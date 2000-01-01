Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Чемпионат Европы — 2024 стартует уже 14 июня. На турнире выступит множество игроков, но кто из них будет самым возрастным?
3-6-е место — Мануэль Нойер
Голкипер сборной Германии будет выступать на турнире в 38 лет.
3-6-е место — Георгий Лория
Вратарь сборной Грузии сыграет на Евро-2024 в свои 38 лет.
3-6-е место — Хесус Навас
Защитник сборной Испании также поедет на ЧЕ-2024 в 38 лет.
3-6-е место — Лука Модрич
Полузащитник сборной Хорватии тоже выступит на Евро-2024 в 38 лет.
2-е место — Криштиану Роналду
Форвард сборной Португалии сыграет на ЧЕ в 39 лет.
1-е место — Пепе
Защитник сборной Португалии поедет на Евро-2024 в возрасте 41 года.
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
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