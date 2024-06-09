Карпин и Кафанов удивили! Тренеры сборной России берут в «Ростов» вратарей из-за границы

Похоже, только в одном клубе будут иностранные голкиперы. И меньше всего этого ждали от ростовчан.

«Ростов» Валерия Карпина готовит первые два трансфера в летнее окно. Оба – вратарские. По окончании сезона-2023/2024 команду покидают Сергей Песьяков и Никита Медведев, чьи контракты не были продлены, так что ростовскому клубу потребовались сразу два голкипера. Поразительно, но эту позицию, которая традиционно заполняется российскими игроками, «Ростов» собирается закрыть легионерами! Ещё более удивительно, что иностранные вратари будут в РПЛ только у тренеров сборной России – Карпина и Виталия Кафанова.

Как сообщил «РБ Спорт», «Ростов» договорился о покупке голкиперов Рустама Ятимова и Хидаета Ханкича. Первый играет за «Истиклол» из Таджикистана, а сумма его трансфера составит $ 250 тыс. Второй выступает за болгарский «Ботев» и обойдётся ростовскому клубу чуть дешевле – в € 100 тыс.

Тренер вратарей «Истиклола», экс-голкипер московского «Спартака» Дмитрий Тяпушкин прокомментировал для «Чемпионата» информацию о трансфере Ятимова:

«Мне известно, что есть разговор между «Ростовом» и «Истиклолом» о переходе Ятимова. Принимается решение на клубном уровне, но у меня складывается впечатление, что ему надо будет туда скоро ехать. Рустам абсолютно готов к уровню РПЛ и «Ростову». И ментально, и уровень его игры позволяет ему заявить о себе в РПЛ».

25-летний Ятимов – чемпион и обладатель Кубка Таджикистана сезона-2023. Эти два трофея «Истиклол» выиграл под руководством российского тренера Игоря Черевченко. Сам Рустам был признан лучшим голкипером года в местной лиге. За сезон Ятимов в 18 матчах пропустил только девять мячей и 10 раз сыграл «на ноль».

Но понятно, что чемпионат Таджикистана не показатель с точки зрения трансфера в РПЛ. Ятимов успешно сыграл на Кубке Азии – 2024, где сборная этой страны сенсационно добралась до четвертьфинала. В пяти матчах пропустил всего четыре мяча. Вообще, за национальную команду Рустам выступает с 2019 года, провёл уже 43 игры. Ятимов выдал «сухарь» и в товарищеском матче со сборной России Карпина в ноябре 2022-го (0:0).

В азиатской Лиге чемпионов сезона-2023/2024 «Истиклол» занял последнее четвёртое место в группе с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии, «Персеполисом» из Ирана и «Аль-Духаилем» из Катара. Там Ятимов пропустил девять мячей в шести матчах. Один из них – от Криштиану Роналду. Память на всю жизнь.

Рустам Ятимов Фото: fc-istiklol.tj

Интересно, что сам Ятимов родился в России, в Нижнем Новгороде. Его мать русская, а отец – из Таджикистана. Рустам – воспитанник «Волги», но в первую команду нижегородского клуба не попал, а на профессиональном уровне раскрылся уже в «Истиклоле». Однако теперь будет легионером в РПЛ, поскольку заигран за сборную Таджикистана.

Ещё в октябре 2023 года Ятимов рассказывал в интервью для «Чемпионата» о своей цели попасть в чемпионат России.

«Почему хочу играть в РПЛ? Наверное, потому что родился там. Я вырос на чемпионате России, видел ажиотаж… Хочется себе доказать, что могу играть в РПЛ. Понимаю, что там высокие требования, но не боюсь конкуренции. Сделаю всё, чтобы принести пользу».

Про 29-летнего Ханкича известно ещё меньше. Родился в Австрии, воспитывался в чешской «Младе Болеслав», играет в Болгарии за «Ботев» и привлекается в сборную Боснии и Герцеговины. Такой вот человек мира.

Правда, у Ханкича пока нет выступлений за сборную Боснии и Герцеговины. В ноябре 2023-го он ездил на игры отборочного цикла Евро-2024 со Словакией и Люксембургом, но в обеих встречах оставался на скамейке запасных. А на стыковые матчи в марте 2024-го не приглашался.

За «Ботев» Ханкич играет с 2021 года. До этого три сезона провёл в «Младе Болеслав», затем четыре – в различных австрийских командах и два – в румынской «Ботошани». В отличие от Ятимова, который выиграл за карьеру множество трофеев в Таджикистане, Хидает только в мае 2024 года завоевал свой первый приз на клубном уровне. «Ботев» взял Кубок Болгарии, победив в финале местного гранда «Лудогорец» (3:2).

Хидает Ханкич Фото: botevplovdiv.bg

В завершившемся сезоне Ханкич сыграл 25 матчей, в которых пропустил 21 мяч и выдал 12 «сухарей». Приличная статистика для вратаря команды из середины таблицы. По оценкам Sofascore, Хидает – лучший в чемпионате Болгарии среди всех основных вратарей (7,33 балла). В среднем за 90 минут игры он совершал 3,28 сейва.

Кто из голкиперов-новичков ростовского клуба сильнее, пока судить трудно. Они словно с разных планет прилетают в РПЛ. По словам тренера вратарей «Ростова» и сборной России Кафанова, с нового сезона борьба за роль первого номера для всех начнётся с нуля.

«В подготовительный период оба вратаря получат одинаковое количество матчей. Это всегда так было, независимо ни от чего. Все прошлые заслуги обоих голкиперов считаться не будут. Кто будет сильнее, тот начнёт сезон основным вратарём», – признался Кафанов, комментируя для «Чемпионата» селекцию и планы на межсезонье.