Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео

В Мадриде началось настоящее безумие. Фанаты «Реала» так рады переходу Килиана Мбаппе, что делают странные вещи. Например, этот парень сделал стрижку с лицом Мбаппе.