Сборная России — живая! Ещё один разгром с удивительными голами

Сборная России разгромила в товарищеской встрече Беларусь. Наша команда довела беспроигрышную серию под руководством Валерия Карпина уже до 11 матчей.

В стартовом составе сборной России оказалось по два игрока ЦСКА, «Локомотива» и «Ростова» и по одному – «Краснодара», «Динамо» и «Крыльев Советов». Плюс пара легионеров из «Аталанты» и «Гавра», причём «итальянец» Алексей Миранчук вышел с капитанской повязкой. Тренер Беларуси Карлос Алос добавил от себя на поле ещё двух представителей российского чемпионата – защитников Волкова из «Химок» и Печенина из «Крыльев Советов». Интересно, что последний конкурирует как раз в самарской команде с выступающим за нашу сборную Горшковым.

Карпин не скрывал – у него есть опасения по поводу отпускного настроения игроков национальной команды. Пообещал с этим бороться. Тренер действительно сумел зарядить, мотивировать футболистов. Сборная России бодро начала матч, забрала себе мяч и владела территориальным преимуществом. Играла в хорошем темпе. Вероятно, ноги сами несли игроков вперёд из-за того, что в Минске был аншлаг.

Российская сборная забила быстрый гол уже на восьмой минуте. Одним из интересных ходов у нашей команды стали врывания в штрафную Облякова под забросы из глубины. Тем более защитники сборной Беларуси вытягивались из линии, чтобы встречать наших атакующих футболистов. Первый такой момент должен был завершиться выходом один на один, но армеец плохо обработал мяч. В следующем эпизоде гости забили первым же ударом по воротам хозяев. Хотя и ударом-то это касание головой Облякова назвать трудно. Алексей Миранчук вырезал сногсшибательную длинную передачу, а голкипер Павлюченко ошибся на выходе. И мяч влетел в сетку от головы хавбека ЦСКА.

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Вратари вообще поначалу чудили. Наш первый номер Сафонов, за эмоциональное состояние которого были опасения в связи с последними новостями, ошибался при игре ногами. Пытался убрать мяч под себя под прессингом – «привёз» угловой. Затем организовал аут на своей трети плохим пасом на Морозова. Но что точно понравилось тренерам «ПСЖ», если те включили трансляцию из Минска, так это блестящий сейв Сафонова после удара Волкова. Это был первый момент хозяев на исходе четверти часа.

Сборная Беларуси, уступая в счёте, немного раскрылась и в середине первого тайма пропустила второй гол. Нашим удалась красивая ответная атака с участием Алексея Миранчука, Облякова и Тюкавина. Небыстрые защитники хозяев растерялись, Иван вырезал передачу на Константина, а тот классно реализовал выход один на один – подсёк мяч над Павлюченко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К перерыву у сборной России было минимальное статическое преимущество по ударам (4:3, в створ – 2:2), но по факту наши контролировали игру. У сборной Беларуси игра не клеилась. Команда Алоса может удивлять – достаточно вспомнить ничью 3:3 со Швейцарией в отборочном цикле Евро-2024, а вот с Россией играла так, как позволял соперник.

Карпин в перерыве сделал только одну замену, но какую! В сборной России дебютировал голкипер Максименко. Сафонов получил сегодня 45 минут, и никаких вопросов к Матвею, за исключением эпизодов с игрой ногами, у тренерского штаба наверняка не будет. Во втором тайме наша команда отодвигала соперника подальше от ворот Максименко. Высоко встречала белорусов, быстро возвращала себе мяч. Но на 60-й минуте и спартаковец едва не «привёз» гол в свои ворота неудачным пасом через центр. Сам же и исправился, бросившись в ноги нападающему.

После часа матча Карпин отправил отдыхать подвижного Тюкавина – выпустил Чалова. Фёдор забил уже через минуту. Правда, как и в случае с Обляковым, повезло с отскоком. Миранчук пробил из-за штрафной, вратарь неудачно отбил мяч перед собой, а Чалов хотел его обработать. Но в Минске армейцам поразительно везло с рикошетами – мяч запрыгнул в сетку. Вдобавок защитники сборной Беларуси крайне неудачно создали офсайд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

При крупном счёте хозяева как будто совсем потеряли веру в себя. Сборная России доминировала, и через шесть минут Чалов оформил дубль. Вот это выход на замену! Наши насытили правую зону в атаке группой игроков, великолепный Алексей Миранчук протащил мяч и сделал пас на нападающего ЦСКА, а Фёдор резким вторым касанием ушёл от защитника. Забил мастерский гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

За 10 минут до конца травму задней поверхности бедра получил Антон Миранчук. У сборной России к тому времени закончились замены, поэтому хавбек «Локо» не ушёл с поля и доигрывал пешком. Сборная Беларуси поддавила оставшихся фактически вдесятером гостей. Тем не менее по-настоящему проверить экспериментальную оборону команды Карпина (Дивеев в последний раз играл с хорватами, Морозов впервые вышел в основе, а Вахания – вообще дебютант) хозяева не смогли. Возможно, это даже немного разочаровало тренера. Во втором тайме сборная России намного превзошла команду Алоса по ударам – 11:1 (в створ – 4:0). За товарищескую встречу в Минске наши заслужили похвалу.