Польша теряет одного форварда за другим! Стартовать на Евро придётся без Левандовского

У сборной Польши проблемы перед стартом на чемпионате Европы. Поляки потеряли из-за травмы свою главную звезду – Роберта Левандовского. Считай, полкоманды. Игрок «Барселоны» пропустит как минимум 1-й тур Евро-2024. Но самое ужасное для болельщиков сборной Польши и главного тренера Михала Пробежа в том, что нападающие выбывают один за другим. Кто будет забивать Нидерландам, Австрии и Франции?

Левандовски получил повреждение колена в последнем перед Евро-2024 спарринге сборной Польши с Турцией (2:1). На 12-й минуте он поучаствовал голевой передачей в первом забитом мяче Кароля Свидерского, а ещё через 20 минут ушёл с поля. На следующий день нападающий «Барселоны» отправился на обследование, по итогам которого стало понятно, что он не сыграет 16 июня с Нидерландами.

«Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что исключает его участие в первом матче Евро. Мы делаем всё возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре, с Австрией», – сообщили поляки в официальном аккаунте сборной в соцсетях.

В отборочном цикле Евро-2024 сборной Польши тяжело давались голы. За восемь матчей группового этапа команда забила всего 10 мячей. Оторвались поляки только в первом стыковом матче с Эстонией (5:1). Но в финале с Уэльсом сыграли вничью 0:0, а на чемпионат Европы вышли благодаря победе в серии пенальти. Левандовски – единственный в квалификации, кто поразил ворота соперников больше двух раз.

КАРОЛЬ СВИДЕРСКИ Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

В том же матче с Турцией ещё раньше покинул поле автор первого гола Свидерски. Собственно, он был заменён сразу после забитого мяча, так как неудачно отпраздновал его. При приземлении почувствовал боль в голеностопе. Обследование показало, что нападающий «Вероны» заработал растяжение связок. Его участие в матче с Нидерландами под вопросом. У Свидерского два гола в отборочном цикле Евро-2024. К слову, столько же, сколько и за полсезона в Италии. «Верона» арендовала его в феврале у клуба МЛС «Шарлотт».

Ещё тремя днями ранее стало известно, что чемпионат Европы пропустит Аркадиуш Милик. Нападающий «Ювентуса» получил повреждение в товарищеской встрече с Украиной (3:1). Травму ему нанёс в борьбе уже на второй минуте игры Руслан Малиновский. Милик, конечно, не фигура калибра Левандовского, тем не менее классный, опытный форвард. Свои восемь мячей за сезон в Италии положил, хотя сыграл чуть больше 1000 минут.

Кроме того, в списке травмированных значится и форвард «Пармы» Адриан Бенедычак, который может сыграть как вингера, так и чистого нападающего. Это пока не столь важная фигура в сборной Польши – в отборочном цикле Евро-2024 он только однажды попал в заявку на матч. Но молодой форвард провёл хороший сезон в «Парме»: набрал 10+3 в 31 матче и помог команде вернуться в Серию А. Возможно, в сложившейся ситуации Бенедычак получил бы шанс от Пробежа. Однако Адриан не играл с апреля.

В общем, теперь у главного тренера сборной Польши выбор фактически сводится к двум нападающим. Первый из них – Кшиштоф Пёнтек. Несколько лет назад он сверкнул в «Милане», но потом резко сдал и с 2023 года играет за «Истанбул Башакшехир». В Турции Пёнтек провёл достаточно успешный сезон, наколотив 17 мячей в 34 матчах. Вошёл в топ-5 лучших бомбардиров Суперлиги.

Его конкурент за место в составе национальной команды также выступает в Турции. Адам Букса – бомбардир «Антальяспора». Он забил 16 голов в 33 матчах и финишировал шестым в гонке снайперов Суперлиги. Как раз вслед за Пёнтеком. Но до этого Букса во многом из-за травмы не заиграл в «Лансе», и «Антальяспор» арендовал его у французского клуба с правом выкупа.

В квалификации Евро-2024 оба отличились лишь по разу. Пёнтек забил Молдавии, а Букса – Фарерским островам. Высокая результативность нападающих в Турции вовсе не гарантирует того, что они будут хороши в противостоянии с защитниками сборных Нидерландов, Австрии и Франции.

Пробежу остаётся надеяться на то, что Левандовски действительно залечит травму ко 2-му туру и окажется в нормальной форме. Ведь Австрия – очевидно, главный конкурент Польши в группе. Если шансы попасть в топ-2 минимальные, то, возможно, удастся выйти в плей-офф с третьего места в группе.

Различные повреждения в последних матчах заработали ещё несколько игроков поляков – Павел Давидович, Никола Залевски, Тарас Романчук и пролетевший мимо окончательной заявки Мэтти Кэш. Но ни в одной линии у сборной Польши нет таких проблем, как в атаке. Разочарованный Пробеж сказал на одной из пресс-конференций: «Должен признать, что теперь после каждого матча я первым делом узнаю у игроков, не получили ли они травмы».

Настроение поляков, очевидно, передал своим заголовком сайт Sport.pl, подготовивший материал о травме звезды сборной. Текст вышел под названием «Катастрофа. Без Левандовского план Пробежа развалился». Тренер, по всей видимости, вынужден будет менять схему. И это делает положение команды «очень тяжёлым, если не сказать безнадёжным». Поляки чувствуют, что Евро-2024 может быть жестоким провалом для них.