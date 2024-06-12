Сильнейший победитель Евро в XXI веке. Великая Испания, Италия-2021 или вообще Греция?

Ждём старта Евро-2024, а пока вернёмся в недалёкое прошлое. Какую сборную, побеждавшую на чемпионатах Европы в XXI веке, вы считаете сильнейшей? Давайте все вместе определим самую крутую из «золотых» команд. Отметим, что в этот список мы добавили также обладателя золотых медалей Евро-2000, чтобы выбор был чуть больше. Не будем формально подходить к периоду времени, ведь то европейское первенство состоялось всего за полгода до наступления нового века.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Принимайте участие в нашем опросе. На победу претендуют сразу две сборные Испании, а также команды Франции, Греции, Португалии (Криштиану Роналду ждёт голосов своих многочисленных фанатов!) и Италии. Делитесь мнениями в комментариях.