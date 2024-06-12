У Роналду — величайший рекорд в истории футбола! Ещё и отметил его изящным дублем

Сборная Португалии завершила подготовку к чемпионату Европы крупной домашней победой над Ирландией с дублем Криштиану Роналду.

Роналду, пропустивший предыдущие два товарищеских матча сборной Португалии (39-летний форвард получил отдых после сезона в Саудовской Аравии), сыграл в последней встрече команды перед Евро-2024. Против Ирландии он вышел в основе. Тактическая схема португальцев поменялась – Роберто Мартинес вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Вероятно, из-за того, что в четырёх последних товарищеских матчах сборная Португалии пропускала по два мяча. Ровно столько, сколько за весь отборочный цикл Евро-2024.

В атакующей тройке хозяев Роналду располагался правее, Рафаэл Леау левее, а Феликс – немного под ними, но иногда именно Жоау оказывался впереди. С первых минут Криштиану был в центре внимания, показывая, что находится в хорошей физической форме. Он разогнал быструю контратаку, которую сам бы и завершил после впечатляющего рывка, если бы Канселу вырезал поточнее передачу в штрафную. Затем форвард «Аль-Насра» сделал голевой пас, однако гол был справедливо отменён из-за офсайда: сам же Роналду и залез во «вне игры». А в середине первого тайма Криштиану зарядил в штангу (при помощи рикошета) со штрафного.

Перед этим ярким стандартом Роналду поучаствовал в эпизоде, завершившемся голом сборной Португалии. После волшебного проникающего паса от Криштиану один на один вылетал Дало, но правый латераль принял не лучшее решение в штрафной. Команда Мартинеса заработала только угловой и c него всё-таки забила. Хозяева разыграли стандарт, а ирландец Смодич зря бросил в штрафной Феликса. Жоау получил мяч и технично положил его в дальний нижний угол.

Португальцы доминировали, в два раза больше владели мячом. Криштиану мог и пенальти заработать – судья принял спорное решение не давать 11-метровый. Ирландцы также играли с тремя центральными защитниками, а впереди у них был лишь один нападающий с фамилией-призывом Айда. Вот только мощную тройку Пепе – Антониу Силва – Гонсалу Инасиу одним междометием не запугаешь. Нужно жечь глаголом – давить, обыгрывать. Тренер ирландцев Джон О’Ши, игравший ещё с Роналду в «Манчестер Юнайтед», кричал своим с бровки что-то вроде «Атакуй! Прессингуй!», но у гостей ничего не клеилось – 0 ударов в створ до перерыва. Португальцы смело рисковали, выходя через пас от вратаря, когда сборная Ирландии встречала максимально высоко.

По данным IFFHS, для Роналду матч с Ирландией стал 1226-м на высшем уровне, поэтому Криштиану превзошёл рекорд бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени. В такой день форвард «Аль-Насра» не мог уйти с поля без гола. И не ушёл! Роналду забил в начале второго тайма, а его гол во многом сделал чудо-пас из глубины вышедшего на замену Рубена Невеша. В штрафной Криштиану переиграл один в один защитника «Селтика» Скэйлза и идеально пробил в дальний верхний угол. Красота!

Счастливый стадион скандировал «Криштиану Роналду», а сам бомбардир португальцев вёл вперёд наполовину обновлённую команду. Мартинес в перерыве сделал пять замен, очевидно, желая, чтобы большая группа футболистов получила хорошее игровое время перед Евро-2024. Всего 45 минут провели на поле Леау с Феликсом – на острие в дуэте с Роналду действовал уже Жота. Как раз проход Жоты с классной передачей внешней стороны стопы помог главной звезде хозяев оформить дубль на исходе часа встречи. Криштиану мастерски открылся и ударил в касание.

При счёте 3:0 португальцы играли просто в своё удовольствие – легко, свободно, с элементами артистизма. Видимо, Мартинес оставит эту схему и на Евро-2024, по крайней мере, в 1-м туре. Впрочем, ирландцы по-настоящему не проверили оборону хозяев. Только в концовке у них было что-то похожее на удар в створ. Итоговая статистика ударов – 20:5 (в створ – 9:1).

Роналду за 90 минут сделал 41 касание мяча, нанёс пять ударов, отдал два паса под удар и совершил одну обводку. Он точно подходит к чемпионату Европы в оптимальной форме.