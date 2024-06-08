Нойера мочат за грубую ошибку перед Евро. Его конфликт с тер Штегеном — проблема Германии

В сборной Германии перед домашним Евро напряжённо. Юлиан Нагельсман объявил, что основным вратарём на турнире будет Мануэль Нойер, хотя на счету голкипера всего один матч за команду с 2023-го. Это решение не устроило Марка-Андре тер Штегена. Их конкуренция давно вышла на уровень конфликта, и тут у голкипера «Барселоны» появился ещё один повод выступить против Нойера. В товарищеском матче с Грецией Ману «привёз» (греки забили первые, но немцы потом положили два и в итоге победили) — ошибка получилась грубой и совершенно несвойственной вратарю такого уровня.

Христос Дзолис получил пас у линии штрафной и пробил низом в правый угол. Нойер мяч не зафиксировал и отбил перед собой, поэтому Георгиос Масурас, который первым оказался на добивании, с лёгкостью забросил его за спину немецкого голкипера.

Ошибка Нойера в моменте с голом Греции Фото: Jürgen Fromme — firo sportphoto/Getty Images

Нойер после игры признал, что ему следовало лучше справляться с ударами, но к тому моменту на него уже обрушился шквал критики. Дошло до того, что в соцсетях первому номеру немецкой сборной предлагают завершить карьеру.

«Для невероятного вратаря он действительно допускает много ошибок».

«Он уже прошёл свой расцвет. Дайте тер Штегену шанс».

«Пришло время тер Штегену стать игроком основы».

«И вот из-за этого тер Штеген сидит на скамейке?»

И такого много. Но Нагельсман дал понять, что доверяет своему выбору: «Я не собираюсь начинать дискуссию о Мануэле Нойере, даже если все попытаются её начать. Когда случается ошибка, легко сказать, что это вина Ману. Внутри команды мы не будем искать ошибки, что-то исправлять или обсуждать проблемы вратаря. Я ему доверяю».

Официально о выборе Нойера главный тренер сборной Германии объявил ещё в начале июня. После этого тер Штеген заявил в интервью Bild, что расстроен выбором Нагельсмана. «Нелегко попасть в такую ситуацию, когда ты надеялся, что всё будет по-другому, — сказал голкипер. — Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я стараюсь поддерживать высокий уровень и показывать свою игру. Конечно, Евро — важное событие. Я бы хотел сыграть, не скрываю этого. Думаю, у меня много аргументов в свою пользу. Тренеру было нелегко принять это решение, но я должен с ним смириться».

Нойер отреагировал спокойнее: «Ещё ни один тренер не выпускал двух вратарей. Принимать решения всегда сложно, Марк знает всю ситуацию. Это печально, потому что он действительно вратарь мирового класса, который показывает хорошую игру. Но это тоже часть нашей работы».

Их конкуренция длится уже давно, и тер Штеген не раз высказывался, что ему не нравится сидеть под Нойером. Он был разочарован, что не смог сыграть на ЧМ-2018, но заявил, что принимает и уважает решение тренера.

Тер Штеген остаётся вторым вратарём сборной Германии и при Нагельсмане Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В 2019-м тер Штеген сказал, что ему было «тяжело оставаться на скамейке запасных» в матчах с Нидерландами и Северной Ирландией, а поездка в сборную стала для него «ударом». На что Нойер ответил: «У нас есть Кевин Трапп и Бернд Лено, другие замечательные вратари, которые тоже хотят играть и находятся на скамейке запасных. Понимаю, что тот, кто не играет, недоволен, но главное — успех команды. Нужно поддерживать друг друга». На этом дискуссия через СМИ не закончилась. «Я не думаю, что Мануэль должен высказывать мнение о моих чувствах», — заявил тер Штеген.

В 2020-м Нойер решил заявить о себе: «Я лучший. Какой тренер не вывел бы на поле своих лучших игроков? Я не сомневаюсь, что я лучший, даже если мне уже не 17».

Конфликт пытался погасить Йоахим Лёв: он публично сказал, что доверяет тер Штегену и обещал дать ему шанс проявить себя, но, к сожалению, играть может только один вратарь. В 2023-м у тер Штегена шанс наконец появился — Нойер тогда вылетел из-за травмы и долго восстанавливался. Марк-Андре был счастлив, но громко не радовался — видимо, понимал, что перестанет быть первым номером, как только вернётся Ману. Так и случилось: несмотря на то что тер Штеген провёл больше матчей за сборную в 2023-м, чем Нойер, на Евро основным едет не он.

Но для тер Штегена есть хорошая новость. Bild писал, что после чемпионата Европы Нойер планирует завершить карьеру в сборной.