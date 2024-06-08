Модрич царил, пока Роналду скучал. У сборной Португалии проблема перед Евро-2024

Сборная Португалии уступила дома Хорватии за неделю до старта чемпионата Европы.

Криштиану Роналду пропустил товарищеский матч Португалии с Финляндией, получив короткий отпуск после насыщенного сезона в Саудовской Аравии, где он побил всевозможные рекорды результативности, но ничего не выиграл. 39-летний форвард вернулся в расположение национальной команды к спаррингу с Хорватией. Эту встречу нападающий начал на скамейке запасных.

Перед стартовым свистком весь стадион спел гимн Португалии, включая не только игроков хозяев, но и их испанского тренера Роберто Мартинеса. А потом португальцы с первых минут игры попытались «запеть» на поле. Победители Евро-2016 забрали мяч, захватили территориальное преимущество. Португалия очень мощно провела отборочный цикл Евро-2024, став единственной сборной, выигравшей все матчи в группе (10 побед с разницей мячей 36:2), и хотела доминировать даже во встрече с сильной Хорватией. При владении вместе с центрбеками в задней линии оставался опорник Пальинья, а фланговые защитника Дало и Мендеш поднимались максимально высоко.

Но ни через края, ни по центру у хозяев не получалось эффективно доставлять мяч в штрафную «шашечных». Зато хорваты свой первый же контрвыпад завершили голом. Впрочем, не без помощи судьи. Немецкий рефери Осмерс назначил спорный 11-метровый, когда Ковачич свалился в штрафной португальцев после контакта с Витиньей. Показалось, что хавбек «Ман Сити» сам упал, а не из-за фола. Так или иначе пенальти реализовал Модрич. Его удар низом в левый от себя угол был неберущимся.

При счёте 0:1 португальцы, владея больше мячом, постоянно пропускали быстрые ответные атаки. Хозяева стремились высоко отбирать мяч, но у команды Мартинеса были заметные разрывы в линиях. Хорваты здорово убегали, а их 38-летний дирижёр Модрич радовал болельщиков подвижностью и креативными ходами. К перерыву Португалия уступала по ударам фактически в два раза – 6:11 (в створ – 0:3)! Но ей повезло, что хорваты не использовали голевые моменты – Майер простил, Будимир, Гвардиол – вообще трижды.

В перерыве Мартинес сделал сразу четыре замены. Скорее всего, все были плановыми, но выглядело всё так, словно тренер убрал лишних и усилил игру. Два свежих футболиста сборной Португалии тут же организовали гол. Правый защитник Семеду совершил мощный рывок вперёд и вырезал передачу во вратарскую, а нападающий Жота забил один из самых простых мячей в карьере. Первый удар хозяев в створ оказался голевым. Не лучшим образом действовали центрбеки хорватов Понграчич и Шутало. Офсайд не создали, оппонентов своих отпустили.

Тут же и Златко Далич произвёл тройную замену, отправив отдыхать в том числе Модрича. Хавбеку «Реала» аплодировали даже португальские болельщики. Перестановки на поле словно были сигналом для проведения голевых атак. Едва команды возобновили игру, как сборная Хорватии забила. Только-только появившийся на поле Пашалич пробил с подбора, а Будимир добил отскочивший от перекладины мяч. Попадания в офсайд форвард избежал из-за глубокой позиции защитника хозяев.

Хорваты опять повели, тем не менее второй тайм не был похож на первый. Сборная Португалии выдала очень сильный отрезок, в течение которого соорудила несколько моментов. Чудом не забила. Не обошлось и без лёгкого волшебства от голкипера Ливаковича. Команда хозяев искала своих форвардов кроссами, но без Роналду не нашлось того, кто выпрыгнул бы выше всех «шашечных» и выиграл воздух. Сам Криштиану скучал на скамейке. Он, видимо, сыграет через три дня с Ирландией.

Португальцы перебили хорватов в эти 45 минут – 10:5 (в створ – 4:4). Однако в концовке лучший шанс был у гостей, когда вышедший на замену Сучич выскакивал один на один. Голкипер Кошта отразил мяч ногой. У команды Мартинеса появилась неожиданная проблема перед Евро-2024. В четвёртом подряд товарищеском матче Португалия пропускает два гола.