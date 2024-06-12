«Играл за 500-1000 рублей, таксовал». В команде Тихонова забивает уникальный самородок

Нападающий Окладников ещё не был в РПЛ, но на высоком уровне себя уже зарекомендовал. С его помощью «Енисей» два года назад сенсационно высадил из Кубка России «Локомотив» и «Рубин» и только в полуфинале стопорнулся на «Спартаке». Железнодорожникам Андрей забил один гол, казанцам — два.

Теперь он стремится попасть в Премьер-Лигу, и желательно с родным красноярским клубом. В этом году не получилось — попробуют в следующем.

Из интервью вы узнаете:

Что Тихонов изменил в «Енисее» и почему раскритиковал женщину-судью

— Что изменил Андрей Тихонов в команде, чтобы «Енисей» так ярко заиграл?

— Тихонов наладил дисциплину, это основной фактор. На тренировках стало больше концентрации и меньше смешков. Настрой стал более серьёзный. Кроме того, Андрей Валерьевич хочет, чтобы мы играли в футбол, а мы и сами это любим. Если бы три последних ничейных матча выиграли, были бы в нескольких очках от четвёртого места и зоны стыков за РПЛ. Недобрали своих очков. Могли зацепиться за топ-4, но не получилось.

— В начале сезона ты больше забивал, а после прихода Тихонова стал больше отдавать ассистов. Тренер нашёл тебе новую роль?

— Думаю, это стечение обстоятельств. Я разноплановый нападающий, поэтому умею и могу отдавать голевые передачи.

— Как в команде восприняли ситуацию Тихонова с Опейкиной?

— Было неприятно, что Андрей Валерьевич не может присутствовать на скамейке. Не буду много говорить, а то дисквалифицируют за то, что обсуждаю судью. Скажу только, что очень уважаю Андрея Валерьевича, потому что он бьётся за команду.

— Тихонов и в 53 года в порядке как футболист?

— В двусторонках он не участвует, но часто использует свои подачи, они у него очень хорошие. На сборах Тихонов качественно подавал с левой ноги, хотя правша. Конечно, чувствуется, что это легенда спартаковского и российского футбола.

Андрей Тихонов до сих пор в прекрасной форме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Истории из спартаковского прошлого не рассказывал?

— Бывали мотивирующие истории. Когда мы сидели на процедурах, он заходил и рассказывал, на каких полях и при каких условиях они сами раньше убивались.

— А про армейское прошлое не вспоминал?

— Только мельком на сборах. Я лишь недавно узнал, что Андрей Валерьевич служил под Красноярском.

Как Окладников стал отцом в 18 лет и вместо академии ФСБ попал в военный институт

— Ты ведь до футбола занимался хоккеем?

— Так совпало. Зимой меня отдали в Канске в хоккейную секцию. Летом играл в футбол на коробке. Из-за сурового сибирского климата зимой удавалось поиграть в хоккей от силы месяц-полтора — в остальное время всё заметало снегом.

Меня звали играть в хоккей в Красноярск и Железногорск, откуда родом хоккеист СКА Арсений Грицюк. На одном турнире я играл против него. Но не было возможности переехать, поэтому удобнее было заниматься футболом. Зимой бегал в «миньке», а летом переходил на большое поле.

— Детство было тяжёлым?

— Да нет, всё хорошо было. Гуляли, лазили по деревьям и заборам. Я до 18 лет жил в частном секторе в своём доме. Знал очень много пацанов, 15-20 человек. Все плюс-минус одного возраста, поэтому было весело.

— Что из себя представляет Канск?

— Это маленький город примерно в 210 км от Красноярска в сторону Иркутска. Население — около 90 тысяч человек. Но город всё равно развивается. Наконец-то построили долгожданный ледовый дворец, который обещали поставить, когда мне было ещё 12 лет. Там занимаются ребята, и они уже показывает неплохие результаты. К нам приезжал губернатор Красноярского края, а после таких визитов обычно налаживают инфраструктуру и дороги, всё становится получше.

Но отличительная черта города — холод и много снега. Сейчас я уже отвык от таких холодов, мёрзну в -20°С, а раньше нормально воспринимал. Мы и в -40°С ходили в школу и играли в хоккей. Ноги мёрзли, но ничего страшного. Ко всему привыкаешь

— А как насчёт криминогенной обстановки?

— Конфликты, драки и гулянки, конечно, случались, особенно по ночам, но я всегда общался с ребятами на три-четыре года старше. В основном они тоже были спортсменами: борцы и дзюдоисты. Нас в принципе никто не мог обидеть (улыбается). Поэтому особых проблем не было.

— Какой опыт ты приобрёл в любительском футболе?

— Наверное, бойцовский. Там люди бьются, и ты больше получаешь по ногам и закаляешь свой характер, чтобы не быть щучкой. В ЛФК играют дядьки под 40 лет. Защитники выносят мяч и тебя вместе с ним. Им без разницы, кто ты. Тебе 17-18 лет, ты ещё вроде хочешь чего-то добиться, а они ничего не хотят и играют ради удовольствия, попивая пиво.

— Ты в 18 лет поступил в военный институт — неожиданный выбор для футболиста.

— Я рассматривал государственную службу. Мне было 18 лет, понимал, что футбол — это мечта, но надо бы подумать и об учёбе. Плюс у меня рано появилась семья, и нужно было заботиться о ней. Сначала думал поступать в академию ФСБ в Калининграде, но там не сложилось, плюс далеко от дома.

Потом поступал в в Сибирскую пожарно-спасательную академию МЧС в закрытом городе Железногорске, который находится недалеко от Красноярска. Там проходил сборы и сдавал вступительные экзамены. Не прошёл из-за математики. Там был хороший мужик, майор. Он сказал: «На следующий год можешь снова к нам поступать, мы поможем тебе. Но сейчас, чтобы год не терять, иди в Военно-Инженерный институт Сибирского федерального университета. У меня есть знакомый, который поможет тебе поступить».

— В каком смысле поможет?

— Сроки зачисления в вуз закончились, но мне позволили сдать экзамены в порядке исключения. Мы сразу же поехали подавать документы. Уже на следующий день я сдавал ФИЗО, где получил хорошие баллы. В итоге поступил.

— Каково стать отцом в 18 лет?

— Для меня — нормально. Так сложились карты, так решили с будущей женой. Я к этому был готов, и для меня рождение ребёнка казалось обычным делом. Главный вопрос заключался в финансах, с ними было непросто. У меня ещё есть два младших брата, с которыми я всегда сидел, пока родители работали. Плюс много двоюродных братьев и сестёр, которым я тоже помогал. Поэтому к рождению своего ребёнка я был хорошо предрасположен, не видел никаких проблем.

Андрей Окладников с женой Фото: из личного архива Андрея Окладникова

Ради чего нападающий подрабатывал таксистом и сколько платят в низших лигах

— Ребёнок, учёба — на футбол время оставалось?

— Я играл за любительский клуб «Рассвет». Ездили в Читу, Улан-Удэ, Кемерово, Новосибирск, Омск. Было тяжело: игры проходили в пятницу-воскресенье, а в военном институте были построения, которые нельзя было пропускать. То есть приезжаешь, в семь утра построение, а потом – на учёбу.

Но я очень хотел играть в футбол, поэтому приходилось как-то крутиться. Любительская команда уже была для меня шагом вперёд. По-другому я никак не мог попасть в профессиональный футбол. Плюс у меня был очень хороший тренер Александр Анатольевич Кишиневский. Поэтому я был счастлив попасть в «Рассвет». Опытные ребята там успели побывать во Второй лиге, с ними было приятно играть.

— Играл забесплатно?

— Зачастую бесплатно, но иногда платили премиальные, и выходило где-то три-четыре тысячи рублей в месяц. Уже во второй сезон стали давать побольше — примерно две тысячи за игру. Параллельно ездил ещё на любительские турниры с участием разных организаций, например, Сбербанка. Находил там команды, которые платили за игры. За победу давали по 500-1000 рублей. И так ездил два раза в неделю.

Чтобы по-человечески отметить первый день рождения дочки, таксовал полтора месяца. Жену с дочкой на это время отправил жить к родителям — в целях экономии. Заработал извозом и игрой в футбол 25-30 тысяч рублей. День рождения удался (смеётся).

— А как развивалась футбольная карьера?

— Спустя два с половиной года Александра Анатольевича Кишиневского взяли в дубль «Енисея». Я зимой просил, чтобы меня отпустили, хотел попробовать свои силы во Второй лиге. Но он сказал: «Подожди. Сейчас будет «Енисей-2», и я постараюсь тебя взять с собой. Пройдёшь сборы, а так будем отталкиваться от того, что скажет руководство».

В итоге я пошёл к нему в «Енисей-2». Учёбу отодвинул на второй план, а летом на четвёртом курсе отчислился. Если бы доучился ещё один год, получил бы звание лейтенанта. А так я ушёл и потом сразу же восстановился, но на два курса младше и в политехнический институт на инженера. В прошлом году закончил учёбу в степени бакалавра и сейчас продолжаю учиться в магистратуре.

— Какие эмоции испытал после перехода в «Енисей-2»? Это же профессиональный клуб.

— Сначала переход в «Енисей-2» нельзя было назвать каким-то шагом вперёд, потому что из-за коронавируса мы играли в чемпионате Красноярского края. Это даже не ЛФК. Мы отыграли несколько матчей, и чего-то особенного я не почувствовал. Можно сказать, что это было даже шагом назад и я что-то потерял, потому что мог уехать во Вторую лигу. Но я доверился Кишиневскому. Потом сказали, что «Енисей-2» будет выступать во Второй лиге, и после этого начались сборы.

— В первом же матче с «Химиком» ты отдал голевую передачу?

— Несуразная голевая: на первых минутах я головой продлил подачу, и Александр Канаплин забил. Были прикольные чувства, но к 50-й минуте я думал, что у меня откажут ноги, и не знал, как можно играть при таких скоростях. Кое-как выдержал полный матч, но мне было очень тяжело и плохо. Хотя это всего лишь Вторая лига.

— Зато потом ты в двух матчах оформил по хет-трику. Они поспособствовали подъёму в основную команду «Енисея»?

— Одно время я не мог забить где-то 10 матчей подряд. И была игра в Москве с «Динамо-2», где нас «повозили» и обыграли со счётом 3:0. После этого матча мне было очень плохо, плюс Кишиневский меня отчитал и у меня был какой-то упадок сил. Помню, писал жене: «Доигрываю сезон и заканчиваю с футболом». Но потом как-то собрался с мыслями. Понял, что бывают падения, ничего страшного в них нет. А потом в двух матчах удалось выдать то, что от меня ждали с самого начала — оформил по хет-трику.

После этого и в основной команде меня заметили. Может, и до этого следили, но шесть забитых мячей – неплохой повод обратить более пристальное внимание. Мне предложили продлить контракт, условия повысили на чуть-чуть.

— Какая была зарплата?

— В «Енисее-2» у меня была зарплата 20 тысяч рублей в месяц, а в основной команде стал получать 50 тысяч рублей, плюс была бонусная часть, которая помогала в дальнейшем. Я не стал торговаться и сразу же сказал да. Меня сразу перевели в основную команду.

Сказали, что могу дебютировать в ближайшем матче с «Ротором», и мне уже было неинтересно выбивать себе условные 100 тысяч рублей сверху. Потому что дебют в ФНЛ – это то, к чему я стремился. А для «Енисея» это был какой-то рекламный ход: свой, местный воспитанник дебютирует за главную команду. Было много шума, и для клуба это большой плюс.

— В дебютном матче за «Енисей», с «Ротором», ты вновь отдаёшь голевую передачу. Как это было?

— Мы проигрывали, я вышел на 75-й минуте. Пару минут побегал, сразу задохнулся, и ноги сели, как будто я вообще не готов и отбегал 90 минут. Был угловой, я ударил, и Егор Иванов с отскока забил. Было очень приятно помочь и заработать свои первые премиальные.

— Спустя два матча ты забил дебютный мяч за «Енисей» — в ворота «Краснодара-2». Особые чувства?

— Мы уже выигрывали со счётом 1:0. Я поборолся в центре, скинул мяч, а Александр Масловский отдал передачу на мой первый гол. Чувства были приятные. После хет-триков за вторую команду эмоции тоже были хорошие, но тут другой уровень. Конечно, понимал, что прошёл долгий путь и мне воздалось за то, что не бросил это дело. Футбольный бог всё видит. Кто трудится, тому он в чём-то помогает. Так что все труды были не зря.

Семья Окладниковых Фото: из личного архива Андрея Окладникова

Как «Енисей» вынес «Рубин» с «Локомотивом» и почему не справился со «Спартаком»

— «Енисей» в том сезоне дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил «Спартаку», но при этом обыграл по ходу турнира «Рубин» и «Локомотив». За счёт чего смогли пройти так далеко?

— Мы верили, что можем даже выиграть Кубок России. Но где-то маленько что-то сделали не так и, возможно, выбрали не ту тактику против «Спартака». Плюс перед кубковой игрой проиграли «Краснодару-2» со счётом 0:4, поэтому был спад. Но при этом все горели и хотели побеждать, особенно Саня Зотов, который является спартаковцем. Для него этот матч был очень принципиальным.

После побед над «Локомотивом» и «Рубином» хотелось играть дальше. Но и претензий к нам не может быть, потому что с самого начала никто не мог поверить, что мы дойдём до полуфинала Кубка России.

Андрей Окладников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ощущали пренебрежительное отношение к «Енисею» со стороны команд РПЛ?

— Это надо спрашивать у тех команд, которые от нас вылетели. Но «Спартак» не допустил недонастроя и ошибок, которые совершили другие команды. Понятно, что команда РПЛ – это команда РПЛ, особенно те, которые находятся вверху или в середине. Но «Рубин» на тот момент вылетал из лиги, у них не было многих легионеров, но оставались сильные ребята. Поэтому тут вопросы не к нам, мы их обыграли по делу. «Спартак» же играл в свой хороший футбол и воспользовался нашими слабыми местами.

«Спартак» — «Енисей». Окладников против Пруцева Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— После трёх голов в Кубке стали чаще узнавать в Красноярске?

— Наверное, да. Была такая реклама. Забивал мячи и, считаю, выглядел неплохо. Люди стали обращать внимание. Не только на меня — на всю команду. Мы же из Первой лиги.

— А со стороны клубов РПЛ интерес появился?

— Был интерес и, если не ошибаюсь, даже предложения. Точно интересовался «Оренбург», они тогда выходили в РПЛ. Ещё высвечивались «Ахмат» и «Крылья Советов». Получилась бы хорошая история, если бы за один сезон прошёл все три лиги. Чуть-чуть не получилось, но будем стараться выйти в РПЛ.

— Уже в следующем сезоне вы попали в стыковые матчи. Почему не удалось пройти «Факел»?

— Я считаю «Факел» больше бойцовской командой, чем игровой. У нас разные подходы. У них более силовой футбол. Плюс они взяли ещё футболистов. Когда они ещё играли в Первой лиге, мы их довольно уверенно обыграли со счётом 2:1, и я забил. Тогда был спокойный, обычный матч, а в переходных — совсем другие.

Не знаю, почему не удалось пройти «Факел». В первом матче у нас было довольно спорное удаление, проиграли со счётом 0:1. А на ответном матче в Воронеж не было VAR. Нам сказали, что из-за каких-то помех. В игре меня снесли. Был бы VAR — поставили пенальти, и общий счёт сравнялся бы. Но подсказать арбитру было некому. Мы побежали вперёд забивать и пропустили два.

— Почему этот сезон «Енисей» начал не так уверенно, как прошлые? Частая смена тренеров сказывается?

— За три года у нас в команде поменялось пять тренеров: Тренёв, Гаранин, Горлов, снова Гаранин, Штейнбрехер и Тихонов. Это очень много. Хотя в других командах ФНЛ это нормальное явление. Но мы показывали хороший результат, попали в стыки за РПЛ. Поэтому двое специалистов из тренерского штаба ушли в РПЛ. К примеру, Гаранина позвал «Сочи». Это о чём-то говорит.

Не знаю, с чем связано плохое начало сезона. На летних сборах я уехал из команды в «Пари НН». После этого вернулся в «Енисей» и четыре матча выходил минут на 10-15. Не понимал, с чем это было связано, хотя я был готов играть. Думал: что-то не так во мне или я что-то не то сделал? Но потихоньку всё наладилось, начал выходить и забивать.

— В «Пари НН» тебя брали на просмотр?

— Да. Получается, мной интересовались. Алексей Сафонов (агент. — Прим. «Чемпионата») сказал, что есть вариант и меня хотят посмотреть. Я, конечно, поехал. Но в итоге меня не взяли в «Пари НН», не объяснив причин. Я понимал, что спокойно могу играть в такой команде и выходить на замены. Не чувствовал сверхвысокий уровень. На тренировках не выпадал, играл на уровне. Просто за меня надо было платить. Возможно, клубы не договорились по деньгам.

— Как работалось с Юраном?

— Юран – хороший тренер, мне он понравился. Даже на тренировках подсказывал какие-то моменты, я их исправлял. Кайфанул от работы с ним.

— Не зря его уволили из «Пари НН»?

— Тут всё зависит от руководства. Некоторые думают, что уберут тренера, и всё изменится, произойдёт встряска. Возможно, внутри коллектива была не та «химия» и некоторые ребята не хотели идти дальше с Юраном. Если проигрывали столько матчей, наверное, надо было что-то поменять. Но «Пари НН» потом проиграл «Сочи» со счётом 1:6, значит, встряски не получилось.

— Что сейчас говорит твой агент по поводу интереса других клубов?

— Зимой агенты из Турции сами выходили на меня, писали. Был вариант с командой, которая то ли выходила, то ли решала задачу по выходу в турецкую Суперлигу. Но нужно было уйти из «Енисея» свободным агентом. Если бы пришли и сказали, что готовы заплатить за трансфер, то подумал бы. Интерес есть, и агенты прорабатывают разные варианты, но я этим сильно не интересуюсь.

— Знаю, что у тебя любимый иностранный клуб – «Барселона».

— Да. Понятное дело, что в «Барселону» очень сложно перейти, но в Испанию готов пойти даже в команду, которая будет бороться за выживание. Без вопросов, буду доказывать.

Андрей Окладников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— По-твоему, Захарян правильно поступил, в молодом возрасте уехав в Испанию?

— Это его выбор, возможно, он перерос РПЛ. Плюс если появился вариант, то почему нет? Тем более в таком чемпионате и такой команде. Как я понимаю, в «Реале Сосьедад» рассчитывают на Захаряна и не планируют куда-то отдавать. Если даже не получится в Испании, то у него будет большой интерес со стороны клубов РПЛ.

Почему не все в РПЛ ждут Красноярск

— А у «Енисея» цель на следующий сезон — РПЛ?

— Думаю, да. Я не буду громогласно об этом говорить, но думаю, что Андрей Валерьевич для этого и пришёл. У него и у нас всех есть амбиции. Сколько уже можно ходить около? Пора выходить в РПЛ! Дай бог, чтобы регион был к этому готов. Уже ждём следующего сезона.

— В манеже играется иначе, чем на улице?

— Я бы не сказал, что есть какая-то разница между манежем и стадионом. В зале теплее, поэтому приятно. Это дело привычки. Может быть, люди чуть-чуть подзадыхаются в помещении. Тут специфика другая, отскок, потому что поле не поливают. Но мы постоянно тренируемся в манеже, и нам нормально. Когда приезжают команды из других часовых поясов, может быть, у них срабатывает психологический фактор: думают, что опять приехали в ловушку, и загоняют себя этим.

— А как на вас влияют постоянные перелёты и смена часовых поясов?

— Понятно, что тяжело, когда постоянно меняются часовые пояса. Но другие команды один раз за сезон приезжают в Красноярск и Хабаровск, а мы постоянно летаем туда-сюда. Когда «СКА-Хабаровск» был в РПЛ, многие жаловались на перелёты. По этой же причине не все хотят видеть Красноярск в Премьер-Лиге. Но пусть не жалуются, а посмотрят на нас. Мы никогда не плачемся, а играем в футбол.

Андрей Окладников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как относишься к системе Fan ID, из-за которой на матчи РПЛ ходит меньше народу?

— Когда мы в Кубке России играли со «Спартаком», со стороны фанатской трибуны стоял такой ор, что аж дух захватывало и были мурашки. Я ходил на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА осенью, когда сыграли 2:2. Там уже фанатской трибуны не было — и атмосфера совсем не та. Футбол же для болельщиков, но всё это придумывают футбольные чиновники. Fan ID – это про безопасность. Придумали, но многие люди этого не поддерживают. Жалко, что фанаты пропадают и остаётся меньше поддержки на матчах. Поэтому я держу нейтральную сторону.

— Изоляция российских команд сильно бьёт по уровню нашего футбола?

— Понятно, что еврокубки – это очень хорошая возможность набраться опыта. Молодым российским ребятам проще играть за сборную России против других национальных команд. Сейчас в этом плане стало тяжелее, и мастеровитые иностранцы не очень охотно едут в Россию. Когда приезжал условный Халк, ребята, глядя на него, прибавляли. Возможно, из-за этого уровень российского футбола тоже упал.

— Не логичнее клубам сегодня растить своих игроков, чем скупать легионеров?

— Возможно, и так. Посмотрите на «Спартак», где восемь человек в старте – россияне. У них даже был один матч, когда на поле были все 11 футболистов — русские пацаны. Вот вам показатель.

— А у «Зенита» бразильцы на первых ролях.

— Ничего страшного. Может быть, их подвинут маленько. Я уверен, что в РПЛ нужен новый чемпион. «Динамо» заслужило шанса, особенно когда вырывало победы на последних минутах. Это же чемпионский характер и фарт, везёт сильнейшим. Надеялся, что «Динамо» станет чемпионом.

— Для тебя Премьер-Лига — мечта детства?

— 100%. Когда я был пацаном, мечтал поиграть в ФНЛ. А когда попал в Первую лигу, мечты идут дальше. Поэтому да, очень хочется сыграть в РПЛ.

— Следующей мечтой после РПЛ будет вызов в сборную России?

— Получается, что так. Будем идти от мечты к мечте и потихоньку их выполнять. Я думаю, вполне реально попасть в сборную России. Всегда надо мечтать, это не вредно.

— Твоя футбольная история напоминает биографию Джейми Варди. Даже позиция у вас одна. Готов пройти такой же путь?

— Было бы неплохо. Надеюсь, что так и получится.