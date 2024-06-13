Все игроки, которые пропустят Евро-2024 из-за травм. LIVE

14 июня стартует очередной праздник для всех футбольных болельщиков — Евро-2024. Он пройдёт на территории Германии и завершится 14 июля (в этот день состоится финал). 24 сборные уже огласили заявки на турнир, но, как это часто бывает, не все топовые игроки примут участие в чемпионате Европы. Травмы — неотъемлемая часть любого вида спорта. Именно они вносят коррективы в формирование составов. Некоторые игроки пролетели мимо составов буквально за несколько дней до старта Евро-2024.

В нашем онлайне мы соберём информацию обо всех футболистах, которые пропустят турнир из-за травм. На помощь кого не смогут рассчитывать лучшие сборные Европы? Информацию об этом вы сможете найти в нашем онлайне. Следите за обновлениями.

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