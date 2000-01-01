Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Суперкомпьютер назвал победителя Кубка Америки
Суперкомпьютер назвал победителя Кубка Америки
20 июня в США стартует Кубок Америки. Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на победителей турнира. Кто в числе главных фаворитов?
AMP-версия
Уругвай
Уругвай
По данным Opta, шансы подопечных Бьелсы на титул — 12,6%, а на выход в финал — 24,9%. Вероятность попадания в полуфинал равна 46,1%, а в четвертьфинал — 83,2%.
Бразилия
Бразилия
Вероятность победы жёлто-зелёных — 23,3%, а попадания в финал — 38,8%. Шансы на выход в полуфинал — 58,8%, а в четвертьфинал — 85,8%.
Аргентина
Аргентина
Шансы чемпионов мира на титул — 30,8%, на выход в финал — 50,5%. Вероятность дойти до полуфинала — 67,2%, а до четвертьфинала — 89,8%.
Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Кубке Америки
Читайте также
Топ-5 самых продаваемых джерси в МЛС
Топ-5 самых продаваемых джерси в МЛС
Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
Кто забил наибольшему количеству клубов?
Кто забил наибольшему количеству клубов?
Топ-6 самых дорогих российских игроков
Топ-6 самых дорогих российских игроков
Блогер обыграл Зидана его же легендарным финтом
Блогер обыграл Зидана его же легендарным финтом
ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
Мощные тренировки сына Роналду. Видео
Мощные тренировки сына Роналду. Видео
Этот футболист играет только за «птичьи» клубы
Этот футболист играет только за «птичьи» клубы
ChatGPT предсказал победителей Евро до 2060 года
ChatGPT предсказал победителей Евро до 2060 года
Винисиус сыграл в футбол с DJ Khaled. Видео
Винисиус сыграл в футбол с DJ Khaled. Видео
Месси в забавном проморолике «Плохих парней»
Месси в забавном проморолике «Плохих парней»
Топ-5 игроков по среднему числу голов за матч ЧЕ
Топ-5 игроков по среднему числу голов за матч ЧЕ

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android