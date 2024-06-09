«Манчестер Юнайтед» — самый дорогой клуб. «Сити» нет даже в пятёрке, а «Байера» — в топ-50

Издание Sportico ежегодно выпускает рейтинг cтоимости клубов – всего в него входят 50 команд по всему миру. Удивительно, но первое место в нём занимает «Манчестер Юнайтед», которого уже много лет одолевают финансовые проблемы.
Как считали
Для определения стоимости Sportico рассчитал доходы каждого клуба, используя данные финансовых отчётов и ежегодных рейтингов Deloitte Football Money League за сезоны-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023. Трансферные сборы учитывать не стали, но и без этого список получился обширным:
- доходы от телетрансляций (как внутри страны, так и за рубежом);
- призовые от соревнований;
- коммерческие доходы (спонсорство, реклама, кейтеринг, мероприятия вне игровых дней, и т. д.);
- доходы от продажи билетов, членских взносов, абонементов, а также кубковых соревнований.
Помимо этого, для каждой конкретной команды был свой мультипликатор, основанный на множестве факторов. Это исторические продажи, размер рынка и интерес к нему со стороны потенциальных владельцев. Плюс сила бренда, исторические и недавние спортивные результаты, условия аренды недвижимости, долговое бремя и дополнительные обязательства. А ещё ожидаемое финансовое положение клуба и лиги, в которой он выступает. Этот коэффициент варьировался от 2,25 до 8.
Что получилось
В десятку попало больше всего клубов из АПЛ – сразу шесть: «Манчестер Юнайтед» (1), «Ливерпуль» (4), «Манчестер Сити» (6), «Арсенал» (8), «Тоттенхэм» (9) и «Челси» (10). «МЮ», который терпит убытки в течение последних сезонов, попал на первую строчку, обогнав «Реал» на $ 140 млн. Глобально это подчёркивает, что манчестерский клуб, несмотря на финансовые проблемы, имеет сильный бренд, огромную фанатскую базу, а также хорошие коммерческие контракты (чего только стоит сделка с adidas, которая стала рекордной – $ 115 млн в год по 10-летнему соглашению).
|Место
|Клуб
|Оценочная стоимость
|Доходы сезона-2022/2023
|1
|«Манчестер Юнайтед»
|$ 6,2 млрд
|$ 778 млн
|2
|«Реал» Мадрид
|$ 6,06 млрд
|$ 844 млн
|3
|«Барселона»
|$ 5,28 млрд
|$ 836 млн
|4
|«Ливерпуль»
|$ 5,11 млрд
|$ 713 млн
|5
|«Бавария»
|$ 4,8 млрд
|$ 781 млн
|6
|«Манчестер Сити»
|$ 4,75 млрд
|$ 855 млн
|7
|«ПСЖ»
|$ 4,05 млрд
|$ 842 млн
|8
|«Арсенал»
|$ 3,91 млрд
|$ 558 млн
|9
|«Тоттенхэм»
|$ 3,49 млрд
|$ 660 млн
|10
|«Челси»
|$ 3,47 млрд
|$ 615 млн
Всего в рейтинге девять представителей АПЛ – кроме «большой шестёрки», туда ещё попали «Вест Хэм» (27 – $ 725 млн), «Ньюкасл» (32 – $ 700 млн) и «Астон Вилла» (44 – $ 600 млн). Лондонский клуб оказался лучшим вне десятки, потому что его коммерческие доходы выше, чем у остальных двух представителей, попавших в топ. В следующем сезоне расклад может поменяться, так как «Астон Вилла» рвётся в Лигу чемпионов.
Испанских клубов в рейтинге всего три – помимо «Реала» и «Барселоны», туда попал «Атлетико» (13-е место). Совокупная стоимость этой тройки – порядка $ 13 млрд, что больше, чем стоимость представителей любой другой лиги, кроме АПЛ и МЛС. Но попадание в топ-50 всего трёх испанских клубов, пусть и высоко оцениваемых, говорит о том, что в Ла Лиге существенно нарушен конкурентный баланс. И связано это в первую очередь с распределением доходов от телетрансляций – среди топ-чемпионатов испанская система самая неравномерная. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас последние годы отчаянно пытается догнать АПЛ по доходам, но пока получается лишь делать небольшие шаги в эту сторону.
Интересно, что Италия представлена шестью клубами, но их стоимость ниже, чем четырёх команд Бундеслиги («Байера», кстати, среди них нет – зато есть «Лейпциг»). Это обусловлено тем, что в Германии финансовые правила строже, из-за чего положение клубов с точки зрения соотношения их доходов и расходов выше. Шестёрка клубов Серии А («Ювентус», «Милан», «Интер», «Рома», «Наполи» и «Аталанта») суммарно оценивается даже ниже, чем один «МЮ», – в $ 6,1 млрд.
А вот лидером по количеству клубов на удивление стала МЛС – сразу 20 команд попали в рейтинг, заняв места от 15-го до 50-го. Выше всех оказался «Лос-Анджелес Гэлакси», который Sportico оценил даже выше «Интера» ($ 1,15 млрд против $ 1,06 млрд). И это несмотря на то, что доходы американского клуба в прошлом сезоне составили $ 128 млн, а миланского – $ 405 млн.
Игроки «Лос-Анджелес Гэлакси»
Фото: Harry How/Getty Images
Команды МЛС зарабатывают гораздо меньше, чем европейские, однако в данном случае Sportico оценил потенциал их финансового роста в долгосрочной перспективе. У американских клубов он выше, чем у клубов Европы, и это объясняется несколькими факторами. Первый – жёсткие правила контроля расходов в лиге и отсутствие системы вылета, гарантирующие финансовую стабильность команд. В этом году совокупная выручка команд выросла на 25%, и это огромный прирост. Второй – повышение интереса и грядущие крупные соревнования (клубный чемпионат мира, Кубок Америки и ЧМ-2026), которые также влияют на внимание публики. Ещё из занимательного – 27 клубов из 50 в рейтинге принадлежат американским владельцам, что говорит об интересе США к футболу и как к привлекательному бизнесу.
|Лига
|Количество клубов
|Самый дорогой клуб
|Общая стоимость
|МЛС
|20
|«ЛА Гэлакси» ($ 1,15 млрд)
|$ 15,1 млрд
|АПЛ
|9
|«МЮ» ($ 6,2 млрд)
|$ 29 млрд
|Серия А
|6
|«Милан» ($ 1,2 млрд)
|$ 6,1 млрд
|Бундеслига
|4
|«Бавария» ($ 4,8 млрд)
|$ 7,6 млрд
|Ла Лига
|3
|«Реал» ($ 6,06 млрд)
|$ 13 млрд
|Лига МХ
|3
|«Америка» ($ 750 млн)
|$ 2 млрд
|Лига 1
|2
|«ПСЖ» ($ 4,05 млрд)
|$ 4,8 млрд
|Эредивизия
|1
|«Аякс» ($ 740 млн)
|$ 740 млн
|Примейра
|1
|«Бенфика» ($ 675 млн)
|$ 675 млн
|Бразильская Серия А
|1
|«Фламенго» ($ 570 млн)
|$ 570 млн
Совокупная стоимость 50 лучших футбольных клубов оценивается в $ 79,6 млрд – по сравнению с прошлым годом рост составил 8,7% (+$ 1,6 млрд). Но футбол всё равно не так «богат»: Sportico пишет, что 32 команды НФЛ оцениваются в $ 165 млрд, а 30 команд НБА – в $ 120 млрд. Так что потенциал для роста ещё огромный.
Хотя казалось бы – европейский футбол в последние годы и так раздувается, как пузырь.