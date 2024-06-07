Топ-события субботы: женский финал «Ролан Гаррос», футбол и Ф-1

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Время в материале указано по Москве.

🏆🎾 16:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 12), «Ролан Гаррос», финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому достанется титул на «Ролан Гаррос»?

В субботу определится чемпионка «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. Ига Свёнтек поспорит за свой четвёртый титул в Париже с итальянкой Ясмин Паолини, которая до этого года ни разу не забиралась дальше второго круга на ТБШ, а теперь впервые оказалась в финале. Ранее теннисистки встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Свёнтек — на ITF 80K в Праге-2018 и на US Open — 2022.

⚽️ 19:00: Швейцария — Австрия, товарищеский матч

Интрига: прервут ли австрийцы неудачную серию в матчах со швейцарцами?

И Швейцария, и Австрия сыграют на предстоящем чемпионате Европы. Они заняли второе место в своих отборочных группах и отобрались на турнир напрямую. Швейцарцы забили больше всех в своей группе (22 мяча), но и пропустили достаточно прилично (11 раз). У команды Ральфа Рангника и забитых мячей (17) меньше, и пропущенных (семь). Кстати, австрийцы не могут обыграть соперника с 2006 года. Правда, с того момента команды встретились друг с другом всего три раза, но во всех случаях побеждали швейцарцы (3:1, 1:0 и 2:1). Как будет на этот раз?

Кто сыграет за Австрию на Евро-2024: Сборная Австрии объявила состав на Евро-2024

⚽️ 19:00: Швеция — Сербия, товарищеский матч

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Интрига: сербы снова обыграют удобного соперника?

Шведы провалили отборочный цикл. Они заняли только третье место в своей группе, пропустив вперёд не только Бельгию, но и Австрию. Таким образом, скандинавская сборная пролетела мимо Евро-2024. Были и эпичные поражения — 0:3 от Азербайджана шведские фанаты забудут не скоро. Сербы, в свою очередь, впервые в истории попали на Евро. Речь о периоде после распада Югославии. Они несколько раз квалифицировались на чемпионаты миры, а вот с континентальным турниром были проблемы. Шведы и сербы четыре раза встречались друг с другом, и трижды побеждали балканцы.

В составе сборной Сербии оказался футболист из РПЛ: Защитник «Спартака» Бабич попал в итоговый состав Сербии на Евро-2024

⚽️ 19:45: Португалия — Хорватия, товарищеский матч

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Интрига: обыграют ли хорваты соперника впервые в истории?

На чемпионате мира в Катаре хорваты добрались до бронзовых медалей, а португальцы проиграли в четвертьфинале. Так что нас ждёт встреча двух команд из топ-8 во всём мире. Португальцы не испытали никаких проблем в отборе к Евро-2024 — 10 побед в 10 матчах, максимально возможное количество очков, первое место в группе. Хорватам пришлось гораздо сложнее, но и они справились с поставленной задачей. Кстати, хорваты никогда ранее не обыгрывали португальцев (одна ничья, шесть поражений).

Как Португалия провела предыдущий матч: Дубль Бруну Фернандеша помог сборной Португалии обыграть Финляндию в товарищеском матче

⚽️ 20:30: Дания — Норвегия, товарищеский матч

Интрига: кто победит в матче двух сборных из северных стран?

Сборная Норвегии снова пролетела мимо крупного турнира. Наличие таких звёзд, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, пока не сказывается на поездках норвежцев на международные соревнования. Они заняли только третье место в отборочной группе — выше оказались и испанцы, и шотландцы. А вот датчане снова сыграют на Евро. На предыдущем турнире они добрались до полуфинала, но на ЧМ-2022 не вышли даже из группы. Естественно, Дания намерена реабилитироваться за неудачное выступление в Катаре. Норвежцы не обыгрывали соперника с 2000 года. После этого команды встречались пять раз (три победы Дании, две ничьих).

⚽️ 22:30: Испания — Северная Ирландия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: испанцы спокойно обыграют очередного соперника?

Испанцы спокойно пробились на чемпионат Европы. Да, было гостевое поражение в матче с Шотландией (0:2), но в остальном у команды не возникло никаких проблем. Три года назад испанцы добрались до полуфинала Евро, где уступили Италии в серии пенальти. Получится ли у команды улучшить результат? А сборная Северной Ирландии не сыграет на чемпионате Европы — она заняла только пятое место в отборочной группе. В 2006 году команда победила испанцев (3:2) в отборе Евро-2008. Получится ли повторить тот результат?

🏎 23:00: Формула-1, Гран-при Канады, квалификация

Интрига: растрясёт ли «Ред Булл» на канадских бордюрах?

История, которую было так сложно представить в прошлом сезоне: «Ред Булл» подходит к очередному этапу Формулы-1 не в роли фаворита. В дни Гран-при Монако пилоты команды много говорили, что автомобиль «быков» традиционно плохо справляется с высокими бордюрами, а в Монреале поребрики тоже такие. Соответственно, вопрос, смогут ли Перес и даже Ферстаппен оказаться впереди. Первый намёк на это мы получим в субботней квалификации. При этом посмотрим, не вмешается ли погода: в Монреале не исключён дождь.