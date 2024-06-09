«Челси» купит чемпиона мира у «Сити», а «Бавария» — лидера «МЮ»? Трансферные слухи недели

Ещё одна неделя подарила нам новую порцию трансферных слухов в европейском футболе. Рассказываем о самых последних.

«Ливерпуль» снизил для «Барселоны» цену на Диаса

Луис Диас Фото: Getty Images

Да, «Ливерпуль» готов продать Луиса Диаса дешевле, чем планировал изначально. Но есть один нюанс. Если «Барса» хочет взять игрока, то ей придётся выложить € 75 млн (данные AS). Испанский клуб заинтересован в Диасе, то всё упирается в тяжёлое финансовое положение. Приобрести колумбийца за такую сумму в подобной ситуации — практически нереально. А пока Диас остаётся приоритетным трансфером для спортивного директора каталонцев Деку. Может, нужно попробовать включить в сделку какого-то футболиста сине-гранатовых? 51 матч, 13 голов, пять результативных передач — статистика Диаса в прошедшем сезоне.

«Манчестер Сити» усложнит потенциальный переход Холанда в «Реал»?

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

У нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда есть желание стать игроком «Реала». Не сейчас, конечно, а через какое-то время. Боссы английского клуба знают об этом и хотят провести переговоры о новом контракте. Их цель — составить договор таким образом, чтобы ужесточить условия потенциального перехода норвежца в «Реал». Об этом информирует AS. Сейчас в контракте Эрлинга прописана сумма отступных. С лета 2024-го у клубов не из АПЛ появится возможность купить его по доступной цене. Что там по статистике нападающего в сезоне-2023/2024? 38 голов и шесть результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. В среднем на один забитый мяч норвежцу требуется 99 минут.

«Бавария» обратила внимание на таланта «Порту»

Франсишку Консейсау Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Баварии» интересен фланговый нападающий «Порту» Франсишку Консейсау (информация от Record). Но нужно торопиться. Дело в том, что в контракте игрока есть пункт об отступных. До 15 июля Франсишку можно купить за € 30 млн, после — за € 45 млн. «Бавария» уже сообщила «Порту» об интересе к игроку, теперь нужно сделать предложение. К тому же Консейсау интересен ещё нескольким клубам, включая «Челси» и мадридский «Атлетико». 21-летний Консейсау набрал 16 (8+8) очков по системе «гол+пас» в 43 матчах во всех турнирах в прошедшем сезоне.

«Челси» нужен чемпион мира из «Манчестер Сити»

Хулиан Альварес Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Поменяет ли Хулиан Альварес «Манчестер Сити» на «Челси»? TyC Sports утверждает, что лондонский клуб заинтересован в покупке чемпиона мира. Кстати, тот забил в минувшем сезоне 19 мячей и отдал 13 голевых передач. По данным Фабрицио Романо, «Сити» не хочет продавать Альвареса, но готов пересмотреть свою позицию, если «Челси» сделает солидное предложение. Интересно, какой суммой исчисляется это самое предложение? Плюс «Ман Сити» рассмотрит вариант с продажей аргентинца, если тот сам попросить отпустить его. Аренда? Чемпиону Англии неинтересен такой вариант.

Ройс и Левандовски воссоединятся в США?

Марко Ройс и Роберт Левандовски Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» нацелился на приобретение нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, сообщает AS. Для начала американский клуб переманит к себе Марко Ройса — немец перейдёт в статусе свободного агента. В «Лос-Анджелесе» рассчитывают, что наличие немца позволит увеличить шансы на подписание контракта с польским нападающим. Ройс и Левандовски — хорошие друзья со времён совместного выступления за дортмундскую «Боруссию». Нынешний контракт Роберта истекает летом 2026 года. В прошедшем сезоне он забил 26 мячей в 49 матчах.

Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» бывших одноклубников

Начо Фернандес Фото: Angel Martinez/Getty Images

Криштиану Роналду приобретает всё большее влияние в «Аль-Насре». Португалец намерен окружить себя качественными футболистами с опытом больших побед. По информации Marca, Роналду уже обсудил возможность перехода защитника «Реала» Начо и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Ранее эти футболисты были его одноклубниками. С испанцем Криштиану играл в «Реале», а с бразильцем — в «Реале» и «МЮ». Желание Роналду понятно. «Аль-Наср» по итогам сезона не завоевал ни одного трофея, и команде нужны изменения, чтобы конкурировать с «Аль-Хилялем».

«Бавария» уведёт лидера «Манчестер Юнайтед»?

Бруну Фернандеш (слева) Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» провёл противоречивый сезон. С одной стороны, полностью провалил чемпионат. С другой – хлопнул «Ман Сити» в финале Кубка Англии и взял трофей. Но негатива пока больше, чем позитива. Капитан манкунианцев Бруну Фернандеш может перебраться в Бундеслигу. Издание O Jogo сообщает, что «Бавария» заинтересована в приобретении португальского футболиста. Если верить источнику, то боссы немецкого клуба уже контактировали с агентом 29-летнего игрока. Бруну отыграл 48 матчей в нынешнем сезоне. Он забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

Лукаку снова вернётся в Италию?

Ромелу Лукаку Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Милан» заинтересован в Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-чёрные уже связались с представителями лондонского клуба, но пока непонятно, состоится ли сделка. Кстати, на Лукаку есть ещё один претендент — «Наполи». На днях клуб с юга Италии возглавил Антонио Конте. Итальянский тренер очень хочет видеть бельгийца в своей команде, но пока предложение «Наполи» значительно ниже запросов «Челси». Ранее Конте и Лукаку вместе трудились в «Интере». Сам бельгиец на днях назвал итальянца лучшим тренером, с которым он когда-либо работал. Означает ли это, что Ромелу перейдёт в «Наполи»?

«Бавария» готова заплатить € 45 млн за футболиста «Фулхэма»

Жоау Пальинья Фото: Getty Images

Чем Жоау Пальинья привлёк «Баварию»? Новый главный тренер немецкого клуба Венсан Компани ценит выносливость и физические возможности португальца. Sky Sports Deutschland утверждает, что «Бавария» готова купить игрока за € 40-45 млн, но пока непонятно, устроит ли такая сумма боссов «Фулхэма». Кстати, немецкий клуб уже согласовал детали личного контракта с Пальиньей. «Бавария» по итогам прошедшего сезона не только не стала чемпионом Германии, но и заняла всего лишь третье место. Правда, мюнхенцы удивили выбором нового главного тренера. Может, Пальинья — тот, кого не хватало «Баварии»?

«Милану» нужен молодой игрок «Болоньи»

Джошуа Зиркзее Фото: Getty Images

«Болонья» провела отличный сезон и обеспечила себе место в Лиге чемпионов. Правда, главный тренер Тьяго Мотта уже покинул красно-синий клуб. Не исключено, что скоро из «Болоньи» уйдёт 23-летний Джошуа Зиркзее — им интересуется «Милан». Романо сообщает, что красно-чёрные готовы заплатить € 40 млн. Они уже оповестили «Болонью», что планируют активировать пункт об отступных, прописанных в контракте Зиркзее. Сам нидерландец также заинтересован в клубном проекте миланского клуба. Но сторонам ещё необходимо согласовать условия личного контракта. В сезоне-2023/2024 Джошуа забил 12 мячей и отдал семь голевых передач в 37 матчах во всех турнирах.