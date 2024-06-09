«Манчестер Юнайтед» — самый дорогой клуб. «Сити» нет даже в пятёрке, а «Байера» — в топ-50

Издание Sportico ежегодно выпускает рейтинг cтоимости клубов – всего в него входят 50 команд по всему миру. Удивительно, но первое место в нём занимает «Манчестер Юнайтед», которого уже много лет одолевают финансовые проблемы.

Как считали

Для определения стоимости Sportico рассчитал доходы каждого клуба, используя данные финансовых отчётов и ежегодных рейтингов Deloitte Football Money League за сезоны-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023. Трансферные сборы учитывать не стали, но и без этого список получился обширным:

доходы от телетрансляций (как внутри страны, так и за рубежом);

призовые от соревнований;

коммерческие доходы (спонсорство, реклама, кейтеринг, мероприятия вне игровых дней, и т. д.);

доходы от продажи билетов, членских взносов, абонементов, а также кубковых соревнований.

Помимо этого, для каждой конкретной команды был свой мультипликатор, основанный на множестве факторов. Это исторические продажи, размер рынка и интерес к нему со стороны потенциальных владельцев. Плюс сила бренда, исторические и недавние спортивные результаты, условия аренды недвижимости, долговое бремя и дополнительные обязательства. А ещё ожидаемое финансовое положение клуба и лиги, в которой он выступает. Этот коэффициент варьировался от 2,25 до 8.

Хоть «Реал» и выиграл ЛЧ, в рейтинге он всё же второй: «Реал». Опять

Что получилось

В десятку попало больше всего клубов из АПЛ – сразу шесть: «Манчестер Юнайтед» (1), «Ливерпуль» (4), «Манчестер Сити» (6), «Арсенал» (8), «Тоттенхэм» (9) и «Челси» (10). «МЮ», который терпит убытки в течение последних сезонов, попал на первую строчку, обогнав «Реал» на $ 140 млн. Глобально это подчёркивает, что манчестерский клуб, несмотря на финансовые проблемы, имеет сильный бренд, огромную фанатскую базу, а также хорошие коммерческие контракты (чего только стоит сделка с adidas, которая стала рекордной – $ 115 млн в год по 10-летнему соглашению).

Место Клуб Оценочная стоимость Доходы сезона-2022/2023 1 «Манчестер Юнайтед» $ 6,2 млрд $ 778 млн 2 «Реал» Мадрид $ 6,06 млрд $ 844 млн 3 «Барселона» $ 5,28 млрд $ 836 млн 4 «Ливерпуль» $ 5,11 млрд $ 713 млн 5 «Бавария» $ 4,8 млрд $ 781 млн 6 «Манчестер Сити» $ 4,75 млрд $ 855 млн 7 «ПСЖ» $ 4,05 млрд $ 842 млн 8 «Арсенал» $ 3,91 млрд $ 558 млн 9 «Тоттенхэм» $ 3,49 млрд $ 660 млн 10 «Челси» $ 3,47 млрд $ 615 млн

Всего в рейтинге девять представителей АПЛ – кроме «большой шестёрки», туда ещё попали «Вест Хэм» (27 – $ 725 млн), «Ньюкасл» (32 – $ 700 млн) и «Астон Вилла» (44 – $ 600 млн). Лондонский клуб оказался лучшим вне десятки, потому что его коммерческие доходы выше, чем у остальных двух представителей, попавших в топ. В следующем сезоне расклад может поменяться, так как «Астон Вилла» рвётся в Лигу чемпионов.

Испанских клубов в рейтинге всего три – помимо «Реала» и «Барселоны», туда попал «Атлетико» (13-е место). Совокупная стоимость этой тройки – порядка $ 13 млрд, что больше, чем стоимость представителей любой другой лиги, кроме АПЛ и МЛС. Но попадание в топ-50 всего трёх испанских клубов, пусть и высоко оцениваемых, говорит о том, что в Ла Лиге существенно нарушен конкурентный баланс. И связано это в первую очередь с распределением доходов от телетрансляций – среди топ-чемпионатов испанская система самая неравномерная. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас последние годы отчаянно пытается догнать АПЛ по доходам, но пока получается лишь делать небольшие шаги в эту сторону.

Интересно, что Италия представлена шестью клубами, но их стоимость ниже, чем четырёх команд Бундеслиги («Байера», кстати, среди них нет – зато есть «Лейпциг»). Это обусловлено тем, что в Германии финансовые правила строже, из-за чего положение клубов с точки зрения соотношения их доходов и расходов выше. Шестёрка клубов Серии А («Ювентус», «Милан», «Интер», «Рома», «Наполи» и «Аталанта») суммарно оценивается даже ниже, чем один «МЮ», – в $ 6,1 млрд.

А вот лидером по количеству клубов на удивление стала МЛС – сразу 20 команд попали в рейтинг, заняв места от 15-го до 50-го. Выше всех оказался «Лос-Анджелес Гэлакси», который Sportico оценил даже выше «Интера» ($ 1,15 млрд против $ 1,06 млрд). И это несмотря на то, что доходы американского клуба в прошлом сезоне составили $ 128 млн, а миланского – $ 405 млн.

Игроки «Лос-Анджелес Гэлакси» Фото: Harry How/Getty Images

Команды МЛС зарабатывают гораздо меньше, чем европейские, однако в данном случае Sportico оценил потенциал их финансового роста в долгосрочной перспективе. У американских клубов он выше, чем у клубов Европы, и это объясняется несколькими факторами. Первый – жёсткие правила контроля расходов в лиге и отсутствие системы вылета, гарантирующие финансовую стабильность команд. В этом году совокупная выручка команд выросла на 25%, и это огромный прирост. Второй – повышение интереса и грядущие крупные соревнования (клубный чемпионат мира, Кубок Америки и ЧМ-2026), которые также влияют на внимание публики. Ещё из занимательного – 27 клубов из 50 в рейтинге принадлежат американским владельцам, что говорит об интересе США к футболу и как к привлекательному бизнесу.

Лига Количество клубов Самый дорогой клуб Общая стоимость МЛС 20 «ЛА Гэлакси» ($ 1,15 млрд) $ 15,1 млрд АПЛ 9 «МЮ» ($ 6,2 млрд) $ 29 млрд Серия А 6 «Милан» ($ 1,2 млрд) $ 6,1 млрд Бундеслига 4 «Бавария» ($ 4,8 млрд) $ 7,6 млрд Ла Лига 3 «Реал» ($ 6,06 млрд) $ 13 млрд Лига МХ 3 «Америка» ($ 750 млн) $ 2 млрд Лига 1 2 «ПСЖ» ($ 4,05 млрд) $ 4,8 млрд Эредивизия 1 «Аякс» ($ 740 млн) $ 740 млн Примейра 1 «Бенфика» ($ 675 млн) $ 675 млн Бразильская Серия А 1 «Фламенго» ($ 570 млн) $ 570 млн

Совокупная стоимость 50 лучших футбольных клубов оценивается в $ 79,6 млрд – по сравнению с прошлым годом рост составил 8,7% (+$ 1,6 млрд). Но футбол всё равно не так «богат»: Sportico пишет, что 32 команды НФЛ оцениваются в $ 165 млрд, а 30 команд НБА – в $ 120 млрд. Так что потенциал для роста ещё огромный.

Хотя казалось бы – европейский футбол в последние годы и так раздувается, как пузырь.