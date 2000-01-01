ChatGPT предсказал победителей Евро до 2060 года
Портал Onefootball попросил ChatGPT предсказать победителей ближайших 10 чемпионатов Европы. Кто же, по мнению нейросети, станет обладателем трофея до 2060 года?
Ближайшие победители
По подсчётам нейросети, чемпионат Европы в 2024 году выиграет Франция, в 2028-м — Англия, в 2032-м — Германия, в 2036-м — Испания, а в 2040-м — Италия.
Неожиданные чемпионы
В 2044 году трофей ЧЕ тоже должен уйти Франции, а вот дальше нас ждут другие чемпионы. В 2048 году титул возьмёт Португалия, в 2052 году — Нидерланды, в 2056 году — Германия, а в 2060 году — Англия.
ChatGPT предсказал победителей чемпионата Европы до 2060 года
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