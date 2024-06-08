Топ-события воскресенья: битва за Кубок Стэнли, мужской финал «Ролан Гаррос», Ф-1 и футбол

За чем следить 9 июня: собрали для вас расписание самых ярких событий дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто начнёт финал с победы?

Итак, долгий марафон сезона НХЛ приближается к кульминации — и лига получит либо нового чемпиона в лице «Флориды», либо «Эдмонтон» выиграет первый кубок для себя после 1990-го и первый для Канады с 1993-го. Большинство экспертов ставит на «Флориду», несмотря на то что за «Эдмонтон» играет Коннор Макдэвид: у «пантер» лучше глубина состава почти на всех позициях. Однако «нефтяники» в этом плей-офф показали себя крепкой и организованной командой, которая может побеждать не только за счёт своих суперзвёзд.

⚽️ 4:00: Мексика — Бразилия, товарищеский матч

Интрига: что покажут бразильцы перед Кубком Америки?

Бразилия готовится к большому турниру. Впереди у команды два матча, чтобы набрать форму к Копе. Первый — с Мексикой. Которая известна как неприятный соперник для любой команды, вне зависимости от её уровня. И которая тоже выступит на Кубке Америки. Бразильцам играть в группе с Парагваем, Колумбией и Коста-Рикой, мексиканцам — с Венесуэлой, Ямайкой и Эквадором.

🏆🎾 15:30*: Александр Зверев (Германия, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 3), «Ролан Гаррос», финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто впервые победит на «Ролан Гаррос»?

До мужского финала «Ролан Гаррос» — 2024 дошли третий и четвёртый номера мирового рейтинга — Карлос Алькарас и Александр Зверев. Оба теннисиста ещё ни разу не добирались до решающего матча в Париже, и теперь кто-то из них впервые завоюет здесь титул. Ранее соперники играли девять раз, и небольшое преимущество в личных встречах есть у Зверева — 5-4. А кто окажется сильнее на этот раз — узнаем совсем скоро.

🏎 21:00: Формула-1, Гран-при Канады, гонка

Интрига: быть ли четвёртому поражению Ферстаппена в сезоне?

Пора перевести дух и свыкнуться с мыслью: нынешний сезон Формулы-1 куда более непредсказуемый, чем предыдущий. Ферстаппен и «Ред Булл» не будут выигрывать все гонки подряд, и не исключено, что в Монреале нас ожидает уже четвёртое поражение голландца в 2024 году. Трасса не слишком подходит машине, в пятницу вдобавок ко всему возникли проблемы с двигателем… Сумеют ли огорчить Макса пилоты «Феррари» или «Макларена»? А может, наконец-то рванёт «Мерседес»? Многое будет зависеть от погоды, ведь дождь по ходу гонки не исключён.

⚽️ 21:45: Черногория — Грузия, товарищеский матч

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Интрига: насколько Грузия готова к первому Евро в своей истории?

Грузинская сборная на эмоциональном подъёме. Ведь впереди первое выступление на групповом этапе чемпионата Европы. А пока есть время подготовиться к турниру. Черногория — неплохой соперник для спарринга. Ей играть на Евро как раз не придётся, и сейчас она вовсю катает товарищеские матчи с будущими участниками. Бельгии черногорцы проиграли (0:2), а что будет с Грузией?

⚽️ 21:45: Италия — Босния и Герцеговина, товарищеский матч

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Интрига: Италия даст огня после разочарования с Турцией?

Итальянцы — действующие обладатели трофея Евро, но в последнем товарищеском матче выглядели серо. Нулевая ничья с Турцией — не то, чего ждали болельщики перед походом за очередным трофеем. С Боснией вполне можно реабилитироваться: команда не выступит на Евро и просто сходится с различными соперниками в международную паузу.

⚽️ 22:15: Франция — Канада, товарищеский матч

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Интрига: Франция подтвердит статус одного из фаворитов Евро?

Французы традиционно мощны. Состав выглядит убойным даже после сокращения заявки до финального списка, а в последнем товарищеском матче команда Дешама вынесла Люксембург. Не самый статусный, но и не самый проходной соперник. 3:0, гол и два ассиста Мбаппе. Кажется, к чемпионату Европы французы подходят в отличном состоянии. Осталось сохранить форму на сам турнир.