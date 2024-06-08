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Расписание спортивных матчей 9 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: битва за Кубок Стэнли, мужской финал «Ролан Гаррос», Ф-1 и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 июня
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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто начнёт финал с победы?

Итак, долгий марафон сезона НХЛ приближается к кульминации — и лига получит либо нового чемпиона в лице «Флориды», либо «Эдмонтон» выиграет первый кубок для себя после 1990-го и первый для Канады с 1993-го. Большинство экспертов ставит на «Флориду», несмотря на то что за «Эдмонтон» играет Коннор Макдэвид: у «пантер» лучше глубина состава почти на всех позициях. Однако «нефтяники» в этом плей-офф показали себя крепкой и организованной командой, которая может побеждать не только за счёт своих суперзвёзд.

Разбираем финалистов по полочкам:
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⚽️ 4:00: Мексика — Бразилия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажут бразильцы перед Кубком Америки?

Бразилия готовится к большому турниру. Впереди у команды два матча, чтобы набрать форму к Копе. Первый — с Мексикой. Которая известна как неприятный соперник для любой команды, вне зависимости от её уровня. И которая тоже выступит на Кубке Америки. Бразильцам играть в группе с Парагваем, Колумбией и Коста-Рикой, мексиканцам — с Венесуэлой, Ямайкой и Эквадором.

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🏆🎾 15:30*: Александр Зверев (Германия, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 3), «Ролан Гаррос», финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: кто впервые победит на «Ролан Гаррос»?

До мужского финала «Ролан Гаррос» — 2024 дошли третий и четвёртый номера мирового рейтинга — Карлос Алькарас и Александр Зверев. Оба теннисиста ещё ни разу не добирались до решающего матча в Париже, и теперь кто-то из них впервые завоюет здесь титул. Ранее соперники играли девять раз, и небольшое преимущество в личных встречах есть у Зверева — 5-4. А кто окажется сильнее на этот раз — узнаем совсем скоро.

У юного испанца уже есть два «Шлема» — будет ли третий?
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🏎 21:00: Формула-1, Гран-при Канады, гонка

Формула-1 2024. Этап 9, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
09 июня 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Не началось

Интрига: быть ли четвёртому поражению Ферстаппена в сезоне?

Пора перевести дух и свыкнуться с мыслью: нынешний сезон Формулы-1 куда более непредсказуемый, чем предыдущий. Ферстаппен и «Ред Булл» не будут выигрывать все гонки подряд, и не исключено, что в Монреале нас ожидает уже четвёртое поражение голландца в 2024 году. Трасса не слишком подходит машине, в пятницу вдобавок ко всему возникли проблемы с двигателем… Сумеют ли огорчить Макса пилоты «Феррари» или «Макларена»? А может, наконец-то рванёт «Мерседес»? Многое будет зависеть от погоды, ведь дождь по ходу гонки не исключён.

Какой станет Ф-1 в 2026-м:
Представлено будущее Формулы-1. Главное, что вам нужно знать
Live
Представлено будущее Формулы-1. Главное, что вам нужно знать

⚽️ 21:45: Черногория — Грузия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Черногория
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: насколько Грузия готова к первому Евро в своей истории?

Грузинская сборная на эмоциональном подъёме. Ведь впереди первое выступление на групповом этапе чемпионата Европы. А пока есть время подготовиться к турниру. Черногория — неплохой соперник для спарринга. Ей играть на Евро как раз не придётся, и сейчас она вовсю катает товарищеские матчи с будущими участниками. Бельгии черногорцы проиграли (0:2), а что будет с Грузией?

Ждём огня на Евро от одного из игроков сборной Грузии:
10 футболистов, которые должны зажечь на Евро-2024. О некоторых вы могли не слышать
10 футболистов, которые должны зажечь на Евро-2024. О некоторых вы могли не слышать

⚽️ 21:45: Италия — Босния и Герцеговина, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Италия даст огня после разочарования с Турцией?

Итальянцы — действующие обладатели трофея Евро, но в последнем товарищеском матче выглядели серо. Нулевая ничья с Турцией — не то, чего ждали болельщики перед походом за очередным трофеем. С Боснией вполне можно реабилитироваться: команда не выступит на Евро и просто сходится с различными соперниками в международную паузу.

Подробнее о матче Италии с Турцией:
Италия даже не смогла забить дома перед Евро. Но у соперника проблема посерьёзнее
Италия даже не смогла забить дома перед Евро. Но у соперника проблема посерьёзнее

⚽️ 22:15: Франция — Канада, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 22:15 МСК
Франция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция подтвердит статус одного из фаворитов Евро?

Французы традиционно мощны. Состав выглядит убойным даже после сокращения заявки до финального списка, а в последнем товарищеском матче команда Дешама вынесла Люксембург. Не самый статусный, но и не самый проходной соперник. 3:0, гол и два ассиста Мбаппе. Кажется, к чемпионату Европы французы подходят в отличном состоянии. Осталось сохранить форму на сам турнир.

Мбаппе и правда был хорош:
Первый матч Мбаппе как игрока «Реала» — шоу! Килиан поучаствовал во всех голевых атаках
Первый матч Мбаппе как игрока «Реала» — шоу! Килиан поучаствовал во всех голевых атаках
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