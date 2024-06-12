А ещё шашки Хорватии. Интересных игровых комплектов на чемпионате Европы полно, но какой лучший?

Все формы сборных на Евро-2024. Стиль Англии, эксперимент Бельгии и другие

Одна из самых обсуждаемых тем накануне любого турнира — игровые формы команд. Частенько именно комплекты привлекают того или иного болельщика. Например, некоторые любители футбола симпатизируют Нидерландам из-за их оранжевой формы. А кому-то нравится английский минимализм. Мы собрали для вас игровые комплекты всех 24 команд-участниц чемпионата Европы 2024 года. Какой из них лучший? Решать вам!

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