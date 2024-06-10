Где продолжит карьеру Сперцян? За футболистом «Краснодара» следят сразу несколько клубов

Одна из интриг летнего трансферного окна — в каком клубе продолжит карьеру Эдуард Сперцян? Пока права на игрока принадлежат «Краснодару», однако в последнее время появилось очень много информации о претендентах на армянина. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев отметил, что если Сперцян захочет уйти, то сделает это. Хотя сам тренер надеется на другой исход.

«Аякс»

Одним из претендентов на Сперцяна называли «Аякс». По данным инсайдера Руди Галетти, за армянским футболистом следят клубы из Франции, Бельгии и Нидерландов. Журналист утверждает, что боссы «Аякса» поддерживают контакт с коллегами из «Краснодара» по поводу возможной сделки. Правда, через несколько дней появилась другая информация — на этот раз от Клерри Ханстры. Это журналист, который специализируется на «Аяксе». По его данным, клуб из Амстердама не заинтересован в приобретении Сперцяна.

Эдуард Сперцян готовится исполнить угловой Фото: РИА Новости

Далее последовал комментарий от председателя наблюдательного совета «Аякса» Михаэля ван Прага для ajaxshowtime: «Я прочитал в интернете, что «Аякс» находится в процессе покупки армянина Сперцяна. Как, чёрт возьми, эти слухи туда попали? Это просто неправда. Просто кто-то выдумал, и это уже несколько дней в Сети. Ерунда. Это совершенно исключено». Пока очень тяжело представить, что Сперцян продолжит карьеру в Нидерландах.

«Боруссия» Дортмунд

В конце мая стало известно о желании немецкого клуба заменить покидающего команду Марко Ройса. Сперцян — один из кандидатов (Transfermarkt). Ройс отыграл за клуб из Дортмунда более 10 лет, но уже ушёл в статусе свободного агента. «Боруссия» не лучшим образом выступила в Бундеслиге (пятое место), однако добралась до финала Лиги чемпионов. Правда, чуть позже информацию об интересе немецкого клуба опроверг инсайдер Грач Хачатрян. По его данным, Сперцян не входит в шорт-лист «Боруссии».

Марко Ройс прощается с фанатами «Боруссии» Фото: Getty Images

«Жирона»

О варианте с испанским клубом сообщил комментатор Константин Генич. «Жирона» впервые в истории попала в Лигу чемпионов и планирует укрепить состав. Генич сообщил, что представители «Жироны» следили за Сперцяном в составе сборной Армении. «Насколько я слышал, было конкретное предложение от «Жироны» в клуб «Краснодар». Вопрос там, отпустят или не отпустят», — сказал Генич. Через несколько дней эту информацию прокомментировал сам Сперцян: «Боруссия» или «Жирона»? Пока никто».

Клубы Лиги 1 и Серии А

«Лион», «Марсель» и «Лилль» — три команды из чемпионата Франции, которые следят за футболистом сборной Армении. Информация от Armenie Football. «Марсель» не попал в еврокубки по итогам сезона, «Лион» сыграет в Лиге Европы, «Лилль» — в квалификации Лиги чемпионов. Плюс инсайдер Галетти также информировал об интересе к Сперцяну со стороны французских клубов.

Сперцян интересен и клубам из чемпионата Италии. Tuttomercatoweb утверждает, что за игроком следят представители «Ювентуса», «Наполи», «Фиорентины» и «Лацио» (его рассмотрим отдельно). Каждый из этих клубов, кроме «Наполи», сыграет в новом сезоне в еврокубках. Если верить источнику, то скауты «Ювентуса» уже следили за игроком, когда тот выступал за сборную Армении. Впрочем, спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли уже опроверг эту информацию. В беседе с коллегами из Sport24 он подчеркнул, что «Ювентус» не заинтересован в Сперцяне.

«Лацио»

Пожалуй, больше всего слухов в последнее время связано именно с этим клубом. Trasnsfermarkt утверждает, что «Лацио» рассматривает Сперцяна как замену Даити Камаде — японец переходит в «Кристал Пэлас». По данным Lazionews24, Сперцян может заменить Луиса Альберто, который совсем скоро подпишет контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль».

Отъезд Луиса Альберто может открыть Сперцяну путь в «Лацио» Фото: Marco Rosi/Getty Images

Если верить источнику, то «Краснодар» просит за футболиста сборной Армении € 13 млн. Итальянский журналист Николо Скира подтверждает — Сперцяна рассматривают как замену Альберто. «Сперцян — это отличный игрок», — так спортивный директор «Лацио» Анжело Фабиани прокомментировал информацию об интересе к игроку «Краснодару». То есть ни подтвердил, ни опроверг данные прессы.