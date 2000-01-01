Винисиус сыграл в футбол с DJ Khaled. Видео
Бразилец сходил в гости к известному хип-хоп исполнителю DJ Khaled и сыграл с ним и его детьми в футбол. Даже особо не стараясь, нападающий навозил всех!
Винисиус сыграл в футбол с DJ Khaled. Видео
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