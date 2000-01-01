Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Самые продаваемые джерси в МЛС
Самые продаваемые джерси в МЛС
Лига показала список игроков, чьи джерси являются самыми продаваемыми в 2024 году. Кто вошёл в топ-5?
AMP-версия
5-е место — Рики Пуч
5-е место — Рики Пуч
Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» в прошлом сезоне отыграл 16 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов.
4-е место — Кучо Эрнандес
4-е место — Кучо Эрнандес
Нападающий «Коламбуса» в прошлом сезоне провёл 15 игр, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
3-е место — Лусиано Акоста
3-е место — Лусиано Акоста
Полузащитник «Цинциннати» в прошлом сезоне отыграл 20 встреч, забил восемь мячей и отдал 10 ассистов.
2-е место — Луис Суарес
2-е место — Луис Суарес
Нападающий «Интер Майами» провёл в прошлом сезоне 20 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
1-е место — Лионель Месси
1-е место — Лионель Месси
Форвард «Интер Майами» отыграл в прошлом сезоне 15 матчей, забил 14 раз и отдал 11 ассистов.
Топ-5 самых продаваемых джерси в МЛС
Читайте также
Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
Кто забил наибольшему количеству клубов?
Кто забил наибольшему количеству клубов?
Топ-6 самых дорогих российских игроков
Топ-6 самых дорогих российских игроков
Блогер обыграл Зидана его же легендарным финтом
Блогер обыграл Зидана его же легендарным финтом
ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
Мощные тренировки сына Роналду. Видео
Мощные тренировки сына Роналду. Видео
Этот футболист играет только за «птичьи» клубы
Этот футболист играет только за «птичьи» клубы
ChatGPT предсказал победителей Евро до 2060 года
ChatGPT предсказал победителей Евро до 2060 года
Винисиус сыграл в футбол с DJ Khaled. Видео
Винисиус сыграл в футбол с DJ Khaled. Видео
Месси в забавном проморолике «Плохих парней»
Месси в забавном проморолике «Плохих парней»
Топ-5 игроков по среднему числу голов за матч ЧЕ
Топ-5 игроков по среднему числу голов за матч ЧЕ
Марсело радуется дублю сына за сборную. Видео
Марсело радуется дублю сына за сборную. Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android