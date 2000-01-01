Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
В Мадриде началось настоящее безумие. Фанаты «Реала» так рады переходу Килиана Мбаппе, что делают странные вещи. Например, этот парень сделал стрижку с лицом Мбаппе.
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
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