«Народная команда», «Чисто Питер» и клуб Басты — мимо плей-офф! Обзор 8-го тура Медиалиги

В минувший уикенд завершился групповой этап пятого сезона Медиалиги. В 8-м туре команды разыграли важнейшие очки в борьбе за выход в плей-офф. Высокая турнирная значимость снизила результативность некоторых матчей. Но без разгромов, сенсаций и крутых сюжетных поворотов тоже не обошлось.

«СКА-Ростов» так и не хлопнул дверью

Команда Басты завершила групповой этап без побед. В матче 8-го тура ростовчане играли с одними из фаворитов сезона — «БроукБойз». СКА смог составить конкуренцию «Броукам», но класс всё-таки сыграл решающую роль.

В первом тайме «БроукБойз» вышли вперёд, однако после перерыва «СКА-Ростов» сравнял счёт. Игра перешла в послематчевую серию буллитальти, где в очередной раз проявилось тотальное невезение «СКА». Решающий удар ростовчан после буллита попал в две штанги и принёс победу «Броукам».

«Родина Медиа» не оставила шансов «Эгриси»

В этом матче команды постарались не просто показать хороший футбол, но и внести долю медийности. Так, «Родину» с капитанской повязкой вывел Александр Тарасов, более известный как рэпер T-Killah. А «Эгриси» вышел на построение команд в масках известных спортивных комментаторов.

На протяжении всего матча «Родина Медиа» выглядела убедительнее. Команда Саши T-Killah и Дмитрия Тарасова забила два гола с угловых. В концовке «Эгриси» едва не устроил Голливуд, забив красным мячом. Однако арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда. В итоге победа и важнейшие три очка для «Родины».

D Media и «Деньги Рокетов» устроили мощную зарубу

Один из самых драматичных сценариев тура случился в матче D Media и «Денег Рокетов». Медийка отошла на второй план — команды рубились в футбол, как во Второй лиге.

Сначала «Деньги Рокетов» забили дважды. Казалось, победа уже в кармане. Но потом белорусы включились и восстановили равенство в счёте. Однако довести камбэк до конца не удалось — «Деньги Рокетов» всё-таки вырвали победу — 3:2. Но, несмотря на эти три очка, хеппи-энда у команды не будет. После матча президент «Денег» Стас Малиев (Станос) заявил, что клуб прекратит своё существование из-за проблем с финансами и спонсорами.

Аутсайдер воспрял, а «Чисто Питер» сдулся

Lotus максимально тускло показал себя в матчах группы В. Однако в перекрёстных турах команду музыкального лейбла как будто подменили — три игры, три победы. На этот раз под натиском «Лотуса» не устоял «Чисто Питер».

Медиаклуб «Зенита» провалил старт сезона, однако потом выдал серию из трёх побед. Казалось, команда нащупала свою игру. Однако потом «Чисто Питер» опять заштормило. Итоговые 1:2 в матче с «Лотусом» лишили петербуржцев шансов на выход из группы.

Сенсация тура: FC Bus разгромил «Амкал»

Самый неожиданный результат тура — разгромное поражение «Амкала» в матче с «Автобусом». Да, FC Bus неплохо смотрится в нынешнем сезоне. Но «Амкал» по статусу и подбору игроков на голову выше. Поэтому увидеть на табло счёт 4:1 в пользу «Автобуса» мало кто ожидал.

Игра началась с гола «Амкала». Но это лишь завело «Автобус», который ответил четырьмя забитыми мячами. Интересно, что один из голов забил нападающий по прозвищу Карат, которого недавно тренерский штаб «Амкала» списал со счетов и отдал в аренду в FC Bus. Гол Карата получился потрясающим: форвард забил ударом «ножницами». Нападающий не стал праздновать взятие ворот, за что заслужил отдельный респект.

«Кони» обыграли чемпиона

Действующий чемпион МФЛ «Титан» лидировал в своей группе, поэтому от команды ожидали спокойной победы над «Конями». Однако по факту всё сложилось совершенно иначе.

В этом матче не было много красивого футбола и медийных перформансов. Команды устроили рубку с конфликтами и выяснением отношений. Сильнее в такой стилистике оказались «Кони». Они забили один гол, чего оказалось достаточно для победы.

Ностальгическая битва «Ромы» и «Матча»

«Рома» и ФК «Матч» — старички медиафутбола. Они встречались в первом сезоне МФЛ и тоже боролись за место в плей-офф. История циклична — такой же сценарий повторился в пятом розыгрыше.

Искромётного футбола не получилось. Игра была напряжённой и плотной. Судьбу встречи решил единственный гол «Ромы». Команда Ромароя лишила ФК «Матч» шансов на выход из группы.

GOATS — Fight Nights: турнирная значимость убила игру

Матч «Козлов» с Fight Nights был очень важен с турнирной точки зрения для обеих команд. Поражение в основное время лишило бы эти клубы шансов на выход из группы, поэтому мотивация зашкаливала.

Чрезмерная турнирная значимость плохо повлияла на содержание игры. Цена ошибки была настолько высока, что соперники играли в несвойственной для себя закрытой манере. Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии буллитальти победу забрали «Козлы». Клуб рэпера Гуди получил два очка, а команда Камила Гаджиева – одно.

2DROTS оформили крупнейший разгром сезона

«Народная команда» неплохо играла в последних встречах и замахнулась на выход из статуса постоянного аутсайдера. Поддержать красно-белую команду приехал даже легендарный экс-тренер «Спартака» Олег Романцев. Однако двукратные чемпионы 2DROTS разбили амбиции «Народной команды».

2DROTS разгромили соперника со счётом 7:0. Это самая крупная победа в пятом сезоне Медиалиги. Часть голов «Народная» привезла в свои ворота сама. Но «самураи» были мощнее соперника во всех аспектах.

2DROTS Фото: Медиалига

«Десятка» посыпалась? Клуб комиков опять проиграл

Закрывала программу 8-го тура встреча ФК «10» и «Тандема». Обе команды претендовали на первые места в своих группах, поэтому битва получилась бескомпромиссной.

В середине второго тайма «Десятка» вышла вперёд. Однако радость команды комиков была недолгой. Спустя несколько минут «Тандем» восстановил равенство в счёте и перевёл игру в буллитальти. В послематчевой серии удача была на стороне «Тандема».

Турнирные расклады

Несмотря на то что групповой этап завершился, чёткой сетки плей-офф всё ещё нет. Дело в том, что пока не обнародованы результаты суперчелленджа. В этом мини-конкурсе разыгрывается по одному дополнительному очку в каждой группе.

У половины команд благодаря очку из суперчелленджа может кардинально поменяться турнирное положение. Однако есть и те, кому даже этот бонус точно не поможет. Шансов на плей-офф точно лишились «СКА-Ростов», «Рома», ФК «Матч», «Чисто Питер», «Народная команда» и «Деньги Рокетов».

Также уже известны победители трёх групп — «Тандем», «БроукБойз» и 2DROTS. А вот в четвёртой группе на первое место претендуют «Титан» (действующий лидер) и «Родина Медиа» (потенциальный победитель в случае завоевания одного очка в челлендже).

Остальные команды находятся в подвешенном состоянии до тех пор, пока не обнародованы результаты суперчелленджа.