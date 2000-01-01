Этот футболист играет только за «птичьи» клубы
У полузащитника «Лацио» Даити Камады есть особая фишка. Японец выступает только за команды, где на эмблеме есть птица!
Птичье семейство
С 2015 по 2017 год Камада играл за японский «Саган Тосу», на эмблеме которого изображена сорока. В сезоне-2018/2019 он был в аренде в «Сент-Трюйден», на логотипе которого размещены канарейки.
Удивительное совпадение
С 2017 по 2023 год Даити защищал цвета «Айнтрахта», на логотипе которого красуется орёл. А с 2023 года футболист играет в «Лацио», на эмблеме которого также изображён орёл. Кстати, на логотипе сборной Японии тоже есть птица — ятагарасу.
Японец Даити Камада всю жизнь выступает за команды, где на логотипе есть птица!
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