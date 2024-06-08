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ЦСКА — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России среди женских команд, где смотреть, 8 июня 2024 года

ЦСКА или «Зенит»? Топы разыгрывают Суперкубок России! LIVE
Кирилл Закатченко Ульяна Лукьянченко
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Топы разыгрывают Суперкубок России! LIVE
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Санкт-Петербург выступит на правах чемпиона. Да, у девушек тоже.

Друзья, всем привет! Сегодня, 8 июня, важный день для российского женского футбола. ЦСКА и «Зенит» разыграют трофей — Суперкубок России.

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА выступит в матче за Суперкубок на правах обладателя Кубка России. Для армейской команды такой трофей стал уже третьим. Причём в финале ЦСКА победил как раз «Зенит». И не просто победил, а разгромил — 4:1.

«Зенит» же берёт пример с мужской команды и зарубится за Суперкубок на правах чемпиона России. На предварительном этапе Суперлиги первое место занял ЦСКА, но наступил заключительный — и там уже команда из Санкт-Петербурга обогнала всех. Отрыв от армейской команды составил шесть очков.

«Чемпионат» будет следить за матчем ЦСКА — «Зенит» в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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