Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Милая история произошла перед товарищеским матчем между сборными Португалии и Ирландии. Криштиану Роналду вышел на поле с девочкой в инвалидном кресле, а во время исполнения гимна держал её за руку, чтобы она не волновалась.
Криштиану уделил максимум своего внимания перед игрой девочке с инвалидностью. Он мило пообщался с ней, а потом держал за руку.
Милый поступок Роналду перед матчем с Ирландией. Фото
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