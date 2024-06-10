Французский футбол выстрелил себе в ногу. Теперь Лигу 1 никто не хочет показывать

Перед стартом сезона-2024/2025 руководители Лиги 1 оказались в трудном положении: у чемпионата Франции до сих пор нет официального вещателя. Права на показ матчей попросту никто не хочет покупать, потому что никто не готов платить столько, сколько запрашивает руководство лиги. Покупателя не могут найти с прошлой осени, и сейчас ситуация дошла до того, что всерьёз обсуждается вариант с запуском собственного сервиса для показа игр. Одна проблема: до старта нового сезона чуть больше двух месяцев.

Права на вещание – болевая точка Лиги 1

Во Франции телеправа продаются в нескольких пакетах посредством тендера, который организовывает лига. С 1984-го права на вещание внутри страны были за Groupe Canal Plus (GCP), в 2010-х появился beIN Sports, который отвечал за трансляции на международном рынке. Но в 2018 году на арене возникла испанско-китайская группа Mediapro, которая решила побороться за права на 2020-2024 годы и победила. Та сделка стала триумфом для руководства французской лиги: Mediapro заплатила за 80% прав € 814 млн, beIN за оставшиеся 20% – € 332 млн (beIN потом продал сублицензию Сanal+ на вещание во Франции). Доходы должны были увеличиться на 60%, начиная с 2020-го, и лига невероятно радовалась такому исходу.

Но пришла пандемия, и трепетное ожидание резкого взлёта сменилось напряжением и тревогой за будущее. Весной 2020-го лига вынужденно взяла кредит, потому что из-за отмены матчей Canal+ и beIN, которые ещё тогда были вещателями, отказались выплачивать финальную часть суммы за весенний отрезок чемпионата. Стороны аргументировали это тем, что показывать нечего, а значит, и платить тоже не за что. Лига 1, чтобы поддержать клубы, взяла у банка почти € 225 млн сроком на четыре года, гарантировав выплаты следующим телеконтрактом.

Лигу 1 никто не хочет показывать Фото: Xavier Laine/Getty Images

Летом Mediapro выплатила первый взнос по контракту, который составил € 143,6 млн (4% от всего соглашения), а осенью попыталась пересмотреть сделку, чтобы снизить цену из-за пандемии. Гендиректор Жуаме Рурес объяснял в интервью The Athletic, почему компания пошла на это. «Мы сказали, что справедливая цена, согласно новым условиям, должна составить € 650 млн. Расчёты сделать легко. Права на вещание в барах и пабах составили 12% от общего количества. Бары во Франции были закрыты почти два года. Поэтому мы предложили сократить cумму на € 95 млн, поскольку заработать на этом не сможем.

Остальная часть предложенного нами сокращения стала следствием того, что болельщики не смогли посещать игры, а также общих последствий пандемии. Лига 1 в них, конечно, не виновата, но и мы как компания — тоже. Мы не нарушили ни одного соглашения. Мы провели переговоры и наконец пришли к новому соглашению об уходе. Вот и всё. Мы абсолютно не сожалеем об этом, потому что были совершенно правы».

Посещаемость матчей чемпионата Франции оставляла желать лучшего Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

На деле же Mediapro испытывала серьёзные финансовые трудности ещё до пандемии: её кредитный рейтинг был оценён как близкий к банкротству. Компания предпринимала попытки превращения в гиганта рынка европейских трансляций: сначала пошла в Италию, где у неё ничего не вышло, потому что итальянцы запросили финансовую гарантию; а потом направила свой взор на Францию, подкупив руководителей Лиги 1 повышением стоимости контракта на 60%. Французская лига, годами пытавшаяся сократить финансовый разрыв с другими топ-лигами, согласилась – и даже без каких-либо гарантий.

Mediapro надеялась, что перепродаст свои слоты Canal+ и договорится с включением канала Telefoot в сеть распространения – это бы позволило снизить свои расходы. Но Canal+ отказался, купив сублицензию у beIN и отказавшись сотрудничать с Mediapro, а модель с Telefoot оказалась слишком оптимистичной. Mediapro нужно было набрать миллионы подписчиков с нуля, не имея при этом чёткой бизнес-модели – компания оказалась в ситуации, когда ей было нечем платить.

В октябре Mediapro пропустила следующий платёж, и из-за недостачи € 172 млн лига снова пошла за кредитом. В декабре компания разорвала контракт, уволила сотни сотрудников и оставила клубы с огромной дырой в финансах. Рурес, конечно же, объяснял, что в сложившейся ситуации не было вины его компании, однако на деле же именно он завысил сумму контракта, поздно представил свой продукт болельщикам, а при первых же трудностях просто сбежал. Французский футбол оказался в кризисе, потому что поверил в амбициозность идей Mediapro, а ещё надеялся повысить свои доходы, на чём в итоге и погорел.

В этой ситуации нужно было что-то быстро придумывать, и лига организовала тендер на 80% тех прав, которые ранее принадлежали Mediapro. При этом для beIn и GCP ничего не менялось – условия соглашений с ними по 20% оставались прежними. Canal+ не устроило, что их долю не включили в тендерный процесс, и ими был подан иск в Коммерческий суд Парижа. GCP утверждал, что новый тендер должен был включать все права на вещание, а ограничение только в 80% со стороны лиги можно трактовать как несправедливые условия торговли. Компания пыталась убедить суд, что, поскольку права на вещание не были проданы одновременно, то цена, уплаченная GCP, была искусственно завышена. Иск был отклонён, равно как и последующая апелляция.

Ситуация обострилась, когда лига продала 80% прав Amazon за € 275 млн – в этом случае к недовольству GCP присоединился уже beIN Sports. Стороны подали иск к лиге, пытаясь оспорить присвоение прав американской компании за столь низкую цену. GCP настаивал, что расклад, при котором им пришлось заплатить € 332 млн за 20%, а Amazon – € 275 млн за 80%, попросту противоречит логике и может считаться дискриминацией. Но иск снова отклонили – никто ничего менять не стал.

Лига организовала тендер на 80% тех прав, которые ранее принадлежали Mediapro Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Покупателя ТВ-прав на Лигу 1 нет до сих пор. И это несмотря на тендер

Тендер провалился, потому что никто не пришёл с предложением, которое бы устроило лигу. А попросили руководители немало – € 1 млрд за пятилетний цикл с 2024 по 2029 год. Лига объявила, что в таком случае будет вести прямые переговоры с потенциальными вещателями и снизит свои ожидания.

Canal+ в принципе отказался вести переговоры из-за ситуации с Amazon, поэтому многолетние отношения главного канала Франции с Лигой 1 подошли к концу и вряд ли возобновятся в ближайшие годы. Долгое время фаворитом в борьбе за права оставался сервис DAZN, готовый предложить столько же, сколько лига получает сейчас по нынешнему соглашению. Следом появился beIN Sports, ранее заявлявший, что не хочет контролировать 100% телеправ на французский футбол: L’Equipe предполагал, что мнение изменилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил холдингу свою поддержку.

«В течение нескольких месяцев президент был готов при необходимости связаться с той или иной стороной, чтобы помочь французскому футболу, – заявил источник издания. – Он также сделал то же самое с катарцами, обозначив важность, которую мы придаём лиге». BeIn Sports, учитывая их пакет на распространение прав за пределами Франции, мог бы принести лиге около € 900 млн, но пока с их стороны наблюдается лишь молчание.

Нассер Аль-Хелаифи и Эммануэль Макрон Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Лига оказалась в сложной ситуации: сезон стартует совсем скоро, а вещателя до сих пор нет. Bloomberg сообщил, что лига рассматривает запуск собственной платформы для трансляции матчей, если правообладатель так и не появится.

И прямо сейчас это кажется выстрелом себе в ногу.

Не просто так ни одна лига ранее не создавала свой канал для дистрибуции контента, потому что создание собственной ОТТ-платформы требует значительных затрат на технологическую инфраструктуру, клиентский сервис и маркетинг. Это огромный риск – особенно в ситуации, когда лига ещё недавно брала кредит за кредитом, чтобы расплатиться с клубами. Более того, руководители французского футбола ставят дорогой контракт с вещателями в основу их стратегии по сокращению финансового разрыва с другими лигами, а создание собственной платформы только увеличит расходы.

Можно, конечно, предположить, что новости о самостоятельной трансляции матчей – это своеобразная угроза традиционным вещателям и попытка убедить их сесть за стол переговоров. Но больше это похоже на жест отчаяния от безысходности.