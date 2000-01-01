Японец Даити Камада всю жизнь выступает за команды, где на логотипе есть птица!

Удивительное совпадение

С 2017 по 2023 год Даити защищал цвета «Айнтрахта», на логотипе которого красуется орёл. А с 2023 года футболист играет в «Лацио», на эмблеме которого также изображён орёл. Кстати, на логотипе сборной Японии тоже есть птица — ятагарасу.