Какие трансферы в топ-лигах Европы уже состоялись. «Реал» подписал не только Мбаппе

Летнее межсезонье в топ-5 лигах Европы только началось, а клубы ведущих чемпионатов уже совершили несколько громких трансферов. Некоторые из новичков были подписаны ещё весной или даже раньше. Рассказываем о самых заметных переходах, которые оформили в это окно «Реал», «Интер», «Челси», «Тоттенхэм», «Брентфорд», «Бавария», «Атлетик» и «Валенсия».

Реакция на трансфер Килиана Мбаппе Респект, Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе, из «ПСЖ» в «Реал»

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Бесконечная сага о трансфере Мбаппе в «Реал», от которой все мы устали, наверное, даже больше, чем сам француз, наконец-то закончилась. Килиан на правах свободного агента покинул «ПСЖ» и подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. Теперь лучшая команда Европы должна стать ещё лучше. По крайней мере, по именам. В своём последнем сезоне за чемпионов Франции Мбаппе забивал в среднем почти по мячу за игру: на счету Килиана 44 гола в 48 матчах во всех турнирах. Форвард выиграл с парижанами 15 трофеев, а в Испанию едет за главным, которого у него пока нет, – кубком Лиги чемпионов.

Эндрик, из «Палмейраса» в «Реал»

Эндрик Фото: Ernesto Ryan/Getty Images

На самом деле, у «Реала» не один летний новичок, а уже двое. За историей с Мбаппе как-то подзабылось, что в Мадрид едет ещё и восходящая звезда бразильского футбола Эндрик. «Сливочные» «забронировали» права на форварда за € 35 млн + 25 млн более года назад, но только сейчас, по достижении 18 лет, воспитанник «Палмейраса» получил возможность присоединиться к Винисиусу Жуниору, Родриго и другим звёздам «Реала». И как Карло Анчелотти уместит их всех на поле, чтобы никто не обиделся на малое количество игрового времени или неподходящую позицию? Эндрик забил 14 голов в 44 матчах бразильской Серии А.

Пётр Зелиньски, из «Наполи» в «Интер»

Пётр Зелиньски Фото: Getty Images

Чемпион Италии «Интер» тоже подписал пару свободных агентов высокого класса, пусть и не уровня Мбаппе. Лучший футболист 2023 года в Польше Зелиньски перешёл из «Наполи», за который отыграл восемь сезонов. 30-летний полузащитник не договорился о продлении контракта с неаполитанским клубом и принял предложение от миланцев. Сообщалось, что с «Интером» Пётр подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой в размере € 4,5 млн в год. В завершившемся сезоне Зелиньски сыграл 35 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Мехди Тареми, из «Порту» в «Интер»

Мехди Тареми Фото: Getty Images

Иранский снайпер – ещё один свободный агент, которого «Интер» заполучил перед межсезоньем. Тареми дважды становился лучшим бомбардиром португальской Примейры, последние четыре года он отыграл за «Порту». Контракт с «драконами» истёк – Тареми решил продолжить карьеру в Италии. Соглашение с «Интером» будет подписано по схеме «2+1». Интересно, что летом 2023-го Мехди был одной ногой в «Милане», однако сделка сорвалась, так как стороны не договорились по условиям. В этом сезоне у Тареми 11+7 в 35 матчах.

Тосин Адарабиойо, из «Фулхэма» в «Челси»

Тосин Адарабиойо Фото: Getty Images

Свежий трансфер в английском футболе. «Челси» купил у «Фулхэма» уроженца Лондона и воспитанника «Манчестер Сити». За центрального защитника ростом 196 см тоже ничего не заплатят, так как Адарабиойо получил статус свободного агента после завершения контракта с «дачниками». Тосин заключил четырёхлетний договор с «Челси» и признался, что очень взволнован, поскольку родился неподалёку от «Стэмфорд Бридж». У центрбека в прошедшем сезоне 25 матчей, в которых он забил два мяча. Около трёх месяцев Адарабиойо пропустил из-за повреждения паха.

Лукас Бергвалль, из «Юргордена» в «Тоттенхэм»

Лукас Бергвалль Фото: tottenhamhotspur.com

Новичком «Тоттенхэма» стал молодой и малоизвестный пока швед. Бергваллю только в феврале исполнилось 18 лет, и именно тогда он подписал контракт с английским клубом. Сумма трансфера составила € 10 млн. Лукас считается большим талантом, он уже дебютировал за первую сборную Швеции. «Тоттенхэм» выиграл конкуренцию за центрального полузащитника у «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Причём переход Бергвалля в каталонский клуб уже казался решённым делом, однако «шпоры» перехватили игрока. Швед признался, что ему было нелегко отказать «Барсе». У него в этом сезоне 6+5 в 19 матчах.

Игор Тьяго, из «Брюгге» в «Брентфорд»

Игор Тьяго Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Брентфорд» заплатил достаточно большие деньги за 22-летнего нападающего «Брюгге» – € 33 млн. Бразилец перебрался в Европу два года назад и выдал по одному мощному сезону сначала в «Лудогорце», а затем и в бельгийской команде. За чемпиона Болгарии он забил 21 мяч в 55 матчах, за «Брюгге» – 29 голов также в 55 матчах. Взлёт карьеры Игора Тьяго получился стремительным. Контракт нападающего с «Брентфордом» подписан на пять лет с опцией продления ещё на сезон. Бразильца признали лучшим молодым игроком Лиги конференций.

Нестори Иранкунда, из «Аделаиды» в «Баварию»

Нестори Иранкунда Фото: Mark Brake/Getty Images

«Бавария» подписала под это летнее окно молодого австралийца, о котором никто не знает в Европе, кроме профессионалов футбольного скаутинга. Иранкунде в феврале исполнилось 18 лет, а ещё в ноябре прошлого года мюнхенский клуб договорился о трансфере вингера. Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила € 3,4 млн. На днях Нестори, родившийся, к слову, в Танзании, дебютировал за первую сборную Австралии. В матче с Бангладеш будущий новичок «Баварии» сделал голевую передачу. В чемпионате Австралии нынешнего сезона Иранкунда набрал 8+6 в 25 матчах.

Альваро Джало, из «Браги» в «Атлетик»

Альваро Джало Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Атлетик» из Бильбао подписал 24-летнего вингера «Браги» Джало. Несмотря на то что семья Альваро из Гвинеи-Бисау, а сам он раскрылся на профессиональном уровне в Португалии, это свой человек для басков. Джало вырос в Бильбао, выступал за местные юношеские команды. Тогда «Атлетику» не пригодился, а теперь вот его выкупили за € 15 млн + 5 млн. В прошедшем сезоне вингер сыграл 47 матчей, в которых стал автором 16 голов и пяти голевых передач. В Лиге чемпионов забил «Реалу» и «Униону». Альваро подписал пятилетний контракт. Кстати, в составе «Атлетика» уже есть его двоюродный брат Малком Аду Ареш.

Столе Димитриевски, из «Райо Вальекано» в «Валенсию»

Столе Димитриевски Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Валенсия» подписала бесплатно основного вратаря сборной Северной Македонии. У Димитриевски закончился контракт с «Райо Вальекано», за который он отыграл шесть сезонов. В завершившемся провёл 37 матчей, пропустил 47 мячей и выдал 13 «сухарей». 30-летний голкипер заключил договор с «Валенсией» на четыре года. По всей видимости, валенсийцы готовятся к продаже первого номера команды Георгия Мамардашвили, поэтому подстраховались трансфером Столе. Димитриевски – опытный вратарь, свой уровень давно подтвердил в Примере.