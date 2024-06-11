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Чемпионат Европы — 2024, Евро-2024, тест на знание турнира, квиз: стадионы, правила, команды, футболисты, регламент

Как хорошо вы готовы к Евро-2024? Тест на знание
Полина Куимова
Тест на знание Евро-2024
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До старта турнира остаётся совсем чуть-чуть.

Главный турнир этого года стартует уже в пятницу — Евро-2024 откроет матч Германии и Шотландии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный вопрос, конечно же, кто победит в этот раз. Франция? Последний шанс для Роналду выиграть кубок с Португалией? Может, Англия сможет наконец «вернуть футбол домой»? Или Италия попробует повторить успех Испании и возьмёт трофей во второй раз подряд? Вы можете выбрать своего победителя, проголосовав за любую сборную в нашем рейтинге, а своими вариантами мы ещё обязательно поделимся.

Голосовать — здесь!
За кого вы будете болеть на Евро-2024?
Рейтинг
За кого вы будете болеть на Евро-2024?

А пока турнир ещё не стартовал, предлагаем проверить свои знания перед его началом в нашем небольшом тесте. Всего 10 вопросов о самом основном: стадионах, участниках и правилах.

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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