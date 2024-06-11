Топ-матчи среды: Чили — Парагвай, «Новосибирск» — «Ротор» и теннис

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Посмотреть все события 12 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Чили — Парагвай, товарищеский матч

Интрига: подготовка команд к Кубку Америки

Чили и Парагвай сыграют на Кубке Америки — 2024. Чилийцы попали в группу с Перу, Аргентиной и Канадой. Парагвайцы — с Бразилией, Колумбией и Коста-Рикой. У обеих команд тяжёлые соперники: чтобы выйти из группы, нужно классно подготовиться к Кубку. Очный матч — отличная проверка. И хотя обе сборные сейчас считаются середняками южноамериканского футбола, они вполне могут удивить на Кубке Америки. Но главная цель сейчас — обретение топ-формы.

⚽️ 13:00: «Новосибирск» — «Ротор», Вторая лига А, стыковые матчи, первая встреча

Интрига: кто пойдёт на повышение в Первую лигу?

«Новосибирск» и «Ротор» борются за выход в Первую лигу из «золотой» группы второго дивизиона. Впереди у команд два очных матча. Победитель окажется в Первой лиге вместе с уже поднявшимися «Уфой» и «Чайкой». «Новосибирску» важно одержать победу в первой домашней встрече. Иначе шансы на общую победу сильно сократятся. А у «Ротора» другая цель: увезти приемлемый результат из гостей. Кто окажется удачливее? Увидим очень скоро.

Недавно «Ротор» возглавил важный для российского футбола человек: Денис Бояринцев — о работе в «Роторе»: не мог отказаться от такого предложения

⚽️ 22:00: «Эйбар» — «Овьедо», Примера/Сегунда, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Интрига: какая из команд приблизится к Примере?

«Эйбар» и «Овьедо» завершили сезон в Сегунде в топ-6. Теперь команды поборются за выход в Примеру через стыки (напрямую вышли «Леганес» и «Вальядолид». В первом матче команды сыграли вничью в Овьедо (0:0). А теперь решится судьба первого финалиста плей-офф. В финале победитель сыграет с сильнейшим в паре «Спортинг» Хихон — «Эспаньол» (первый матч — 0:1).