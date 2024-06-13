Все игроки, которые пропустят Евро-2024 из-за травм. LIVE

14 июня стартует очередной праздник для всех футбольных болельщиков — Евро-2024. Он пройдёт на территории Германии и завершится 14 июля (в этот день состоится финал). 24 сборные уже огласили заявки на турнир, но, как это часто бывает, не все топовые игроки примут участие в чемпионате Европы. Травмы — неотъемлемая часть любого вида спорта. Именно они вносят коррективы в формирование составов. Некоторые игроки пролетели мимо составов буквально за несколько дней до старта Евро-2024.
В нашем онлайне мы соберём информацию обо всех футболистах, которые пропустят турнир из-за травм. На помощь кого не смогут рассчитывать лучшие сборные Европы? Информацию об этом вы сможете найти в нашем онлайне. Следите за обновлениями.
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Потеря у сборной Италии. Защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини порвал «кресты» в заключительном матче клубного сезона. Естественно, он пролетает мимо чемпионата Европы. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти уже вызвал другого футболиста — защитника «Ювентуса» Федерико Гатти.
Рубрика «нелепые травмы». Чешский футболист Михаил Садилек повредил ногу после падения с велосипеда — из-за этого он не сыграет на чемпионате Европы. «Для нас это большая потеря, поскольку Михал один из самых опытных игроков», — сказал главный тренер чешской сборной Иван Гашек. Желаем Садилеку скорейшего выздоровления.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг — мимо Евро-2024. Нидерландец получил травму в апреле, из-за чего вылетел из строя до конца клубного сезона. Френки попал в окончательный состав сборной, однако позднее стало известно, что к Евро он не восстановится. По данным Mundo Deportivo, хавбеку не потребуется операция, но он не поправится даже к финальному матчу турнира (14 июля).
Гарри Магуайр пролетел мимо окончательной заявки сборной Англии. Футболист не успевает восстановиться к началу чемпионата Европы. Британские эксперты уже выражают обеспокоенность, поскольку Гарри приносил весомую пользу национальной команде. Интересно, сыграет ли Магуайр ещё когда-нибудь на Евро? К следующем турниру ему уже будет 35.
Разрыв «крестов» — причина, по которой Лукас Эрнандес пропустит предстоящий турнир. В начале мая защитник травмировал колено в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1). Килиан Мбаппе уже поддержал соотечественника в социальных сетях, но легче Эрнандесу от этого не стало.
Серж Гнабри надеялся попасть в окончательный состав сборной Германии. А потом был ответный матч 1/2 финала с «Реалом» (1:2). Травма подколенного сухожилия разрушила мечты атакующего футболиста «Баварии». На домашнем Евро немцы обойдутся без помощи Гнабри.
Шотландец Льюис Фергюсон играет за «Болонью» — команду-сенсацию прошедшего сезона. Более того, выходит на поле с капитанской повязкой. Правда, он пропустил концовку сезона из-за разрыва «крестов». Фергюсон не сыграет на Евро и пропустит начало следующей кампании.
Давид Алаба — ещё один футболист, который не сыграет на Евро из-за травмы крестообразных связок. Австриец получил повреждение в декабре 2023 года, после чего ни разу не вышел на поле. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил игрока в заявку на финал Лиги чемпионов, но это скорее был добрый жест. Алаба пока не готов играть.
Доменико Берарди порвал ахилл в начале марта. Итог: пропуск оставшейся части клубного сезона. Естественно, итальянец не попал в состав сборной на Евро. Печальные новости для Доменико с учётом того, что «Сассуоло» вылетел из Серии А.
Талантливый испанец Гави не примет участия в Евро. Он получил травму «крестов» ещё в конце 2023 года. Тогда главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте зачем-то выпустил основу на матч с Грузией, который уже ничего не решал. Как же обидно!
Защитник «Интера» Франческо Ачерби не поможет сборной Италии на чемпионате Европы. В конце мая футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы. Таким образом, 36-летний защитник точно пропустит предстоящий турнир.
Мартен де Рон пропустит чемпионат Европы. Полузащитник «Аталанты» не попал в окончательную заявку сборной Нидерландов. Он получил травму в финале Кубка Италии с «Ювентусом» (0:1). В мае де Рон сам сообщил, что не восстановится к старту Евро-2024.