«Зенит» хочет звезду «Спартака», а Дзюба нашёл новый клуб? Новости РПЛ за неделю

Клубы РПЛ отдыхают после завершения сезона-2023/2024. Но громкие новости всё равно поступают каждый день! Что же интересного произошло в командах (да и с лигой тоже) за последние семь дней?

«Зенит» интересуется звездой «Спартака»

Самая громкая новость, связанная с «Зенитом», – потенциальный приход Александра Соболева. «РБК Спорт» сообщал, что клуб начал переговоры по нападающему «Спартака». Отмечается, что «Зенит» общался с Павлом Андреевым, агентом Соболева. А в «Спартак» никаких запросов пока не поступало. Сумма отступных для российских клубов в контракте Александра – € 30 млн. Если трансфер действительно состоится, то сага «Мбаппе – «Реал» будет нервно курить в сторонке!

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Петербуржцы занимаются и вратарским вопросом. «Зенит» объявил об уходе Александра Васютина на правах свободного агента. А с Михаилом Кержаковым контракт продлён ещё на один год. Также «Зенит» ищет нового вратаря. Среди кандидатов Евгений Латышонок («Балтика») и Андрей Лунёв (свободный агент). Не исключён вариант, при котором Кержаков и Денис Адамов поборются за основу, а клуб подтянет в команду молодого голкипера на роль резервиста (Даниила Одоевского или Богдана Москвичёва).

«Краснодар» вслед за Сафоновым продаст другого лидера?

Вице-чемпион России де-факто уже остался без Матвея Сафонова, переходящего в «ПСЖ». Но «Краснодар» может продать и другого лидера – Эдуарда Сперцяна. Инсайдер Руди Галетти сообщает, что в армянском полузащитнике заинтересованы клубы из Франции, Бельгии и Нидерландов. В Эредивизии Сперцяна хочет видеть у себя «Аякс». Амстердамцы контактируют с «Краснодаром» по поводу потенциальной сделки. Перед стартом прошлого сезона «Аякс» также интересовался Эдуардом, но отказался от трансфера по неспортивным причинам. Состоится ли сделка сейчас?

«Локомотив» сохранил важного человека

Важная новость для «Локо» – продление контракта с Михаилом Галактионовым. Новое соглашение тренера с клубом действует до конца сезона-2025/2026. «Прежде всего от себя лично и от лица всего тренерского штаба хочу поблагодарить за оказанное доверие руководство, членов совета директоров. В целом для нашего тренерского штаба глобально ничего не изменилось, мы продолжаем работу и будем прикладывать максимальные усилия для достижения результата. Сезон был настолько волнообразный, что каждая команда до последнего тура работала на полную мощь. Мы, к сожалению, в некоторых матчах потеряли ненужные очки, но были и прекрасные, запоминающиеся победные матчи. Концовку сезона провели здорово: стабилизировался состав, ровно выглядели функционально, без спадов и провалов. Ребята конкурировали между собой и прибавляли», – отметил Галактионов после подписания контракта.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Дзюба покинул «Локомотив», но в распоряжении тренера может оказаться другой форвард. «Чемпионату» стало известно, что москвичи предложили нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву контракт сроком на три года. Соглашение ещё не оформлено, но сделка находится в процессе.

Ещё одна тема – будущее Антона Миранчука. Контракт полузащитника с «Локо» истекает в конце июня. Председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных заявил, что хавбек ещё может остаться в клубе. А вот Вадим Шпинёв, агент спортсмена, считает иначе. В интервью «Матч ТВ» он отметил, что прорабатывает для клиента варианты будущего, не связанные с «Локомотивом».

«Спартак» перетряхивает вратарскую линию?

В «Спартаке» после назначения Деяна Станковича и ухода Владимира Слишковича пока что относительно тихо. Хотя в начале недели «Чемпионату» стало известно, что красно-белые сделали предложение «Балтике» по голкиперу Евгению Латышонку. А калининградцы, в свою очередь, собираются оставить вратаря у себя. Они сделали Латышонку предложение по новому контракту. Не забываем, что Евгением интересуется и «Зенит». У Латышонка есть несколько вариантов продолжения карьеры. И «Спартак» – не фаворит гонки. Всё же у клуба есть Александр Максименко, который провёл мощную весну. Не факт, что Латышонок захочет переходить в команду с крутым конкурентом.

ЦСКА не совсем ожидаемо сменил главного тренера

У ЦСКА появился новый главный тренер. Руководство уволило Владимира Федотова, а на его место назначило Марко Николича. Серб уже работал в России: с 2020-го по 2021-й он возглавлял «Локомотив». Сейчас Марко оказался в РПЛ с целью вернуть ЦСКА в гонку за медали. Федотов провалился в сезоне-2023/2024: клуб занял итоговое шестое место. Любопытно, что в штаб Николича в ЦСКА вошла местная легенда – Алексей Березуцкий. Экс-защитник сам возглавлял москвичей в сезоне-2021/2022.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также армейцы официально объявили о переходе экс-защитника «Зенита» Данила Кругового. Он покинул Санкт-Петербург на правах свободного агента. Круговой подписал контракт с ЦСКА ещё зимой, из-за чего руководство «Зенита» отправило игрока во вторую команду.

«Ростов» уже нашёл замену Песьякову

«РБ Спорт» сообщает, что вратарь сборной Таджикистана и клуба «Истиклол» Рустам Ятимов пополнит состав «Ростова». Отмечается, что команды уже согласовали переход голкипера. В ближайшее время контракт Ятимова оформят официально. Сумма трансфера составит чуть более $ 250 тыс. Интересно, что 25-летний вратарь – воспитанник нижегородской «Волги», а в 2017 году перебрался на родину в «Истиклол». На счету Ятимова 42 матча за сборную Таджикистана. Хорошая замена Песьякову для «Ростова»?

«Рубин» попал в странную историю

Громкая история с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым завершена. Напомним, что произошло: в конце апреля казанцы обыграли в гостях «Зенит» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ. После игры Безруков в прямом эфире в шутку заявил, что ждёт от «Краснодара» денег, так как «Рубин» обыграл их конкурента в борьбе за золото.

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов полузащитника комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. А во вторник, 4 июня, «Бизнес Online» сообщил, что комитет по этике РФС наказал Безрукова. Он получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в 100 тысяч рублей. Справедливо или перебор?

Руслан Безруков Фото: ФК «Рубин»

«Оренбург» сохранил главного тренера

«Оренбург» сохранил место в РПЛ без переходных матчей. Поэтому контракт с тренером Давидом Деограсией был автоматически продлён. Прошедший сезон оренбуржцы завершили 12-ми. Получится ли финишировать выше в следующем году под руководством испанца? Потенциал для этого у «Оренбурга» имеется.

«Пари НН» идёт за лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Главная новость для нижегородцев – сохранение места в РПЛ. В первом переходном матче «Пари НН» уступил дома тульскому «Арсеналу» (1:2). Но в гостях команда Саши Илича забила два безответных мяча и осталась в элите. Большое облегчение для нижегородцев и их болельщиков. Теперь важно избежать попадания в стыки в следующем розыгрыше: «Пари НН» попадал в них два сезона подряд.

Возможно, клубу в этом поможет Артём Дзюба. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что руководство рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним нападающим. «Да, такая возможность есть, мы рассматриваем его. Поступило ли ему уже предложение? Пока нет», – цитирует функционера ТАСС. Дзюба не только усилит «Пари НН», но и привлечёт болельщиков на трибуны. Если сделка состоится, это станет отличным ходом от нижегородцев.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Акрон» после выхода в РПЛ избавился от половины состава

Да, теперь мы рассматриваем «Акрон» в качестве клуба РПЛ. Тольяттинцы в переходных матчах оказались сильнее «Урала», отправив екатеринбуржцев в Первую лигу. А «Акрон», основанный всего шесть лет назад бизнесменом Павлом Морозовым, впервые в истории оказался в элите.

Клуб уже начал серьёзную подготовку к РПЛ. Во вторник, 4 июня, «Акрон» сообщил о прекращении сотрудничества сразу с 13 футболистами. По истечении срока действия контрактов «Акрон» расстался с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычёвым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артёмом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым. Клубу предстоит масштабная перестройка. Ждём новостей!