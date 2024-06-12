Все формы сборных на Евро-2024. Стиль Англии, эксперимент Бельгии и другие

Одна из самых обсуждаемых тем накануне любого турнира — игровые формы команд. Частенько именно комплекты привлекают того или иного болельщика. Например, некоторые любители футбола симпатизируют Нидерландам из-за их оранжевой формы. А кому-то нравится английский минимализм. Мы собрали для вас игровые комплекты всех 24 команд-участниц чемпионата Европы 2024 года. Какой из них лучший? Решать вам!
В ходе голосования игровые формы сборных распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Сборная Хорватии
Производитель: Nike
Сборная Германии
Производитель: adidas
Сборная Нидерландов
Производитель: Nike
Сборная Португалии
Производитель: Nike
Сборная Сербии
Производитель: Puma
Сборная Англии
Производитель: Nike
Сборная Италии
Производитель: adidas
Сборная Грузии
Производитель: Macron
Сборная Франции
Производитель: Nike
Сборная Бельгии
Производитель: adidas
Сборная Испании
Производитель: adidas
Сборная Словении
Производитель: Nike
Сборная Венгрии
Производитель: adidas
Сборная Шотландии
Производитель: adidas
Сборная Турции
Производитель: Nike
Сборная Чехии
Производитель: Puma
Сборная Словакии
Производитель: Nike
Сборная Швейцарии
Производитель: Puma
Сборная Албании
Производитель: Macron
Сборная Австрии
Производитель: Puma
Сборная Румынии
Производитель: Joma
Сборная Дании
Производитель: Hummel
Сборная Польши
Производитель: Nike
Сборная Украины
Производитель: Joma