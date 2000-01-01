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Топ-6 самых дорогих российских игроков
Топ-6 самых дорогих российских игроков
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских игроков. Кто вошёл в шестёрку наиболее дорогостоящих?
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5-6-е место — Фёдор Чалов
5-6-е место — Фёдор Чалов
Форвард ЦСКА оценивается в € 11 млн.
5-6-е место — Максим Глушенков
5-6-е место — Максим Глушенков
Полузащитника «Локомотива» тоже оценили в € 11 млн.
4-е место — Константин Тюкавин
4-е место — Константин Тюкавин
Нападающего «Динамо» оценили в € 16 млн.
3-е место — Арсен Захарян
3-е место — Арсен Захарян
Полузащитник «Реала Сосьедад» оценивается в € 18 млн.
2-е место — Матвей Сафонов
2-е место — Матвей Сафонов
Вратарь «Краснодара» – € 20 млн.
1-е место — Александр Головин
1-е место — Александр Головин
Самый дорогой – полузащитник «Монако»: € 30 млн.
Топ-6 самых дорогих российских игроков
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