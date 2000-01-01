Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
14 июня в Германии стартует Евро-2024. В этот раз турнир пройдёт без сборной России, но в других командах будет четыре игрока из РПЛ. Кто это?
Марио Митай (Албания)
Защитник «Локомотива» будет представлять на турнире сборную Албании. С 2021 года за национальную команду Митай провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями и получив четыре жёлтые карточки.
Мирлинд Даку (Албания)
Форвард «Рубина» тоже сыграет за сборную Албании. С момента дебюта за команду в 2023 году Даку провёл пять матчей, забил один гол, сделал один ассист и заработал две жёлтые карточки.
Ванья Дркушич (Словения)
Защитник «Сочи» выступит на Евро-2024 в составе сборной Словении. За национальную команду Дркушич играет с 2023 года. С тех пор он провёл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
Срджан Бабич (Сербия)
Защитник «Спартака» сыграет на Евро-2024 за сборную Сербии. С 2022 года за национальную команду Бабич провёл восемь матчей, забил один гол и заработал одну жёлтую карточку.
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
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