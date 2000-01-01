Милый поступок Роналду перед матчем с Ирландией. Фото

Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото

Милая история произошла перед товарищеским матчем между сборными Португалии и Ирландии. Криштиану Роналду вышел на поле с девочкой в инвалидном кресле, а во время исполнения гимна держал её за руку, чтобы она не волновалась.