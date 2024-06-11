Как хорошо вы готовы к Евро-2024? Тест на знание

Главный турнир этого года стартует уже в пятницу — Евро-2024 откроет матч Германии и Шотландии.

Главный вопрос, конечно же, кто победит в этот раз. Франция? Последний шанс для Роналду выиграть кубок с Португалией? Может, Англия сможет наконец «вернуть футбол домой»? Или Италия попробует повторить успех Испании и возьмёт трофей во второй раз подряд? Вы можете выбрать своего победителя, проголосовав за любую сборную в нашем рейтинге, а своими вариантами мы ещё обязательно поделимся.

А пока турнир ещё не стартовал, предлагаем проверить свои знания перед его началом в нашем небольшом тесте. Всего 10 вопросов о самом основном: стадионах, участниках и правилах.

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.