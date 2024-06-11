Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 12 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Чили — Парагвай, «Новосибирск» — «Ротор» и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 июня
Аудио-версия:
Комментарии
Спортивное 12 июня: расписание главных событий, смотрите вместе с «Чемпионатом»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Чили — Парагвай, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
12 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Чили
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подготовка команд к Кубку Америки

Чили и Парагвай сыграют на Кубке Америки — 2024. Чилийцы попали в группу с Перу, Аргентиной и Канадой. Парагвайцы — с Бразилией, Колумбией и Коста-Рикой. У обеих команд тяжёлые соперники: чтобы выйти из группы, нужно классно подготовиться к Кубку. Очный матч — отличная проверка. И хотя обе сборные сейчас считаются середняками южноамериканского футбола, они вполне могут удивить на Кубке Америки. Но главная цель сейчас — обретение топ-формы.

Кто из представителей РПЛ сыграет на Кубке Америки?
На Евро и Кубок Америки едут 15 футболистов из РПЛ. Но некоторых звёзд прокатили
На Евро и Кубок Америки едут 15 футболистов из РПЛ. Но некоторых звёзд прокатили

⚽️ 13:00: «Новосибирск» — «Ротор», Вторая лига А, стыковые матчи, первая встреча

Россия - LEON-Вторая лига А . Стыковые матчи. 1-й матч
12 июня 2024, среда. 13:00 МСК
Новосибирск
Новосибирск
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пойдёт на повышение в Первую лигу?

«Новосибирск» и «Ротор» борются за выход в Первую лигу из «золотой» группы второго дивизиона. Впереди у команд два очных матча. Победитель окажется в Первой лиге вместе с уже поднявшимися «Уфой» и «Чайкой». «Новосибирску» важно одержать победу в первой домашней встрече. Иначе шансы на общую победу сильно сократятся. А у «Ротора» другая цель: увезти приемлемый результат из гостей. Кто окажется удачливее? Увидим очень скоро.

Недавно «Ротор» возглавил важный для российского футбола человек:
Денис Бояринцев — о работе в «Роторе»: не мог отказаться от такого предложения

⚽️ 22:00: «Эйбар» — «Овьедо», Примера/Сегунда, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Испания - Сегунда . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
12 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд приблизится к Примере?

«Эйбар» и «Овьедо» завершили сезон в Сегунде в топ-6. Теперь команды поборются за выход в Примеру через стыки (напрямую вышли «Леганес» и «Вальядолид». В первом матче команды сыграли вничью в Овьедо (0:0). А теперь решится судьба первого финалиста плей-офф. В финале победитель сыграет с сильнейшим в паре «Спортинг» Хихон — «Эспаньол» (первый матч — 0:1).

Один из клубов в следующем сезоне может сыграть против Мбаппе и «Реала»:
Как Мбаппе переходил в «Реал». Вся хронология саги и тексты по теме
Как Мбаппе переходил в «Реал». Вся хронология саги и тексты по теме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android