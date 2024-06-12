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Формы сборных на Евро-2024: как выглядят, фото — Франция, Португалия, Германия, Испания, Италия, Англия, Нидерланды

Все формы сборных на Евро-2024. Стиль Англии, эксперимент Бельгии и другие
Никита Паглазов
Формы сборных на Евро-2024
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А ещё шашки Хорватии. Интересных игровых комплектов на чемпионате Европы полно, но какой лучший?

Одна из самых обсуждаемых тем накануне любого турнира — игровые формы команд. Частенько именно комплекты привлекают того или иного болельщика. Например, некоторые любители футбола симпатизируют Нидерландам из-за их оранжевой формы. А кому-то нравится английский минимализм. Мы собрали для вас игровые комплекты всех 24 команд-участниц чемпионата Европы 2024 года. Какой из них лучший? Решать вам!

В ходе голосования игровые формы сборных распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: игровые формы сборных на Евро-2024
Сборная Хорватии
Фото: Getty Images
1 место

Сборная Хорватии

Производитель: Nike

Сборная Германии
Фото: Getty Images
2 место

Сборная Германии

Производитель: adidas

Сборная Нидерландов
Фото: Getty Images
3 место

Сборная Нидерландов

Производитель: Nike

Сборная Португалии
Фото: Getty Images
4 место

Сборная Португалии

Производитель: Nike

Сборная Сербии
Фото: Puma/Getty Images
5 место

Сборная Сербии

Производитель: Puma

Сборная Англии
Фото: Getty Images
6 место

Сборная Англии

Производитель: Nike

Сборная Италии
Фото: Getty Images/macron.com
7 место

Сборная Италии

Производитель: adidas

Сборная Грузии
Фото: Getty Images
8 место

Сборная Грузии

Производитель: Macron

Сборная Франции
Фото: Getty Images
9 место

Сборная Франции

Производитель: Nike

Сборная Бельгии
Фото: Getty Images
10 место

Сборная Бельгии

Производитель: adidas

Сборная Испании
Фото: Getty Images
11 место

Сборная Испании

Производитель: adidas

Сборная Словении
Фото: Getty Images
12 место

Сборная Словении

Производитель: Nike

Сборная Венгрии
Фото: Getty Images
13 место

Сборная Венгрии

Производитель: adidas

Сборная Шотландии
Фото: Getty Images
14 место

Сборная Шотландии

Производитель: adidas

Сборная Турции
Фото: Getty Images
15 место

Сборная Турции

Производитель: Nike

Сборная Чехии
Фото: Getty Images/Puma
16 место

Сборная Чехии

Производитель: Puma

Сборная Словакии
Фото: Getty Images
17 место

Сборная Словакии

Производитель: Nike

Сборная Швейцарии
Фото: Getty Images
18 место

Сборная Швейцарии

Производитель: Puma

Сборная Албании
Фото: Getty Images
19 место

Сборная Албании

Производитель: Macron

Сборная Австрии
Фото: Getty Images
20 место

Сборная Австрии

Производитель: Puma

Сборная Румынии
Фото: Getty Images
21 место

Сборная Румынии

Производитель: Joma

Сборная Дании
Фото: Getty Images
22 место

Сборная Дании

Производитель: Hummel

Сборная Польши
Фото: Getty Images/Nike
23 место

Сборная Польши

Производитель: Nike

Сборная Украины
Фото: Getty Images
24 место

Сборная Украины

Производитель: Joma

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Новости. Футбол
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