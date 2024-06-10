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Медиалига, пятый сезон: результаты матчей 8-го тура, как сыграли Амкал, 2DROTS, Броуки, ФК 10, Чисто Питер, клуб Басты

«Народная команда», «Чисто Питер» и клуб Басты — мимо плей-офф! Обзор 8-го тура Медиалиги
Максим Хрущ
Медиалига, 5-й сезон: результаты матчей 8-го тура
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Комментарии
Одну из вылетевших команд вообще расформировали.

В минувший уикенд завершился групповой этап пятого сезона Медиалиги. В 8-м туре команды разыграли важнейшие очки в борьбе за выход в плей-офф. Высокая турнирная значимость снизила результативность некоторых матчей. Но без разгромов, сенсаций и крутых сюжетных поворотов тоже не обошлось.

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«СКА-Ростов» так и не хлопнул дверью

Команда Басты завершила групповой этап без побед. В матче 8-го тура ростовчане играли с одними из фаворитов сезона — «БроукБойз». СКА смог составить конкуренцию «Броукам», но класс всё-таки сыграл решающую роль.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
07 июня 2024, пятница. 18:00 МСК
Broke Boys
Окончен
1 : 1
2 : 1
СКА-Ростов
1:0 Зубков – 7'     1:1 Авраменко – 32'    

В первом тайме «БроукБойз» вышли вперёд, однако после перерыва «СКА-Ростов» сравнял счёт. Игра перешла в послематчевую серию буллитальти, где в очередной раз проявилось тотальное невезение «СКА». Решающий удар ростовчан после буллита попал в две штанги и принёс победу «Броукам».

«Родина Медиа» не оставила шансов «Эгриси»

В этом матче команды постарались не просто показать хороший футбол, но и внести долю медийности. Так, «Родину» с капитанской повязкой вывел Александр Тарасов, более известный как рэпер T-Killah. А «Эгриси» вышел на построение команд в масках известных спортивных комментаторов.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
07 июня 2024, пятница. 21:00 МСК
Эгриси
Окончен
0 : 2
Родина Медиа
0:1 Маляров – 15'     0:2 Маляров – 30'    

На протяжении всего матча «Родина Медиа» выглядела убедительнее. Команда Саши T-Killah и Дмитрия Тарасова забила два гола с угловых. В концовке «Эгриси» едва не устроил Голливуд, забив красным мячом. Однако арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда. В итоге победа и важнейшие три очка для «Родины».

D Media и «Деньги Рокетов» устроили мощную зарубу

Один из самых драматичных сценариев тура случился в матче D Media и «Денег Рокетов». Медийка отошла на второй план — команды рубились в футбол, как во Второй лиге.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
08 июня 2024, суббота. 11:30 МСК
Деньги Рокетов
Окончен
3 : 2
FC DMEDIA
1:0 Батяев – 19'     2:0 Абушина – 26'     2:1 Драгун – 31'     2:2 Драгун – 34'     3:2 Абушина – 37'    
Удаления: нет / Букаткин – 19'

Сначала «Деньги Рокетов» забили дважды. Казалось, победа уже в кармане. Но потом белорусы включились и восстановили равенство в счёте. Однако довести камбэк до конца не удалось — «Деньги Рокетов» всё-таки вырвали победу — 3:2. Но, несмотря на эти три очка, хеппи-энда у команды не будет. После матча президент «Денег» Стас Малиев (Станос) заявил, что клуб прекратит своё существование из-за проблем с финансами и спонсорами.

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Аутсайдер воспрял, а «Чисто Питер» сдулся

Lotus максимально тускло показал себя в матчах группы В. Однако в перекрёстных турах команду музыкального лейбла как будто подменили — три игры, три победы. На этот раз под натиском «Лотуса» не устоял «Чисто Питер».

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
08 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Lotus
Окончен
2 : 1
Чисто Питер
1:0 Ахриев – 3'     1:1 Козырь Козыревский – 22'     2:1 Дехтерюк – 24'    

Медиаклуб «Зенита» провалил старт сезона, однако потом выдал серию из трёх побед. Казалось, команда нащупала свою игру. Однако потом «Чисто Питер» опять заштормило. Итоговые 1:2 в матче с «Лотусом» лишили петербуржцев шансов на выход из группы.

Сенсация тура: FC Bus разгромил «Амкал»

Самый неожиданный результат тура — разгромное поражение «Амкала» в матче с «Автобусом». Да, FC Bus неплохо смотрится в нынешнем сезоне. Но «Амкал» по статусу и подбору игроков на голову выше. Поэтому увидеть на табло счёт 4:1 в пользу «Автобуса» мало кто ожидал.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
08 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
FC Bus
Окончен
4 : 1
Амкал
0:1 Костюков – 13'     1:1 Измаилов – 24'     2:1 Балашов – 30'     3:1 Коротаев – 32'     4:1 Балашов – 38'    

Игра началась с гола «Амкала». Но это лишь завело «Автобус», который ответил четырьмя забитыми мячами. Интересно, что один из голов забил нападающий по прозвищу Карат, которого недавно тренерский штаб «Амкала» списал со счетов и отдал в аренду в FC Bus. Гол Карата получился потрясающим: форвард забил ударом «ножницами». Нападающий не стал праздновать взятие ворот, за что заслужил отдельный респект.

«Кони» обыграли чемпиона

Действующий чемпион МФЛ «Титан» лидировал в своей группе, поэтому от команды ожидали спокойной победы над «Конями». Однако по факту всё сложилось совершенно иначе.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
08 июня 2024, суббота. 21:00 МСК
Титан
Окончен
0 : 1
Кони
0:1 Розыев – 80'    

В этом матче не было много красивого футбола и медийных перформансов. Команды устроили рубку с конфликтами и выяснением отношений. Сильнее в такой стилистике оказались «Кони». Они забили один гол, чего оказалось достаточно для победы.

Ностальгическая битва «Ромы» и «Матча»

«Рома» и ФК «Матч» — старички медиафутбола. Они встречались в первом сезоне МФЛ и тоже боролись за место в плей-офф. История циклична — такой же сценарий повторился в пятом розыгрыше.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
09 июня 2024, воскресенье. 12:00 МСК
ФК Матч
Окончен
0 : 1
ФК Рома
0:1 Фёдоров – 43'    

Искромётного футбола не получилось. Игра была напряжённой и плотной. Судьбу встречи решил единственный гол «Ромы». Команда Ромароя лишила ФК «Матч» шансов на выход из группы.

GOATS — Fight Nights: турнирная значимость убила игру

Матч «Козлов» с Fight Nights был очень важен с турнирной точки зрения для обеих команд. Поражение в основное время лишило бы эти клубы шансов на выход из группы, поэтому мотивация зашкаливала.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
09 июня 2024, воскресенье. 14:55 МСК
Козлы
Окончен
0 : 0
2 : 1
Fight Nights

Чрезмерная турнирная значимость плохо повлияла на содержание игры. Цена ошибки была настолько высока, что соперники играли в несвойственной для себя закрытой манере. Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии буллитальти победу забрали «Козлы». Клуб рэпера Гуди получил два очка, а команда Камила Гаджиева – одно.

2DROTS оформили крупнейший разгром сезона

«Народная команда» неплохо играла в последних встречах и замахнулась на выход из статуса постоянного аутсайдера. Поддержать красно-белую команду приехал даже легендарный экс-тренер «Спартака» Олег Романцев. Однако двукратные чемпионы 2DROTS разбили амбиции «Народной команды».

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
09 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Народная команда
Окончен
0 : 7
2DROTS
0:1 Манаев – 6'     0:2 Курзенёв – 10'     0:3 Гудаев – 25'     0:4 Логинов – 29'     0:5 Газданов – 30'     0:6 Скоропупов – 34'     0:7 Талабко – 43'    

2DROTS разгромили соперника со счётом 7:0. Это самая крупная победа в пятом сезоне Медиалиги. Часть голов «Народная» привезла в свои ворота сама. Но «самураи» были мощнее соперника во всех аспектах.

2DROTS

2DROTS

Фото: Медиалига

«Десятка» посыпалась? Клуб комиков опять проиграл

Закрывала программу 8-го тура встреча ФК «10» и «Тандема». Обе команды претендовали на первые места в своих группах, поэтому битва получилась бескомпромиссной.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Медиалига. 8-й тур
09 июня 2024, воскресенье. 21:10 МСК
ФК 10
Окончен
1 : 1
4 : 5
Тандем
1:0 Иванов – 33'     1:1 Казанков – 35'    

В середине второго тайма «Десятка» вышла вперёд. Однако радость команды комиков была недолгой. Спустя несколько минут «Тандем» восстановил равенство в счёте и перевёл игру в буллитальти. В послематчевой серии удача была на стороне «Тандема».

Турнирные расклады

Несмотря на то что групповой этап завершился, чёткой сетки плей-офф всё ещё нет. Дело в том, что пока не обнародованы результаты суперчелленджа. В этом мини-конкурсе разыгрывается по одному дополнительному очку в каждой группе.

У половины команд благодаря очку из суперчелленджа может кардинально поменяться турнирное положение. Однако есть и те, кому даже этот бонус точно не поможет. Шансов на плей-офф точно лишились «СКА-Ростов», «Рома», ФК «Матч», «Чисто Питер», «Народная команда» и «Деньги Рокетов».

Также уже известны победители трёх групп — «Тандем», «БроукБойз» и 2DROTS. А вот в четвёртой группе на первое место претендуют «Титан» (действующий лидер) и «Родина Медиа» (потенциальный победитель в случае завоевания одного очка в челлендже).

Остальные команды находятся в подвешенном состоянии до тех пор, пока не обнародованы результаты суперчелленджа.

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