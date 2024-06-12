Как топ-сборные подходят к Евро? У нескольких большие проблемы после товарищеских игр

Евро-2024 стартует уже через пару дней. Все сборные завершают подготовку к турниру. А что интересного произошло с топ-командами накануне старта чемпионата Европы? Разбираемся в делах фаворитов.

Германия

Немцы провели два контрольных матча, но не убедили. Сначала команда Юлиана Нагельсмана сгоняла по нулям с Украиной, а потом с большим трудом обыграла греков — 2:1. Во втором случае Германия проявила характер, поскольку «горела» 0:1, а победный мяч Паскаль Грос забил на 89-й минуте. После матча Нагельсман защищал вратаря Мануэля Нойера — тот совершил грубую ошибку. Опытный вратарь отбил мяч перед собой, за что его наказал соперник. Тони Кроос (завершит карьеру после Евро-2024) выразил недовольство игрой сборной и отметил, что сейчас она выглядит не так, как в марте. Тогда, если что, немцы прибили французов (2:0) и нидерландцев (2:1).

НОЙЕР В СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ Фото: Alex Grimm/Getty Images

Кстати, немецкое издание Kicker запустило опрос по поводу первого номера сборной. Так вот, 80% пользователей считают, что место в воротах должен занять не Нойер, а Марк-Андре тер Штеген. А репортёр издания Себастьян Вольф утверждает, что Нагельсман очень рискует, продолжая верить в Мануэля: «Тренер не допускает никаких дискуссий по поводу того, кто должен быть первым номером. Это очень рискованно. Да, Нагельсман вселяет в Ману уверенность, однако тем самым он уничтожает конкуренцию».

Бывший немецкий вратарь Ули Штайн уверен, что Нагельсману следовало прокатить Нойера мимо заявки на Евро-2024. «Если вы берёте Нойера с собой, он должен играть. Но его появление в основе больше нельзя оправдать со спортивной точки зрения. Ману нужно было оставить дома. Да, это был бы очень тяжёлый, но разумный выбор. Есть мнение, что Нойер уже не тот, кем был раньше», — утверждает Штайн.

Испания

Испанцы перед Евро размялись на двух сборных, которые никак не причислишь к числу топовых. Они спокойно разнесли Андорру (5:0), а потом отгрузили пять мячей в ворота Северной Ирландии — 5:1. В этих матчах был хорош Микель Оярсабаль — одноклубник Арсена Захаряна по «Реалу Сосьедад». Он наколотил три мяча Андорре, а потом отметился голом во второй встрече.

ИГРОКИ СБОРНОЙ ИСПАНИИ Фото: Rafa Babot/Getty Images

Экс-футболист сборной Испании и чемпион Евро-2008 Маркос Сенна считает, что соотечественникам по силам снова выиграть трофей: «Испания — фаворит любого турнира. У нас отличное поколение молодых футболистов, а также прекрасные игроки с опытом. Это должна быть очень хорошая команда. Думаю, мы можем мечтать о новой победе на Евро».

«Нынешняя сборная Испании преодолела зеркальный синдром, — утверждает издание Marca. — Синдром желания выглядеть как копия той команды, что добивалась успеха с 2008 по 2012 год. Прошло 12 лет с момента титульного матча в Киеве, и теперь у нашей сборной совсем другой стиль. Она грамотно использует те ресурсы, что сейчас есть в её распоряжении».

Италия

Оба матча с участием сборной Италии получились «низовыми». Сначала действующие чемпионы Европы сгоняли по нулям с турками, а потом скромно обыграли боснийцев (1:0). За то, что не пропустили во втором матче, нужно благодарить Джанлуиджи Доннарумму. Будущий конкурент Матвея Сафонова дважды спас сборную Италии после лютых «обрезов» соотечественников.

СБОРНАЯ ИТАЛИИ Фото: Claudio Villa/Getty Images

Во втором матче неплохо себя проявил Давиде Фраттези, который в «Интере», как правило, выходит на замену. С сентября 2023 года атакующий футболист отыграл девять матчей в составе сборной Италии и забил четыре мяча.

«Товарищеские матчи внесли ясность в пару деталей. Доннарумма по-прежнему в порядке, а Фраттези готов приносить ощутимую пользу, независимо того, выходит он в основе или со скамейки. В остальном есть место для размышлений. Пока есть ощущение, что нынешняя сборная Италии всё ещё находится в процессе разработки. Команде не хватает чёткости, слаженности. В обороне пока всё не так хорошо, как хотелось. Пара помарок могла привести к голу в наши ворота, но Доннарумма сыграл на топ-уровне», — написал легендарный тренер Фабио Капелло в колонке для Gazzetta dello Sport.

Хорватия

Испания, Италия и Хорватия — команды из одной группы. Как вам такой подбор? Призёры двух предыдущих чемпионатов мира неплохо проявили себя в товарищеских матчах. Сначала команда Златко Далича размялась на сборной Северной Македонии — 3:0. А потом обыграла португальцев (2:1). Во втором матче победу балканцам принёс Анте Будимир, а в начале встречи ветеран Лука Модрич реализовал пенальти.

МОДРИЧ В СБОРНОЙ ХОРВАТИИ Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

«Некоторые ярые критики сборной Хорватии утверждали, что команда становится предсказуемой. Говорили, что её легко прочитать. Но Далич, словно профессор Бальтазар (персонаж-изобретатель из югославского мультсериала. — Прим. «Чемпионата»), вытащил из шляпы несколько новых комбинаций, которые доставили проблемы португальским футболистам. Это поколение наших игроков готово к новым успехам. Серебро и бронза чемпионата мира, серебро Лиги наций. Не хватает только золота. Встретим ли мы сборную 15 июля с кубком?» — задалось вопросом хорватское издание Vecernji list после матча с Португалией.

Англия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подрезал расширенную заявку, но его решение вызвало общественный резонанс. В окончательный состав не попали ни Джеймс Мэддисон, ни Джек Грилиш. Пролетел мимо заявки и Гарри Магуайр, но у него травма. Англичане спокойно обыграли боснийцев (3:0), забив три мяча после перерыва. Но нынешний уровень соперника слишком посредственный. А потом Англия «сгорела» в матче с Исландией (0:1), которая не сыграет на Евро. Англичан включают в число фаворитов предстоящего турнира, но у них достаточно проблем.

ГАРЕТ САУТГЕЙТ Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Игра сборной Англии в матче с Исландией высветила ряд сомнений по поводу состава. Редко бывает такое ощущение стабильности в отношении нашей команды. Никто не сомневается, что она сыграет по схеме 4-2-3-1, и семь или восемь футболистов основы очевидны. Но из-за травмы Магуайра у команды могут возникнуть проблемы при верховых единоборствах, а недостатки в центре поля и на левом фланге значительны. С другой стороны, в этом прелесть турниров среди сборных. Никто не идеален. Никто не может создать сбалансированный состав за короткое время. Выстроить систему в таких условиях сложнее, чем на клубном уровне», — написал журналист The Guardian Джонатан Уилсон.

Франция

Заявка сборной Франции на Евро-2024 впечатляет. По именам в составе французы — главные фавориты турнира. В каждой линии у тренера Дидье Дешама есть выбор из топ-футболистов. Хотя товарищеские матчи показали, что не всегда только одни фамилии делают результат. Да, Франция без особых проблем разобралась с Люксембургом (3:0). Но затем не смогла забить ни одного мяча Канаде (0:0). Уровень канадского футбола вырос, а за команду выступают, например, Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид.

КИЛИАН МБАППЕ Фото: Getty Images

Хотя французы обязаны побеждать соперника уровня Канады. Виноват ли Дешам? Стиль его команды по душе не всем. «Мне не нравится видение футбола Дешама. Всё, что он говорит, меня раздражает. Сегодня ему не нашлось бы места ни в одном клубе. Недавно Дешам сказал в интервью такую ​​фразу: «Когда ты не выигрываешь, тебя не запоминают». Это абсолютная глупость. У нас есть тысяча доказательств этому. У нас есть сборные Франции 1982 и 1986 годов. У нас есть множество команд, которые люди любили, хотя они и не победили. Хватит, уходи! Мы хотим увидеть свежий взгляд, мы хотим видеть Зидана во главе сборной! Давайте посмотрим на что-нибудь новое: новых игроков, стиль, дискурс», — заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Нидерланды

Сборная Нидерландов провела два классных товарищеских матча накануне Евро-2024. Команда Рональда Кумана разгромила Исландию и Канаду, забив соперникам по четыре мяча, и не пропустила ни одного. Но у Нидерландов есть другие проблемы. Френки де Йонг не поможет сборной на чемпионате Европы. Полузащитник «Барселоны» не успел восстановиться после травмы, полученной в апрельском матче с мадридским «Реалом». Френки включили в окончательную заявку на Евро, но теперь на его место прямо с пляжей вызван Ян Матсен. А полузащитник Тён Копмейнерс получил травму во время разминки перед матчем с Исландией и из-за этого пропустит Евро. Как же обидно!

ДЕ ЙОНГ В СБОРНОЙ НИДЕРЛАНДОВ Фото: Lukas Schulze/Getty Images

«Вероятно, мы никогда не сможем оправдать ожидания Нидерландов. Но, думаю, у нас всё хорошо. У Нидерландов хорошая команда, которую трудно победить. Нам очень не повезло с травмами. Но у нас много классных игроков. Возможно, по сравнению с некоторыми сборными, наш выбор меньше. Но сейчас у меня качественная команда», — отмечает Куман накануне старта турнира.

Бельгия

Бельгийцы перед стартом Евро-2024 провели два товарищеских матча — с Черногорией (2:0) и Люксембургом (3:0). Команда Доменико Тедеско одержала две ожидаемых победы. Но главная тема вокруг команды — нефутбольная. Тедеско не вызвал на Евро голкипера Тибо Куртуа. У тренера и вратаря случилось недопонимание ещё летом 2023-го, бо́льшую часть сезона-2023/2024 Тибо восстанавливался после травмы колена, вернувшись на поле только в мае. Но Куртуа провёл солидный отрезок, сыграв «на ноль» в финале Лиги чемпионов. А Тедеско отмечал, что не вызвал Тибо в сборную из-за того, что вратарь «не успеет набрать оптимальные кондиции». Теперь эти слова выглядят странно.

ДОМЕНИКО ТЕДЕСКО Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

У «золотого» поколения Бельгии остаётся последний шанс выиграть большой турнир. Поэтому игроки сборной делают всё, чтобы атмосфера вокруг и внутри команды была здоровой. «Я говорил с обеими сторонами. Я рассказал им обоим, что думаю по этому поводу. В конце концов, национальная команда — это главное. Мы должны вселить уверенность в игроков, которые там находятся. Если Куртуа и Тедеско хотят поговорить, они должны это сделать. Мы не единственная сборная, которая осталась без некоторых звёзд. Это действительно непростая ситуация. СМИ только подливают масла в огонь. В какой-то момент им придётся прекратить это делать. Просто дайте уверенность игрокам. Нам нужно смотреть вперёд, мы находимся в тренировочном лагере. Давайте сделаем всё возможное», — сказал Ромелу Лукаку в интервью Het Laatste Nieuws.

Португалия

Португальцы, в отличие от большинства других сборных, провели сразу три контрольных матча. Каждый из них получился «верховым». Команда Роберто Мартинеса обыграла финнов (4:2) и ирландцев (3:0), но не справилась с хорватами (1:2). По два мяча в составе Португалии забили Бруну Фернандеш, Диогу Жота и Криштиану Роналду. Нападающий «Аль-Насра» поедет на шестой для себя чемпионат Европы. Роналду показал, что находится в порядке даже в 39 лет — положил два мяча ирландцам, хотя вполне мог сделать хет-трик.

После поражения в матче с Хорватией португальцы оказались под давлением. У некоторых экспертов возникли сомнения по поводу амбиций команды. Но победа в игре с Ирландией немного изменила ситуацию в лучшую сторону. В любом случае это только контрольные матчи.

Криштиану Роналду Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

«Мы показали хорошую игру. Думаю, команда заслужила больше забитых мячей. Я бы назвал подготовку идеальной, поскольку мы избежали травм. Несколько дней назад в моём распоряжении были просто 26 классных футболистов, а теперь мы стали настоящей командой. На мой взгляд, сборная Португалии готова к Евро. Мы проделали большую работу», — сказал после матча с Ирландией главный тренер Мартинес.

«Способна ли наша сборная повторить результат 2016 года? Нужно двигаться вперёд шаг за шагом. В составе команды достаточно много талантливых футболистов. Она вправе мечтать о серьёзном результате. Но важно помнить, что это возможно только благодаря большой работе. Надо упорно трудиться», — подчеркнул Роналду.