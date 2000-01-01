Самые продаваемые джерси в МЛС
Лига показала список игроков, чьи джерси являются самыми продаваемыми в 2024 году. Кто вошёл в топ-5?
5-е место — Рики Пуч
Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» в прошлом сезоне отыграл 16 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов.
4-е место — Кучо Эрнандес
Нападающий «Коламбуса» в прошлом сезоне провёл 15 игр, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
3-е место — Лусиано Акоста
Полузащитник «Цинциннати» в прошлом сезоне отыграл 20 встреч, забил восемь мячей и отдал 10 ассистов.
2-е место — Луис Суарес
Нападающий «Интер Майами» провёл в прошлом сезоне 20 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
1-е место — Лионель Месси
Форвард «Интер Майами» отыграл в прошлом сезоне 15 матчей, забил 14 раз и отдал 11 ассистов.
Топ-5 самых продаваемых джерси в МЛС
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