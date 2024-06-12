Конкурентам «Зенита» пора проснуться. Иначе чемпион сгребёт с трансферного рынка всех

Когда читаешь непрекращающийся поток новостей о трансферах «Зенита», появляется один важный вопрос: все остальные вообще не думают бороться за золото в следующем сезоне? И просто скинутся на доставку трёх титулов в Петербург? «Спартак», «Краснодар», «Динамо» после сезона словно ушли в долгий отпуск. Не особо верится, что они ведут трансферную кампанию без сливов в медиа, а потом резко объявят о топовых новичках. Ощущение, что сейчас только действующий чемпион активно думает о мощном усилении. И проводит в этом направлении конкретную работу.

Что мы знаем на сегодня: «Зенит» очень близок к подписанию контрактов с двумя игроками. Первый – вратарь Латышонок. Здесь всё очевидно: Питеру нужен был третий вратарь (по количеству, не качеству) после ухода Васютина. Удивляет разве что сумма – одного из лучших голкиперов сезона клуб забирает почти за бесценок. Говорят об опции выкупа в 10 миллионов рублей, которая активировалась после вылета «Балтики» из РПЛ. Понятно, что сюда не входят агентские, бонусы за подписание и всё остальное. Но вряд ли туда закладываются миллионы евро.

Второй – Максим Глушенков. Главную звезду «Локо», по данным «Чемпионата», продаёт за 500 миллионов рублей. Опять же – без учёта дополнительных выплат, но сумма точно не космическая. Достаточно вспомнить, что примерно за аналогичную «Зенит» покупал Арсена Адамова, которого сейчас не знают, куда деть. А тут – один из самых ярких атакующих игроков всей лиги, 24 года, россиянин – просто комбо. При этом парня хотели забрать и другие российские топы. В том числе «Спартак». Но наиболее настойчивыми пока оказываются именно в Петербурге.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наверняка «Зенит» купит ещё одного-двух игроков. Вероятно, центрального нападающего и флангового защитника. Учитывая уже критическое количество легионеров, они либо кого-то отпустят, либо продолжат концентрироваться на местном рынке. Важная тенденция: раньше клуб считал, что лучше потратиться на более дешёвого иностранца, чем переплачивать за россиян. Но в это трансферное окно, как мы уже видим, многое изменилось. Для Петербурга больше нет никаких барьеров по договорённостям внутри страны. А это значит, что остальным, вероятно, будет ещё сложнее конкурировать не только в таблице, но и за игроков.

Однако всё равно надо хоть что-то делать. А не рассчитывать на чудо. «Спартак», похоже, ждёт приезда в Россию нового главного тренера. С ним обсудят кандидатов, а потом начнётся работа. Главное, чтобы к этому времени всех не разобрали. Станкович вряд ли заходит в клуб без гарантии крутых трансферов. Особенно с учётом ухода Джикии, Мозеса и не вернувшегося Промеса. Потребуются минимум четыре-пять новых игроков. Но пока мы не видим даже кандидатов. Хотя примерно через полторы недели клубы выйдут из отпусков и начнут сборы. Они будут совсем не долгими. Так что усиливаться надо как можно раньше, чтобы не вписывать новичков в команду уже по ходу дела.

«Динамо» берёт Лунёва. Здесь без вопросов – вратарская позиция требовала обновления. И теперь никто не будет шутить про невозможность выиграть РПЛ, когда твой основной голкипер – Игорь Лещук. Но на этом точно нельзя останавливаться. Вероятно, клуб покинут Смолов и Паршивлюк. Как минимум им нужны замены. Плюс – центр обороны, он в прошлом сезоне совсем не отличался стабильностью. Если динамовцы хотят на что-то претендовать и в новом сезоне, работу нужно запускать и в этом направлении.

«Краснодар» пока – вообще загадка. Клуб уже потерял Алонсо. Скоро во Францию отправится Сафонов. Под вопросом будущее Сперцяна, Кордобы. А из слухов на усиление только Гарре и Смолов. По аргентинцу вопросов нет – при схеме 4-3-3, которая будет основной, он наверняка будет гиперполезен. Однако трансфер надо ещё провести. А вот зачем «быкам» Смолов, вряд ли кто-то сможет аргументированно объяснить. Но и на этом пока всё. Окей, в воротах Сафонова может заменить Агкацев. Но что делать с центром обороны, с центром поля – пока непонятно.

По «Локо» и ЦСКА информации не больше. К первым доедет Салтыков, ко вторым – Круговой. И неизвестно, планируют ли команды претендовать на что-то серьёзное в новом сезоне. А главное – будет ли под всё это выделено соответствующее финансирование.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока же рынок в руках Петербурга. И за этим грустно наблюдать. Остальным пора включаться в гонку. Иначе следующий чемпионат точно будет не таким интересным, как предыдущий.