Самый провальный зимний трансфер РПЛ. Новички «Зенита» или форвард «Спартака»?

Продолжаем подводить итоги завершившегося сезона РПЛ и перед открытием летнего трансферного окна вспоминаем зимнее. В январе клубы элиты чемпионата России подписали большое количество новичков, но не все пришедшие игроки оправдали ожидания в полной мере. Для этого рейтинга легко набирается с десяток фамилий.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе. Голосуйте за одного из предложенных нами кандидатов либо выбирайте опцию «другой игрок», если считаете, что самым неудачным был трансфер кого-то из отсутствующих в списке футболистов. Делитесь своим мнением в комментариях!

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: какой зимний трансфер в РПЛ был худшим 1 место Саид Хамулич, «Локомотив» Трансфер этого нападающего (аренда с правом выкупа) изначально вызывал сомнения. Хамулич, пусть и принадлежал французской «Тулузе», играл в Нидерландах за аутсайдера лиги «Витесс» и не забил ни одного гола в открытом футболе Эредивизии. За «Локомотив» босниец сыграл в итоге лишь однажды. Вышел на замену в матче с «Краснодаром» за 20 минут до конца и загубил голевой момент. Хуже того, в середине апреля Саид получил травму и выбыл до конца сезона. На этом приключения Хамулича в России завершились. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 2 место Ильзат Ахметов, «Зенит» В зимнее окно «Зенит» забрал у конкурента в борьбе за золото «Краснодара» Ахметова, и это была обидная потеря для «быков». Полузащитник выглядел ценной фигурой для команды как минимум в качестве выходящего на замену игрока. В «Зените» Ильзат, учитывая конкуренцию, скорее имел шансы закрепиться на фланге, нежели в центре поля. Но за эти полгода не проявил себя нигде. В РПЛ лишь два раза вышел на замену, в Кубке России провёл без блеска четыре матча с первых минут. Сейчас Ахметов далёк от самого себя, игравшего за сборную России. Фото: РИА Новости 3 место Дардан Шабанхаджай, «Рубин» Прошлым летом «Рубин» подписал сверкавшего в составе «Муры» в чемпионате Словении Мирлинда Даку за € 1,2 млн. Это был топ-трансфер для казанской команды: нападающий выдал шикарный сезон в РПЛ. Зимой за те же деньги пришёл из «Муры» ещё один форвард – австриец Шабанхаджай. Но Дардан, в отличие от албанца, никак не проявил себя в чемпионате России. За «Рубин» у Шабанхаджая 10 матчей, в стартовом составе – пять. Единственным результативным действием стала голевая передача на Даку во встрече со «Спартаком». Фото: «Чемпионат»/fckrasnodar.ru 4 место Манфред Угальде, «Спартак» Второй по стоимости зимний новичок РПЛ, за которого «Спартак» заплатил «Твенте» € 13 млн без учёта бонусов. Более того, Угальде – второй (после Гуса Тиля) по стоимости новичок за всю историю московского клуба. От Манфреда ждали многого, но он если чем и поразил за эти полгода, то только работоспособностью. Бегает много, прессингует хорошо. Однако на результативности его трудолюбие пока не отражается. У нападающего 0+0 в 12 матчах РПЛ. Костариканец отметился лишь одним голом в ворота «Зенита» в Кубке России. Фото: РИА Новости 5 место Кевин Кастаньо, «Краснодар» Трансфер игрока сборной Колумбии в «Краснодар» потянул на € 7,3 млн – дороже зимой 2024 года платили только за Угальде из «Спартака» и Артура с Педро из «Зенита». В национальной команде Кастаньо стали выпускать вместо Вильмара Барриоса в основе, поэтому казалось, что «быки» купили большого игрока. Но по первым месяцам Кевина в РПЛ этого не скажешь. В чемпионате России он попал в стартовый состав всего шесть раз, трижды выходил на замену и ещё трижды просидел все 90 минут на скамейке. По игре ничем особенным не запомнился. Результативных действий не совершал ни в одном турнире. Фото: vk.com/pfcsochi 6 место Дмитрий Чистяков, «Сочи» Экс-защитник сборной России приходил в «Сочи», чтобы помочь южанам выжить в РПЛ. Ожидалось, что Чистяков будет играть в центре обороны в паре с защитником сборной Словении Ваней Дркушичем, который сейчас едет на Евро-2024. Однако Чистяков не смог выиграть конкуренцию даже в рядах аутсайдера лиги. В чемпионате России он лишь трижды вышел с первых минут и один раз – на замену. Ещё один матч провёл в стартовом составе в Кубке России. Не убедил Роберта Морено игрок «Зенита». Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 7 место Жерзино Ньямси, «Локомотив» В «Локомотиве» тщательно считают деньги после немецкого периода, поэтому € 3,5 млн за защитника – достаточно дорогой трансфер для столичного клуба. Ньямси оказался единственным игроком, который перебрался зимой в наш чемпионат из топ-5 лиг Европы. Раз держал хороший уровень в «Страсбурге», то и в обороне железнодорожников должен был стать лидером. Однако пока не стал. Жерзино кажется тяжеловесным, он совершил несколько результативных ошибок и пропустил три тура РПЛ из-за травмы. Команда начала играть с ним «на ноль» только в самом конце сезона. Фото: РИА Новости 8 место Алексей Сутормин, «Сочи» «Сочи» мощно провёл зимнюю трансферную кампанию, стремясь избежать вылета из РПЛ, и одним из новичков команды стал экс-игрок сборной России. Сутормин в «Зените» окончательно превратился в универсала, его можно было использовать при любой схеме – как в обороне, так и в полузащите. Но и в «Сочи» Алексей не всегда попадал в стартовый состав – семь матчей начал в основе, три раза вышел на замену и дважды просидел все 90 минут на скамейке. Все свои результативные действия (2+1) совершил в игре с «Пари НН». Фото: Пресс-служба «Балтики» и «Оренбурга»/РИА Новости 9 место Худший зимний трансфер — переход другого игрока Не пошло в новых командах так, как хотелось бы, и ещё у нескольких игроков. Например, полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов приходил зимой в «Балтику» вместе с таким же молодым Данилой Козловым, но, в отличие от хавбека «Зенита», не потянул. У Арбузова лишь три попадания в запас. Наверное, и от армейца Константина Кучаева в «Пари НН» ждали большего. Венесуэльский нападающий Серхио Кордова, поигравший в Бундеслиге, набрал 0+1 за 11 матчей в «Сочи». А арендованный «Оренбургом» у «Ростова» защитник Данила Прохин только один раз был включён в стартовый состав в РПЛ. А ведь в «Зените» дважды выходил в основе на игры Лиги чемпионов! Фото: Елена Разина, «Чемпионат» 10 место Артур, «Зенит» Самый дорогой зимний новичок РПЛ, которого «Зенит» купил за € 15 млн у «Палмейраса». Артура подписывали как замену Малкому, причём не только по позиции, но и в значительной мере по уровню. Вингер был заметной фигурой в чемпионате Бразилии, пару лет назад вызывался в сборную, где сумасшедшая конкуренция в группе атаки. Артур показал свой класс в эпизодах с забитыми мячами в Самаре и Краснодаре, стал автором «золотого» гола во встрече с «Ростовом». Но в остальном его влияние на игру «Зенита» оказалось невысоким. Бразилец выпадал из основы, набрал лишь 3+1 в 17 матчах РПЛ и Кубка России. Меньше, чем проданный «Балтике» собственный воспитанник Данила Козлов.

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