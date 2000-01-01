Суперкомпьютер назвал победителя Кубка Америки
20 июня в США стартует Кубок Америки. Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на победителей турнира. Кто в числе главных фаворитов?
Уругвай
По данным Opta, шансы подопечных Бьелсы на титул — 12,6%, а на выход в финал — 24,9%. Вероятность попадания в полуфинал равна 46,1%, а в четвертьфинал — 83,2%.
Бразилия
Вероятность победы жёлто-зелёных — 23,3%, а попадания в финал — 38,8%. Шансы на выход в полуфинал — 58,8%, а в четвертьфинал — 85,8%.
Аргентина
Шансы чемпионов мира на титул — 30,8%, на выход в финал — 50,5%. Вероятность дойти до полуфинала — 67,2%, а до четвертьфинала — 89,8%.
Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Кубке Америки
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