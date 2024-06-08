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Беларусь — Россия — 0:4, комментарии после матча: что сказали Валерий Карпин, Матвей Сафонов, Андрей Лунёв, 7 июня 2024

«Не знаю, вернётся ли Сафонов в Россию. Может, сбежит». Яркий Карпин — после Беларуси
Дмитрий Зимин Анатолий Романов
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Яркий Карпин после Беларуси
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Тренер сборной России прокомментировал игру в Минске и будущее голкипера. Сам Матвей не подтверждает трансфер в «ПСЖ».

Сборная России снова порадовала игрой и результатом. Наша национальная команда разгромила на выезде сборную Беларуси со счётом 4:0. После товарищеского матча было интересно услышать его героев, но спикеров оказалось мало.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

Главный тренер сборной России Валерий Карпин был доволен выступлением в Минске – национальная команда продлила беспроигрышную серию до 11 матчей.

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин об игре против Беларуси

— Недовольства сегодня не было. Была досада, когда что-то делали не так. Но это мизерная часть матча. Игра мне очень понравилась. Понравилось отношение ребят. Опасения, о которых говорили раньше, не подтвердились. Ребята вышли и очень профессионально всё сделали.

Об игроках, которыми восхищается после матча в Минске

— Я восхищаюсь не только Алексеем Миранчуком. И другими игроками. Антоном (Миранчуком), Чаловым, Глебовым. Сегодня все провели хороший матч. Не могу сказать, что у Сергеева было подавленное настроение. Я не заметил. Был ли особенный настрой у Чалова? Это не особый настрой. Это настрой играть за сборную и приносить пользу.

О Матвее Сафонове

— Сомнений, выпускать ли Сафонова не было. Узнал обо всём на стадионе. Спросили, готов ли он играть. Сказал – готов. Вернётся ли он в Россию. Не знаю. Куда он денется? Может, сбежит.

О разговоре с игроками после матча с Беларусью

— Ребятам пожелал хорошо отдохнуть и восстановится. А ещё провести следующий сезон лучше, чем этот.

О том, смогла бы сборная России успешно выступить на Евро-2024

— На Евро ещё надо было бы выйти. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Одно дело матчи за очки, другое — товарищеский матч. Сегодня – да, всё было хорошо. Но это ничего не значит. Если всё было бы хорошо, эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы. При этом не было пять-шесть важных игроков.

О том, где была бы сборная Беларуси, если бы выступала в РПЛ

— Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмерки РПЛ.

О своём будущем в сборной России

— Готов ли я остаться в сборной? Зависит от предложения. Сейчас желание поехать домой к дочкам, жене. Куда поеду отдыхать? На Балтийское море, в Эстонию. Телефон отключить не смогу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов.

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Сборная России — живая! Ещё один разгром с удивительными голами

Побеседовал с журналистами после матча в Минске и «первый номер» сборной России Матвей Сафонов, сыгравший 45 минут. До своей замены в перерыве он успел сделать один классный сейв, но дважды неудачно сыграл ногами. В одном случае привёз угловой, в другой – аут.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: РИА Новости

— Игра за сборную – это момент, на котором приятно закончить сезон, – сказал Сафонов. – Полностью готов эмоционально и физически. Даже успел отдохнуть. Было пять дней после окончания сезона до начала сборов за национальную команду. Всё комфортно. Было видно по игре, что все ребята приехали с большим желанием – по-другому быть не можем. Рад, что показали хорошую игру и добились хорошего результата. Я пару раз решил обострить – было чуть напряжённо. Но хорошо, что обошлось. Выиграли оба тайма. Сборная Беларуси показала хорошую агрессию и прессинг. Нападающие хорошо напрягали. Поддержка трибун? Когда я вышел на разминку, наших болельщиков было достаточно хорошо слышно. Приятно, что мы играли в гостях, но поддержка практически как дома.

Слова Карпина про трансфер в «ПСЖ»? Я игрок футбольного клуба «Краснодар». Думаю, что эта информация взята из СМИ, где в последнее время ходит много слухов и новостей. Поэтому это было мнение Валерия Георгиевича. Конечно, читая новости и отвечая на сообщения, я немножко верю в то, что пишут в СМИ. Но в это поверить можно тогда, когда появится официальная информация. СМИ всегда писали и пишут слухи. Допустим, одна контора о чём-то рассказала и естественно это появляется во всех других СМИ. Я к этому нормально отношусь. Газеты и журналы так работают, раскручивая какой-то инфоповод, потому что им нужны просмотры. На данный момент после отпуска я планирую вернуться на базу в Краснодар. Мне скажут, когда надо вернуться. Планировалось так, что 20-го числа у нас начнутся сборы.

Кроме того, Сафонов прокомментировал новости о своих разбирательствах с бывшей женой. В день матча с Беларусью появилась информация о том, что трансфер Матвея находится на грани срыва, так как ему запрещён выезд из России из-за долга по алиментами в размере 60 млн рублей.

«Это всё слухи в СМИ, как я и говорю. Мне нечего здесь комментировать. Я стараюсь делать так, чтобы это никак на меня не влияло».

Что творится с Сафоновым:
Трансфер Сафонова в «ПСЖ» на грани срыва! Всё из-за гигантских долгов Матвея. LIVE
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Трансфер Сафонова в «ПСЖ» на грани срыва! Всё из-за гигантских долгов Матвея. LIVE

Ещё один голкипер сборной России Андрей Лунёв, не вышедший на поле в Минске, тоже ответил на несколько вопросов после матча. Но они касались, прежде всего, его клубной карьеры. Напомним, Лунёв на днях стал свободным агентом после ухода из азербайджанского «Карабаха».

Андрей Лунёв

Андрей Лунёв

Фото: rfs.ru

— Вызов в сборную для любого спортсмена – это честь и его непосредственное достижение, – признался Лунёв. – В целом доволен проведённым сезоном. Но опять же есть пища для размышлений, над чем надо работать и в чём прибавлять.

Пока я не могу ничего комментировать своё будущее. Переговоры ведутся не только с российскими командами. Поэтому будет неправильно говорить об этом. Увидим ли меня в РПЛ? Всякое может сложиться. От будущего хотел бы чего-то хорошего (смеётся). Что касается того, играть в России или за границей, то посмотрим. Есть нюансы, на которые буду обращать внимание. Если позовут в «Зенит», то надо подумать. Будем разговаривать.

Потянет ли Сафонов уровень «ПСЖ»? Я думаю, что Матвей потянет – почему нет. На данный момент это лучший вратарь в России. У него есть все качества, чтобы стать первым. Я в нём не сомневаюсь. Но самое главное, как он справится с давлением и как пройдёт адаптационный период. Но для него не составит большого труда быстро адаптироваться.

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