Чудо-удар принёс Италии победу перед Евро-2024. Но к игре команды Спаллетти есть вопросы

До первого матча сборной Италии на Евро-2024 — меньше недели. А пока Лучано Спаллетти обкатывает состав. На этот раз действующие чемпионы Европы встретились в Эмполи с боснийцами.

Первый момент в матче — следствие «привоза» Риккардо Калафьори. Защитник сборной Италии обрезался на своей половине и отдал мяч точно в ноги сопернику. Повезло, что Джанлуиджи Доннарумма спас хозяев после выстрела Хариса Хайрадиновича в дальний угол. Но вообще за такие ошибки можно получить серьёзный нагоняй от тренера в раздевалке.

Правда, Италия почти сразу создала убойный момент. Но Давиде Фраттези так и не нанёс удар, а подоспевший на отскок Федерико Кьеза пробил в защитника. Вратарь в этом эпизоде уже был отыгран. А ещё через несколько минут всё тот же Фраттези загубил ещё один момент — на этот раз отпустил мяч слишком далеко, чем и воспользовался вратарь Кенан Пирич.

Игра итальянцев до перерыва оставила противоречивое впечатление. С одной стороны, хозяева чаще владели мячом и неплохо действовали в позиционной атаке. С другой — у них не было активного прессинга. Плюс не хватало остроты. Тем не менее на перерыв Италия ушла в хорошем настроении. И всё благодаря настырности Фраттези. Гол получился на загляденье: Давиде пробил с лёта внутренней стороной стопы. Федерико Кьеза классно забросил, а Фраттези зарядил под перекладину.

Джанлука Скамакка так и не забил боснийцам Фото: Claudio Villa/Getty Images

Второй тайм в целом получился спокойным. Пару раз мог забивать Джанлука Скамакка, но с ударами победителя Лиги Европы справился голкипер. Нынешний уровень сборной Италии выше, чем у соперника, что и показала игра. Хотя в концовке вышедший на замену Федерико Димарко откровенно «привёз», но Доннарумма снова был в порядке. Спаллетти есть о чём подумать перед крупным турниром, вопросы к его команде остаются.

Хозяева наиграли на 1,77 ожидаемого гола, боснийцы — на 0,64. Итальянцы владели мячом 59% времени, нанесли 19 ударов (шесть — в створ), а гости — шесть (два — в створ). На Евро-2024 команда Спаллетти сыграет в одной группе с Албанией, Испанией и Хорватией. Первый матч на турнире итальянцы проведут 15 июня.