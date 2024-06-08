Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2024, какие футболисты могут стать героями: Вирц, Скамакка, Гюлер, Витинья, Шиманьски, Фофана, Бакайоко, Уильямс

10 футболистов, которые должны зажечь на Евро-2024. О некоторых вы могли не слышать
Никита Паглазов
10 футболистов, которые должны зажечь на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии
Бывший динамовец, партнёр Миранчука, чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов. Кто из этих парней станет суперзвездой?

Крупные международные турниры всегда дарят новых звёзд. Евро-2024 вряд ли станет исключением. А мы рассказываем о 10 футболистах, которые могут стать суперзвёздами по итогам турнира в Германии.

Флориан Вирц (сборная Германии, 21 год)

Флориан Вирц

Флориан Вирц

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вирц — один из лидеров чемпионского «Байера». Но в сборной Германии Флориан не блистал. Чемпионат мира 2022 года он пропустил из-за травмы крестообразных связок. Германия на правах хозяйки пропускала отбор к ЧЕ-2024, играя только товарищеские матчи. Вирц ещё ни разу не провёл на поле все 90 минут. А за 13 матчей набрал всего 3 (1+2) результативных действия. На чемпионате Европы Флориан точно окажется в основе сборной Германии. Отличный шанс помочь команде выиграть домашний турнир и окончательно закрепиться в статусе суперзвезды европейского футбола.

История одного из главных немецких талантов:
«Он станет лучшим футболистом Германии в истории». Главная звезда чемпионского «Байера»
«Он станет лучшим футболистом Германии в истории». Главная звезда чемпионского «Байера»

Джанлука Скамакка (сборная Италии, 25 лет)

Джанлука Скамакка

Джанлука Скамакка

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сезон-2023/2024 — лучший в карьере Скамакки. В 44 матчах за «Аталанту» он забил 19 голов и оформил восемь ассистов. Вместе с бергамасками Джанлука выиграл первую в истории клуба Лигу Европы, попал в Лигу чемпионов и дошёл до финала Кубка Италии. За сборную Италии форвард дебютировал ещё в 2021-м, но до сих пор не раскрылся в команде по-настоящему. На Евро-2024 Скамакка станет основным форвардом итальянцев. Он обязан тащить действующего чемпиона Европы по турниру и превратиться в большую звезду. Для этого у Джанлуки есть все данные.

Как Скамакка вырос в итальянскую звезду:
Рядом с Миранчуком выросла новая звезда. Скамакка прошёл тяжелейший путь
Рядом с Миранчуком выросла новая звезда. Скамакка прошёл тяжелейший путь

Арда Гюлер (сборная Турции, 19 лет)

Арда Гюлер

Арда Гюлер

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Гюлер — один из главных талантов поколения. 19-летний футболист перебрался в мадридский «Реал» летом 2023-го. Но пока что карьера Арды в Испании протекает грустно: повлияла большая конкуренция плюс несколько травм. Хотя в конце сезона Карло Анчелотти доверял Гюлеру чуть больше — и полузащитник не подвёл. За последние пять матчей в Примере Арда забил пять мячей. На Евро-2024 у Гюлера будет куда больше возможностей проявить себя. Есть шанс вытащить Турцию в первый плей-офф с 2008 года, а также громко заявить о себе на весь мир. Тогда, возможно, и Анчелотти начнёт доверять чаще в следующем сезоне.

Витинья (сборная Португалии, 24 года)

Витинья

Витинья

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Незаметный герой «ПСЖ». О Витинье мало говорят, но именно он — лучший полузащитник парижан. 24-летний футболист обладает большим спектром навыков: даёт объём, крут в продвижении, здорово играет в пас, активно идёт в прессинг и обладает неплохим ударом. В общем, такой футболист полезен всегда. В сборной Португалии хватает звёзд в нападении. А вот игроков, связывающих атаку и защиту — не так много. Поэтому если португальцы добьются успеха на Евро, то большая заслуга будет принадлежать таким «работягам», как Витинья. Возможно, хотя бы тогда его оценят по достоинству.

Португалия — один из фаворитов Евро-2024:
Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024. У кого больше шансов на трофей?
Истории
Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024. У кого больше шансов на трофей?

Нико Уильямс (сборная Испании, 21 год)

Нико Уильямс

Нико Уильямс

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Молодая звёздочка «Атлетика» из Бильбао и одна из надежд Испании на Евро-2024. Нико уже стал круче своего брата Иньяки. Тот, кстати, выбрал выступать за сборную Ганы. А вот Нико играет за Испанию — и готов вести её к золоту Евро. За спиной Уильямса-младшего уже есть опыт выступления на ЧМ-2022. Тогда испанцы провалились. Но зато теперь есть дополнительная мотивация исправиться на чемпионате Европы.

У Нико есть хорошая возможность сверкнуть на турнире и обострить разговоры о переходе в топ-клуб. Например, об Уильямсе давно мечтает «Барселона». Возможно, Евро убедит боссов каталонцев, что пора найти 100-й финансовый рычаг и купить Нико.

Жорж Микаутадзе (сборная Грузии, 23 года)

Жорж Микаутадзе

Жорж Микаутадзе

Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Первая половина сезона-2023/2024 сложилась для вингера неудачно. Летом 2023-го Микаутадзе перешёл в «Аякс» из «Метца» за € 16 млн. Но в Нидерландах у Жоржа не сложилось: всего восемь матчей за полгода и ни одного результативного действия. А зимой он вернулся на правах аренды в «Метц». И понеслось! За 20 матчей Микаутадзе забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи. К сожалению, это не помогло «Метцу» спастись от вылета в Лигу 2. Но клуб всё равно выкупит Микаутадзе у «Аякса» за € 13 млн.

На Евро-2024 Жорж может зажечь за сборную Грузии. Тогда инвестиции «Метца» отобьются. Уровень Микаутадзе куда выше, чем игра во втором французском дивизионе. Но для начала нужно проявить себя перед всей Европой.

Кто творил историю с Грузией:
17 героев сборной Грузии. Кто вывел сборную на Евро
17 героев сборной Грузии. Кто вывел сборную на Евро

Жоан Бакайоко (сборная Бельгии, 21 год)

Жоан Бакайоко

Жоан Бакайоко

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

ПСВ уверенно выиграл чемпионат Нидерландов. Одним из лидеров эйндховенцев стал Жоан Бакайоко. 21-летний вингер забил 12 мячей и оформил девять ассистов в 33 турах. А его трансферная стоимость выросла с € 10 млн до € 45 млн. Бакайоко уже интересуются «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. А если он круто проявит себя на Евро-2024, то совершенно точно мы увидим его в топ-клубе в новом сезоне. Бельгия под руководством Доменико Тедеско вполне может добраться до решающих стадий, а Бакайоко — стать одним из лучших футболистов Евро.

Бельгия осталась без Куртуа на Евро-2024. Почему?
Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные
Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные

Юссуф Фофана (сборная Франции, 25 лет)

Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Атака сборной Франции — одна из лучших в мире. В полузащите всё тоже неплохо, но не так звёздно. Юссуф Фофана — классный центральный полузащитник, но больших разговоров вокруг него не ходит. Хотя он — пожалуй, вместе с Головиным — один из главных факторов финиша «Монако» в топ-2 Лиги 1. На Евро-2024 Юссуф точно получит игровое время. Есть возможность показать себя и заинтересовать гранды. А также стать для Франции новым Погба.

Себастьян Шиманьски (сборная Польши, 25 лет)

Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Фото: Nick Potts/Getty Images

Российскому болельщику Шиманьски хорошо знаком по московскому «Динамо». В 2022-м он уехал в аренду в «Фейеноорд», а в 2023 году его окончательно продали в «Фенербахче». В Турции Себастьян стал одним из лидеров команды, хотя в составе были, например, Фред, Душан Тадич и Эдин Джеко. За 37 матчей Шиманьски забил 10 мячей и оформил 12 ассистов. Да, «Фенербахче» не стал чемпионом, на поляк выдал классный сезон. Теперь есть возможность сверкнуть на Евро, стать настоящей звездой и уехать в топ-лигу. Хотя «Фенербахче» недавно возглавил Жозе Моуринью. Возможно, португалец сделает Шиманьского центром своего проекта.

Тест по стоимости экс-футболистов РПЛ:
Угадайте, кто из бывших легионеров РПЛ сейчас дороже. Кое-где придётся подумать
Тест
Угадайте, кто из бывших легионеров РПЛ сейчас дороже. Кое-где придётся подумать

Страхиня Павлович (сборная Сербии, 23 года)

Страхиня Павлович

Страхиня Павлович

Фото: Francois Nel/Getty Images

Сборная Сербии постоянно проваливается на крупных турнирах. Но на Евро-2024 у команды едет классный состав. Получится ли прервать плохую традицию? Одним из открытий у Сербии может стать Страхиня Павлович. 23-летний защитник зажигает в австрийском «Ред Булл Зальцбург». Большие европейские клубы интересуются Павловичем, который, кстати, пересекался с Александром Головиным в «Монако». У Страхини есть потенциал вырасти в элитного защитника. И помочь Сербии добраться хотя бы до четвертьфинала Евро.

А кто главный фаворит Евро?
Франция? Англия? А может, всё-таки Германия? Выбираем главного фаворита Евро-2024
Рейтинг
Франция? Англия? А может, всё-таки Германия? Выбираем главного фаворита Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android