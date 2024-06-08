10 футболистов, которые должны зажечь на Евро-2024. О некоторых вы могли не слышать

Крупные международные турниры всегда дарят новых звёзд. Евро-2024 вряд ли станет исключением. А мы рассказываем о 10 футболистах, которые могут стать суперзвёздами по итогам турнира в Германии.

Флориан Вирц (сборная Германии, 21 год)

Флориан Вирц Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вирц — один из лидеров чемпионского «Байера». Но в сборной Германии Флориан не блистал. Чемпионат мира 2022 года он пропустил из-за травмы крестообразных связок. Германия на правах хозяйки пропускала отбор к ЧЕ-2024, играя только товарищеские матчи. Вирц ещё ни разу не провёл на поле все 90 минут. А за 13 матчей набрал всего 3 (1+2) результативных действия. На чемпионате Европы Флориан точно окажется в основе сборной Германии. Отличный шанс помочь команде выиграть домашний турнир и окончательно закрепиться в статусе суперзвезды европейского футбола.

Джанлука Скамакка (сборная Италии, 25 лет)

Джанлука Скамакка Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сезон-2023/2024 — лучший в карьере Скамакки. В 44 матчах за «Аталанту» он забил 19 голов и оформил восемь ассистов. Вместе с бергамасками Джанлука выиграл первую в истории клуба Лигу Европы, попал в Лигу чемпионов и дошёл до финала Кубка Италии. За сборную Италии форвард дебютировал ещё в 2021-м, но до сих пор не раскрылся в команде по-настоящему. На Евро-2024 Скамакка станет основным форвардом итальянцев. Он обязан тащить действующего чемпиона Европы по турниру и превратиться в большую звезду. Для этого у Джанлуки есть все данные.

Арда Гюлер (сборная Турции, 19 лет)

Арда Гюлер Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Гюлер — один из главных талантов поколения. 19-летний футболист перебрался в мадридский «Реал» летом 2023-го. Но пока что карьера Арды в Испании протекает грустно: повлияла большая конкуренция плюс несколько травм. Хотя в конце сезона Карло Анчелотти доверял Гюлеру чуть больше — и полузащитник не подвёл. За последние пять матчей в Примере Арда забил пять мячей. На Евро-2024 у Гюлера будет куда больше возможностей проявить себя. Есть шанс вытащить Турцию в первый плей-офф с 2008 года, а также громко заявить о себе на весь мир. Тогда, возможно, и Анчелотти начнёт доверять чаще в следующем сезоне.

Витинья (сборная Португалии, 24 года)

Витинья Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Незаметный герой «ПСЖ». О Витинье мало говорят, но именно он — лучший полузащитник парижан. 24-летний футболист обладает большим спектром навыков: даёт объём, крут в продвижении, здорово играет в пас, активно идёт в прессинг и обладает неплохим ударом. В общем, такой футболист полезен всегда. В сборной Португалии хватает звёзд в нападении. А вот игроков, связывающих атаку и защиту — не так много. Поэтому если португальцы добьются успеха на Евро, то большая заслуга будет принадлежать таким «работягам», как Витинья. Возможно, хотя бы тогда его оценят по достоинству.

Нико Уильямс (сборная Испании, 21 год)

Нико Уильямс Фото: Fran Santiago/Getty Images

Молодая звёздочка «Атлетика» из Бильбао и одна из надежд Испании на Евро-2024. Нико уже стал круче своего брата Иньяки. Тот, кстати, выбрал выступать за сборную Ганы. А вот Нико играет за Испанию — и готов вести её к золоту Евро. За спиной Уильямса-младшего уже есть опыт выступления на ЧМ-2022. Тогда испанцы провалились. Но зато теперь есть дополнительная мотивация исправиться на чемпионате Европы.

У Нико есть хорошая возможность сверкнуть на турнире и обострить разговоры о переходе в топ-клуб. Например, об Уильямсе давно мечтает «Барселона». Возможно, Евро убедит боссов каталонцев, что пора найти 100-й финансовый рычаг и купить Нико.

Жорж Микаутадзе (сборная Грузии, 23 года)

Жорж Микаутадзе Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Первая половина сезона-2023/2024 сложилась для вингера неудачно. Летом 2023-го Микаутадзе перешёл в «Аякс» из «Метца» за € 16 млн. Но в Нидерландах у Жоржа не сложилось: всего восемь матчей за полгода и ни одного результативного действия. А зимой он вернулся на правах аренды в «Метц». И понеслось! За 20 матчей Микаутадзе забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи. К сожалению, это не помогло «Метцу» спастись от вылета в Лигу 2. Но клуб всё равно выкупит Микаутадзе у «Аякса» за € 13 млн.

На Евро-2024 Жорж может зажечь за сборную Грузии. Тогда инвестиции «Метца» отобьются. Уровень Микаутадзе куда выше, чем игра во втором французском дивизионе. Но для начала нужно проявить себя перед всей Европой.

Жоан Бакайоко (сборная Бельгии, 21 год)

Жоан Бакайоко Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

ПСВ уверенно выиграл чемпионат Нидерландов. Одним из лидеров эйндховенцев стал Жоан Бакайоко. 21-летний вингер забил 12 мячей и оформил девять ассистов в 33 турах. А его трансферная стоимость выросла с € 10 млн до € 45 млн. Бакайоко уже интересуются «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. А если он круто проявит себя на Евро-2024, то совершенно точно мы увидим его в топ-клубе в новом сезоне. Бельгия под руководством Доменико Тедеско вполне может добраться до решающих стадий, а Бакайоко — стать одним из лучших футболистов Евро.

Юссуф Фофана (сборная Франции, 25 лет)

Юссуф Фофана Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Атака сборной Франции — одна из лучших в мире. В полузащите всё тоже неплохо, но не так звёздно. Юссуф Фофана — классный центральный полузащитник, но больших разговоров вокруг него не ходит. Хотя он — пожалуй, вместе с Головиным — один из главных факторов финиша «Монако» в топ-2 Лиги 1. На Евро-2024 Юссуф точно получит игровое время. Есть возможность показать себя и заинтересовать гранды. А также стать для Франции новым Погба.

Себастьян Шиманьски (сборная Польши, 25 лет)

Себастьян Шиманьски Фото: Nick Potts/Getty Images

Российскому болельщику Шиманьски хорошо знаком по московскому «Динамо». В 2022-м он уехал в аренду в «Фейеноорд», а в 2023 году его окончательно продали в «Фенербахче». В Турции Себастьян стал одним из лидеров команды, хотя в составе были, например, Фред, Душан Тадич и Эдин Джеко. За 37 матчей Шиманьски забил 10 мячей и оформил 12 ассистов. Да, «Фенербахче» не стал чемпионом, на поляк выдал классный сезон. Теперь есть возможность сверкнуть на Евро, стать настоящей звездой и уехать в топ-лигу. Хотя «Фенербахче» недавно возглавил Жозе Моуринью. Возможно, португалец сделает Шиманьского центром своего проекта.

Страхиня Павлович (сборная Сербии, 23 года)

Страхиня Павлович Фото: Francois Nel/Getty Images

Сборная Сербии постоянно проваливается на крупных турнирах. Но на Евро-2024 у команды едет классный состав. Получится ли прервать плохую традицию? Одним из открытий у Сербии может стать Страхиня Павлович. 23-летний защитник зажигает в австрийском «Ред Булл Зальцбург». Большие европейские клубы интересуются Павловичем, который, кстати, пересекался с Александром Головиным в «Монако». У Страхини есть потенциал вырасти в элитного защитника. И помочь Сербии добраться хотя бы до четвертьфинала Евро.