«Не знаю, вернётся ли Сафонов в Россию. Может, сбежит». Яркий Карпин — после Беларуси

Сборная России снова порадовала игрой и результатом. Наша национальная команда разгромила на выезде сборную Беларуси со счётом 4:0. После товарищеского матча было интересно услышать его героев, но спикеров оказалось мало.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин был доволен выступлением в Минске – национальная команда продлила беспроигрышную серию до 11 матчей.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин об игре против Беларуси

— Недовольства сегодня не было. Была досада, когда что-то делали не так. Но это мизерная часть матча. Игра мне очень понравилась. Понравилось отношение ребят. Опасения, о которых говорили раньше, не подтвердились. Ребята вышли и очень профессионально всё сделали.

Об игроках, которыми восхищается после матча в Минске

— Я восхищаюсь не только Алексеем Миранчуком. И другими игроками. Антоном (Миранчуком), Чаловым, Глебовым. Сегодня все провели хороший матч. Не могу сказать, что у Сергеева было подавленное настроение. Я не заметил. Был ли особенный настрой у Чалова? Это не особый настрой. Это настрой играть за сборную и приносить пользу.

О Матвее Сафонове

— Сомнений, выпускать ли Сафонова не было. Узнал обо всём на стадионе. Спросили, готов ли он играть. Сказал – готов. Вернётся ли он в Россию. Не знаю. Куда он денется? Может, сбежит.

О разговоре с игроками после матча с Беларусью

— Ребятам пожелал хорошо отдохнуть и восстановится. А ещё провести следующий сезон лучше, чем этот.

О том, смогла бы сборная России успешно выступить на Евро-2024

— На Евро ещё надо было бы выйти. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Одно дело матчи за очки, другое — товарищеский матч. Сегодня – да, всё было хорошо. Но это ничего не значит. Если всё было бы хорошо, эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы. При этом не было пять-шесть важных игроков.

О том, где была бы сборная Беларуси, если бы выступала в РПЛ

— Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмерки РПЛ.

О своём будущем в сборной России

— Готов ли я остаться в сборной? Зависит от предложения. Сейчас желание поехать домой к дочкам, жене. Куда поеду отдыхать? На Балтийское море, в Эстонию. Телефон отключить не смогу, чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов.

Побеседовал с журналистами после матча в Минске и «первый номер» сборной России Матвей Сафонов, сыгравший 45 минут. До своей замены в перерыве он успел сделать один классный сейв, но дважды неудачно сыграл ногами. В одном случае привёз угловой, в другой – аут.

Матвей Сафонов Фото: РИА Новости

— Игра за сборную – это момент, на котором приятно закончить сезон, – сказал Сафонов. – Полностью готов эмоционально и физически. Даже успел отдохнуть. Было пять дней после окончания сезона до начала сборов за национальную команду. Всё комфортно. Было видно по игре, что все ребята приехали с большим желанием – по-другому быть не можем. Рад, что показали хорошую игру и добились хорошего результата. Я пару раз решил обострить – было чуть напряжённо. Но хорошо, что обошлось. Выиграли оба тайма. Сборная Беларуси показала хорошую агрессию и прессинг. Нападающие хорошо напрягали. Поддержка трибун? Когда я вышел на разминку, наших болельщиков было достаточно хорошо слышно. Приятно, что мы играли в гостях, но поддержка практически как дома.

Слова Карпина про трансфер в «ПСЖ»? Я игрок футбольного клуба «Краснодар». Думаю, что эта информация взята из СМИ, где в последнее время ходит много слухов и новостей. Поэтому это было мнение Валерия Георгиевича. Конечно, читая новости и отвечая на сообщения, я немножко верю в то, что пишут в СМИ. Но в это поверить можно тогда, когда появится официальная информация. СМИ всегда писали и пишут слухи. Допустим, одна контора о чём-то рассказала и естественно это появляется во всех других СМИ. Я к этому нормально отношусь. Газеты и журналы так работают, раскручивая какой-то инфоповод, потому что им нужны просмотры. На данный момент после отпуска я планирую вернуться на базу в Краснодар. Мне скажут, когда надо вернуться. Планировалось так, что 20-го числа у нас начнутся сборы.

Кроме того, Сафонов прокомментировал новости о своих разбирательствах с бывшей женой. В день матча с Беларусью появилась информация о том, что трансфер Матвея находится на грани срыва, так как ему запрещён выезд из России из-за долга по алиментами в размере 60 млн рублей.

«Это всё слухи в СМИ, как я и говорю. Мне нечего здесь комментировать. Я стараюсь делать так, чтобы это никак на меня не влияло».

Ещё один голкипер сборной России Андрей Лунёв, не вышедший на поле в Минске, тоже ответил на несколько вопросов после матча. Но они касались, прежде всего, его клубной карьеры. Напомним, Лунёв на днях стал свободным агентом после ухода из азербайджанского «Карабаха».

Андрей Лунёв Фото: rfs.ru

— Вызов в сборную для любого спортсмена – это честь и его непосредственное достижение, – признался Лунёв. – В целом доволен проведённым сезоном. Но опять же есть пища для размышлений, над чем надо работать и в чём прибавлять.

Пока я не могу ничего комментировать своё будущее. Переговоры ведутся не только с российскими командами. Поэтому будет неправильно говорить об этом. Увидим ли меня в РПЛ? Всякое может сложиться. От будущего хотел бы чего-то хорошего (смеётся). Что касается того, играть в России или за границей, то посмотрим. Есть нюансы, на которые буду обращать внимание. Если позовут в «Зенит», то надо подумать. Будем разговаривать.

Потянет ли Сафонов уровень «ПСЖ»? Я думаю, что Матвей потянет – почему нет. На данный момент это лучший вратарь в России. У него есть все качества, чтобы стать первым. Я в нём не сомневаюсь. Но самое главное, как он справится с давлением и как пройдёт адаптационный период. Но для него не составит большого труда быстро адаптироваться.