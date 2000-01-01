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Кто забил наибольшему количеству клубов?
Кто забил наибольшему количеству клубов?
Телеграм-канал «МЯЧ Production» составил список футболистов, забивших наибольшему количеству клубов. Кто вошёл в пятёрку лучших по этому показателю?
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5-е место — Луис Суарес
5-е место — Луис Суарес
За свою карьеру уругваец забил 139 различным клубам. Суарес играл в чемпионате Уругвая, Бразилии, Эредивизии, АПЛ, Ла Лиге и МЛС.
4-е место — Вагнер Лав
4-е место — Вагнер Лав
По ходу карьеры бразилец забил 143 клубам. Лав выступал в чемпионате Бразилии, Китая, Казахстана, Дании, Турции, РПЛ и в Лиге 1.
3-е место — Криштиану Роналду
3-е место — Криштиану Роналду
На счету португальца голы в ворота 144 клубов. Роналду играл в чемпионате Португалии, Саудовской Аравии, Ла Лиге, АПЛ и Серии А.
2-е место — Халк
2-е место — Халк
Бразилец забил 146 различным клубам. Халк выступал в чемпионате Бразилии, Японии, Китая, Португалии и РПЛ.
1-е место — Златан Ибрагимович
1-е место — Златан Ибрагимович
На счету шведского футболиста голы в ворота 153 клубов. Ибрагимович играл в чемпионате Швеции, Эредивизии, Серии А, АПЛ, Лиге 1, Ла Лиге и МЛС.
Топ-5 футболистов, забивших голы наибольшему количеству клубов
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