ChatGPT предсказал победителей чемпионата Европы до 2060 года

Неожиданные чемпионы

В 2044 году трофей ЧЕ тоже должен уйти Франции, а вот дальше нас ждут другие чемпионы. В 2048 году титул возьмёт Португалия, в 2052 году — Нидерланды, в 2056 году — Германия, а в 2060 году — Англия.