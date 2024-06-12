«Его поведение не поддаётся описанию». В каком статусе Роналду едет на рекордный Евро?

Криштиану находится в отличной форме. И в 39 лет на ЧЕ-2024 внимания к нему точно будет много.

В декабре 2022 года главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш принял резонансное решение. Он оставил Криштиану Роналду в запасе на два матча плей-офф чемпионата мира. Со Швейцарией это прокатило — вышедший в основе Гонсалу Рамуш положил трёшку. В четвертьфинале с Марокко получилось иначе, и Португалия завершила выступление на турнире. Пять дней спустя Сантуш покинул сборную, а ещё через три недели его место занял Роберто Мартинес. Впереди — чемпионат Европы, который станет для Криштиану шестым в карьере (рекордный показатель).

Как Криштиану играл за сборную после ЧМ-2022

Сборная Португалии провела 10 официальных матчей под руководством нового тренера. Все — в квалификации чемпионата Европы. Роналду принял участие в девяти из них, а игру с Люксембургом (9:0) пропустил из-за перебора карточек. Во всех матчах Криштиану выходил на поле в основе и с капитанской повязкой. В пяти случаях отыграл по 90 минут. Итог: 10 голов (три — с пенальти), четыре дубля, одна голевая передача, три предупреждения. Криштиану не отметился результативными действиями только в двух матчах из девяти. Роналду — лидер сборной в квалификации и по голам, и по жёлтым карточкам.

Португальцы лихо пролетели отборочный цикл — 10 побед в 10 матчах, досрочное завоевание путёвки в Германию. В марте появилась неожиданная новость: Роналду попросил тренера сборной дать ему небольшой отдых. Криштиану пропустил товарняк со шведами (5:2), после чего отыграл 90 минут со Словенией (0:2). Прошедший сезон получился для Роналду разочаровывающим. Нет, он по-прежнему штампует один гол за другим в составе «Аль-Насра», но это не сказалось на количестве трофеев. Команда португальца не выиграла ни одного турнира. Для сравнения — «Аль-Хиляль» взял три трофея.

Криштиану Роналду (справа) в матче с Ирландией Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

В начале июня команда Мартинеса обыграла финнов (4:2). Ещё одна товарищеская встреча, которую Роналду пропустил. Тренеры сборной Португалии предоставили звезде отдых по возвращении из Саудовской Аравии. Через четыре дня история повторилась — Роналду не сыграл в матче с хорватами (1:2). «Я был готов к пропуску матча с Хорватией, тренер меня предупредил. Он хотел, чтобы у меня была неделя отдыха. Я знал, что не сыграю. Мне необходимо было подготовиться к матчу с Ирландией, я возобновил тренировки 6 июня», — сказал португалец в беседе с Record.

Судя по всему, Роналду подготовился как следует. За 90 минут в матче с Ирландией он забил два мяча c трёх ударов в створ и один раз зарядил в штангу. 39 лет, а человек по-прежнему в отличной форме! Но надо отдать должное и тренерскому штабу, который предоставил игроку отдых после тяжёлого с эмоциональной точки зрения сезона.

Первый матч на Евро-2024 португальцы проведут 18 июня. Значит, у Криштиану снова будет полноценный недельный цикл на подготовку. А вот потом придётся играть через три дня на четвёртый.

Что сказал Роналду после матча с Ирландией

После заключительного контрольного матча перед Евро-2024 Роналду рассказал о нынешнем составе сборной и эмоциях от игры в национальной команде.

«Критика после матча с Хорватией — нормальная вещь. Португальские болельщики ждут от команды многого. У нас классное поколение футболистов, много талантливых игроков. Неудивительно, что фанаты рассчитывают только на победы. Поражение — это всегда плохо, но каждый проигрыш учит тебя чему-то.

Я профессионал на все 100%. Всегда работаю на максимуме возможностей. Повторюсь: у нас классное поколение футболистов. Ему по силам добиться хорошего результата на Евро. Но одного таланта недостаточно, нужно много работать.

Забивать мячи — прекрасно. Я стараюсь пользоваться любой возможностью, поскольку понимаю, что мне осталось в футболе не так долго. Игра год за годом после 35-летия — особенное удовольствие. Забивать голы — часть моей ДНК. Ещё один трофей со сборной? Я мечтаю об этом.

Для меня любой выход на поле в составе сборной — приятный момент. Каждую игру можно назвать особенной. В 2004-м я дебютировал на Евро, а сейчас поеду уже на шестой такой турнир. Горжусь каждым появлением на поле в составе сборной».

Что говорят о Роналду в Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес:

«Не так много игроков добились того, чего добился он. Криштиану служит примером во многих смыслах. Что меня неизменно удивляет в Роналду — то, как он бросает вызов своему возрасту. После каждой тренировки мы с коллегами поражаемся: что игрок, который добился уже всего и который может сам дозировать нагрузки на занятиях, мотивирован стремлением к победам. Он одержим желанием быть лучшим, одержим идеей совершенства, которого он хочет достичь в карьере. Это заразительно.

Молодые игроки, прибывая в расположение сборной, видят человека, игрока и кумира, на которого они равнялись. Его поведение не поддаётся описанию. Это нечто, чем Португалия должна дорожить. Если такие футболисты, как Пепе и Роналду, будут подавать пример, будут передавать опыт, то сделают следующие поколения лучше».

Роберто Мартинес Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра:

«Его игра — мотивация для молодых футболистов. Он не так давно возобновил тренировки, но довольно быстро подготовился к игре. Лучший футболист в мире. Здорово играть с ним в одной команде».

Бывший португальский вратарь Бету (16 матчей за сборную, два — на ЧМ-2014):

«Роналду — футболист такого плана, которого Мартинес хочет видеть в сборной. Качественный, решительный, мотивированный. Криштиану прекрасно осознаёт роль, которая у него есть в сборной. Он предельно мотивирован. Думаю, всё будет зависеть от пользы. Если Мартинес решит, что Роналду готов приносить пользу в течение всех 90 минут, то даст ему играть полный матч».

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс:

«Многие люди думают, что Роналду дышит не так, как все остальные. На самом деле это обычный человек. Это невероятный соотечественник, он очень помогает всем остальным игрокам по сборной, особенно это касается молодых футболистов. Роналду — символ футбола. Он невероятен как на поле, так и за его пределами».

Жоау Феликс Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Португальское издание A Bola:

«Ассоциативный. Странное прилагательное, не так ли? Особенно когда мы говорим о футболисте планетарного масштаба. Роналду забил два мяча в матче с Ирландией, но это уже привычное дело для игрока со 130 голами за сборную. Криштиану подключал к делу остальную команду, искал партнёров, когда требовался риск. Если Мартинес готовит на Евро-2024 план А, B, C и D, то есть уверенность, что Роналду будет частью каждого из них».

Стартующий в пятницу Евро, кажется, снова должен стать турниром имени Роналду. По крайне мере – для Португалии.