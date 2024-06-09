Начинаем рабочую неделю с красивого спорта: гид по главным событиям. «Селтикс» — «Маверикс», «Ухта» — «Газпром-Югра» и не только!

Топ-матчи понедельника: вторая игра в финале НБА, футбол и зарубы в Суперлиге по футзалу

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:30: Аргентина — Эквадор, товарищеский матч

Интрига: обыграют ли аргентины удобного соперника?

Обе команды продолжают подготовку к предстоящему Кубку Америки. Аргентинцы попали в одну группу с Перу, Чили и Канадой. Эквадор, в свою очередь, сыграет с Мексикой, Венесуэлой и Ямайкой. В последнее время аргентинцы здорово играют против соперника — пять побед в шести матчах. Эквадор не обыгрывал топовую сборную Южной Америки с 2015 года. Аргентина одержала 17 побед в последних 18 матчах. Испортит ли Эквадор настроение сопернику?

Месси высказался на тему фаворитов Кубка Америки: Месси назвал фаворита предстоящего Кубка Америки

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, финал, второй матч

Интрига: «кельты» сверхуверенно начали финал, «бродяги» сделают выводы из ошибок?

«Бостон Селтикс» провёл образцово-показательный первый матч в финале НБА. «Кельты» финал Восточной конференции провели без Кристапса Порзингиса, но латвийский баскетболист залечил травму и набрал 20 очков на ограниченных минутах. Нельзя не отметить вклад каждого игрока клуба из Массачусетса, однако Порзингис буквально выделялся. «Даллас Маверикс» придётся поломать голову над тем, как остановить соперника. В первом матче «бродяги» ужасно двигали мяч и в целом выглядели слабее своих возможностей. Главный тренер клуба из Техаса Джейсон Кидд уже прибегнул к подлым трюкам, назвав Джейлена Брауна лучшим игроком соперника, чем может посеять некий раздор в «Селтикс». Поможет ли это гостям забрать второй матч?

⚽️ 18:30: «Ухта» — «Газпром-Югра», футзал, Суперлига, финал, второй матч

Пари Суперлига . Финал Пари Суперлига . Финал 10 июня 2024, понедельник. 18:30 МСК Ухта Ухта Не начался Газпром-Югра Югорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: финал продолжается!

Любители мини-футбола в предвкушении второго матча финальной серии PARI-Суперлиги. Команды заряжены на все сто! А в особенности готова удивлять «Ухта». Этот клуб ещё никогда не был так близок к чемпионству в Суперлиге, а потому к решающим матчам сезона-2023/2024 команда подошла во всеоружии. Отпор клубу из Республики Коми даст более опытная команда из ХМАО. «Газпром-Югра» в регулярном сезоне осталась позади своего соперника, но сейчас всё началось с нуля.

Российский клуб почти выиграл у бразильцев на Кубке мира. Чемпионам помогли родные стены… «Торпедо» заняло второе место на молодёжном Кубке мира по футзалу

⚽️ 19:30: «КПРФ» — «Тюмень», футзал, Суперлига, серия за третье место, второй матч

Интрига: это битва за бронзу!

Не менее интригующей кажется борьба за третье место мини-футбольной PARI-Суперлиги. И «КПРФ», и «Тюмень» в этом сезоне регулярки не попали в тройку призёров чемпионата. Но стадия плей-офф имеет свою особенность — здесь каждый матч как последний. А поэтому вторая игра серии за бронзовые медали точно будет ещё интереснее! В МФК «КПРФ», например, этой бронзе будут очень рады, ведь она хоть как-то скрасит впечатления от сезона.

⚽️ 21:45: Польша — Турция, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как завершится первая за 31 год игра соперников?

Игра с участием двух сборных, которые совсем скоро поедут на чемпионат Европы в Германию. Правда, Турция отобралась на турнир гораздо более уверенно, нежели соперник. Поляки не вышли в финальную часть Евро-2024 напрямую, но сделали это через стыковые матчи. Правда, сделали это с большим трудом. Да, они спокойно разнесли Эстонию (5:1), однако потом одолели Уэльс в серии пенальти. Основное время завершилось без голов, а дальше удача была на стороне польских футболистов. Кстати, Польша и Турция не играли друг с другом с 1993 года.

Сборная Польши понесла потерю перед стартом Евро-2024: Милик получил травму в матче со сборной Украины и пропустит Евро-2024

⚽️ 21:45: Нидерланды — Исландия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмут ли Нидерланды реванш за поражение в предыдущем матче?

Предыдущие два матча с участием соперников завершились победой Исландии. Команды встречались в отборе Евро-2016, и тогда Нидерланды проиграли (0:2 и 0:1). Команда Рональда Кумана отобралась на чемпионат Европы, а несколько дней назад разгромила дома Канаду со счётом 4:0. Любопытно, что нидерландцы забили все мячи после перерыва. А вот исландцы пролетели мимо Евро-2024. У команды был шанс пролезть через стыки, однако она проиграла Украине — 1:2.