Сборная в стороне. Россия победила, но в этом нет повода для гордости

Сложно болеть за сборную, которая не играет в собственной стране. Беларусь провела матч в Минске впервые с конца 2021 года. Связь за такое время теряется вне зависимости от желания. На игру с Россией пришло больше 20 тысяч, но весь матч мне хотелось взять дикторский микрофон и задать честный вопрос большинству: вы ещё поддерживаете свою сборную или, учитывая все обстоятельства, она превратилась в команду, которая существует где-то в стороне?

Подумал, может, мне показалось. Такое бывает: замыливается глаз и фантазия перевирает факты. Но нет, я оказался не в одиночестве с этой мыслью. После игры у испанского тренера сборной спросили: не показалось ли ему, что болельщики поддерживали их не так, как могли и должны были? Тема на самом деле куда глубже, чем ответ про плохую игру, которая мало кого впечатлила.

Вопрос: можно ли сохранить интерес к команде, когда столько обстоятельств против?

Изначально я ожидал увидеть другое. Как минимум — большой рекламный интерес к игре. Понятно, что Россию сложно назвать топ-соперником, учитывая, что Беларусь играет во всех международных турнирах. Но как минимум есть историческая связь и отсутствие товарищеских матчей на протяжении пяти лет. Не говорю уже про фигуры Карпина, Онопко, Алексея Миранчука, Сафонова. Однако итог — минимум уличной рекламы, возбуждающей интерес. Показалось, что в Беларуси в принципе на билбордах продвигают только казино и букмекерские конторы. Законы бизнеса, здесь без осуждений.

Да, это не помешало собрать почти полный стадион. А богатые люди даже не жалели денег, чтобы попасть на матч. С забавной ситуацией столкнулся у касс: работала всего пара окон, небольшие очереди двигались медленно, зато предприимчивый мужчина предлагал лучшие места. За 5 тысяч рублей — и чуть ли не в любой существующей валюте. Те, кому было лень стоять по полчаса, сдавались и покупали. Хотя обычные стоили в два-три раза дешевле. Как говорят здесь: бизнес по-белорусски.

Но чуть более грустная картинка внутри. Там ожидал увидеть кучу людей в местной атрибутике или хотя бы с флагами, которые веселятся, поют песни и настраиваются поддерживать свою команду. Может, такое ожидаешь посмотреть в любой стране, куда приезжаешь в гости. Но вместо этого — какое-то томное безразличие. На людей в футболках сборной или с флагами набрасывались с камерами как на какой-то раритет.

Болельщики сборной Беларуси Фото: «Чемпионат»

Показалось, что болельщиков в футболках клубов РПЛ было даже больше, чем тех, кто в этот день решил идентифицировать себя с Беларусью не только в душе, но и в одежде. Хотя перед началом матча появился сюжет словно из 2000-х: на арену почти строем зашли мужчины в военной форме, надели на себя свитера с белорусской айдентикой и отправились на трибуны. Болельщики, по которым мы соскучились.

Белорусские военные на матче Фото: «Чемпионат»

Ещё перед игрой я зашёл в комментарии и увидел парадоксальную переписку. Кто-то спросил: где можно купить форму сборной? Ответ: нигде или не знаем. У Беларуси крутая кипа, которая точно могла быть востребована. Но её очень сложно найти. Вообще, парадоксов хватало. Например, в районе стадиона за три часа до начала матча начали ограничивать продажу алкоголя. Зато на самом стадионе — пожалуйста. Пиво пользовалось большим спросом. Но всё культурно — собственно, иначе и не могло быть.

Ещё один удивительный факт. Прямо в здании стадиона работает разного рода бизнес: полноформатный бар внизу, куда можно попасть, даже если у тебя нет билета, салон красоты — туда, вероятно, тоже. Но при этом к 20:00 был закрыт чуть ли не единственный магазин, где можно купить мерч. Тоже, видимо, бизнес по-белорусски.

Стадион в Минске Фото: «Чемпионат»

При этом прошлое завлекало. Удивился, насколько в Беларуси ценна ностальгия. И её даже пытаются передавать последующим поколениям. Вот разговор в очереди на автограф к Билялетдинову, Аленичеву, Титову.

— Смотри, это легенды сборной России. Раньше видел их только по телевизору, — с гордостью сказал мужчина своему маленькому сыну.

Тот бросил взгляд, отвернулся и продолжил есть мороженое. Эмоции отца, который стоял в очереди на жаре, его особо не интересовали. Хотя, казалось, это как раз то, что могло. Опять же, вопрос к организаторам. На 20-тысячный стадион — всего несколько развлекательных зон. И там либо продают футболки, либо пиво с бургерами, либо фоткаются. Окей, ещё одна зона с ударами по мячу в импровизированный дартс. Вряд ли это впечатлит большинство.

А теперь добавьте ко всему этому то самое отсутствие международных матчей в Минске. Беларусь играет где угодно, но не у себя дома. Такие условия УЕФА по допуску. А ещё команда после прихода нового тренера сильно обновилась. Те, с кем общался, честно признавались, что даже не знают большинство игроков сборной, которая в какой-то момент имела теоретические шансы выйти на Евро-2024.

Всё это грустно для страны, чьи локационные соседи показывают неплохие результаты. Чей президент, по его собственному признанию, в детстве играл в футбол.

И в победе России над таким соперником нет ничего героического. Беларусь, несмотря на хороший шанс и возможности к прогрессу, скорее топчется на месте.

Но вопросы может задавать только сама себе.