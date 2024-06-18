Грузия выполнила задачу на Евро ещё до старта

И не стоит считать, что с ней будет легко. Рассказываем, в чём сила команды Хвичи и Мамардашвили.

Сборная Грузии уже выполнила задачу на Евро-2024. Она на турнир вышла. Для грузин это грандиозный успех, их команда впервые в истории сыграет на крупном турнире. Неважно, что это происходит, когда чемпионат Европы расширили до 24 команд. Неважно, что Грузия прошла не через квалификацию, а через плей-офф на базе Лиги наций. Самое важное – Грузия на Евро! Это перекрывает всё.

Смотреть матчи грузин в плей-офф с Люксембургом и особенно с Грецией было весьма тяжело. Финал вовсе получился абсолютно безударным: моментов за 120 минут игрового времени набралось примерно полтора на обе команды. Но дальше – драматичная серия пенальти, победа Грузии, толпы людей сначала на поле стадиона, а затем и на улицах по всей стране.

Что Грузия может предъявить на Евро, помимо желания, страсти и Хвичи? Как ни странно, дисциплину. Это идёт вразрез со стереотипом, что грузинские игроки – сплошь технари, которые играют только с мячом и понятия не имеют о защите. Но есть как есть: дисциплина и трудолюбие – главные принципы игры современной сборной Грузии.

Всё это привёз и привил тренер Вилли Саньоль. До Грузии он самостоятельно работал только в молодёжной сборной Франции (восемь матчей) и в «Бордо». В клубе Саньоль дал неплохой первый сезон (шестое место в чемпионате), дошёл до полуфинала ныне ликвидированного Кубка лиги. Но затем – четвёртое место в группе Лиги Европы, падение в таблице Лиги 1 и увольнение после полутора лет работы.

После «Бордо» Саньоль немного поработал в штабе Карло Анчелотти в «Баварии» (и даже был исполняющим обязанности главного тренера команды), затем пропал на четыре года – и в 2021-м внезапно возглавил Грузию! С тех пор грузины квалифицировались в дивизион В Лиги наций (лучший их результат в этом турнире) и отобрались на Евро. Это самые высокие достижения Вилли после окончания карьеры игрока. Пока не победа в финале Лиги чемпионов и не финал чемпионата мира – но тоже кое-что.

Вилли Саньоль Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Саньоль почти сразу перестроил грузин на игру с тремя центральными защитниками. Железно основные в тройке – Гурам Кашия из «Слована» и наш старый знакомый Соломон Кверквелия, который последний сезон отыграл за «Аль-Охдуд» в одной лиге с Криштиану Роналду. Третий защитник может меняться: это либо Лаша Двали из АПОЭЛа, либо Лука Лочошвили из «Кремонезе», либо ещё один бывший игрок РПЛ – Джемал Табидзе, который сейчас выступает за греческий «Панетоликос».

Насчёт старого знакомого Кверквелии. Возраст центральных защитников – одна из главных проблем сборной Грузии. Кверквелии и Кашии на двоих почти 70 лет. Плюс оба очень габаритные. Скорость – не самое сильное их качество, если выражаться мягко.

Понятно, что в тройке центральных легче друг друга страховать. Но в любом случае против быстрого нападения грузинскому центру защиты будет очень сложно. Эти проблемы наблюдались в отборе на Евро – и с Испанией, и с Норвегией, и местами даже с Кипром. На чемпионате континента уровень сопротивления и скорости будут ещё выше. Так что посмотрим, как грузинская защита справится (и справится ли) с Рафаэлом Леау, Бернарду Силвой, Ардой Гюлером и Адамом Гложеком.

В целом футбол грузин выглядит так: три центральных защитника, активные фланги, кулак из трёх человек в центре поля и талантливая пара нападения. Базовый принцип такой: за счёт организации и дисциплины отзащищаться, доставить мяч вперёд – а там Хвича, Жорж Микаутадзе и другие игроки атаки разберутся сами.

Примитивно? Отчасти конечно. Но Грузия – сборная-андердог. Она вряд ли смогла бы пробиться на Евро, играй как-то иначе. Конечно, можно было устроить фейерверк в атаке – и люди для этого есть. Грузины наверняка забили бы больше – но сколько бы тогда пропустили?

Хвича Кварацхелия Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Для Саньоля очень важен баланс. И, чтобы его достичь, он даже немного урезает сильные качества Хвичи. Для Кварацхелии самая удобная роль – левый нападающий. Но в сборной Грузии такой просто нет. Хвича действует ближе к центру, в паре нападения либо с Микаутадзе, либо с Буду Зивзивадзе.

Это чем-то напоминает кейс Винисиуса в «Реале». Когда пришёл Джуд Беллингем, Анчелотти изменил схему и сдвинул бразильца ближе к центру. И первые полгода ему было сложно, адаптация проходила не без проблем.

Хвиче в сборной тоже бывает нелегко. Когда он в центре, у него меньше пространства. А он царит, именно когда есть свобода, когда можно разбежаться. Тем не менее интересы команды превыше всего. Лидер выполняет задание тренера, регулярно опускается за мячом на свою половину и решает эпизоды, когда это нужно.

Хвича, конечно, главная звезда сборной Грузии. И защитники команд-соперниц в первую очередь будут держать именно его. Но у Грузии есть и другие яркие личности в атаке. Во-первых, Жорж Микаутадзе. В Грузии его называют Георгием. Но вообще-то родился и учился футболу Микаутадзе во Франции. Так что он Жорж ровно настолько же, насколько Георгий.

Микаутадзе – отличный девятый номер. Он невысокого роста (176 см), но при этом крепко стоит на ногах и отлично ориентируется в штрафной. После шикарного сезона за «Метц» в Лиге 2 (23+8) Микаутадзе за € 16 млн перешёл в «Аякс». Однако повторить судьбу Шоты Арвеладзе в Амстердаме Жорж не смог. «Аякс» аномально повалился, и уже в январе 2024-го Микаутадзе вернулся в «Метц» – но уже в Лигу 1.

Во второй части сезона форвард настрелял 14 мячей. Он почти спас «Метц» от вылета, затащил команду в стыковые матчи. В стыках тоже забил, но «Метц» всё равно вылетел. При этом выкупить Жоржа клуб успел. Однако нет никаких сомнений, что в Лиге 2 Микаутадзе не останется. Уже пишут, что о его трансфере почти договорился «Монако». Грамотный ход монегасков, с учётом того, что после Евро цена на Микаутадзе может вырасти, если он выступит хорошо.

Жорж Микаутадзе Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Ещё есть большой форвард (189 см) – Буду Зивзивадзе. Он стал главным героем полуфинала с Люксембургом – забил два мяча. А ещё он был близок к тому, чтобы впервые за долгое время вернуть в Бундеслигу «Карлсруэ». Однако его 12 мячей всё-таки не помогли. «Карлсруэ» закончил сезон пятым.

Не смог вернуть в Лигу 1 «Бордо», бывший клуб Саньоля, ещё один атакующий грузин – Зурико Давиташвили. Хотя сезон он провёл классный – 8+8. Экс-игрок «Рубина», «Арсенала» и «Ротора» – отличная опция Грузии для усиления по ходу матчей. Зурико быстр, у него хороший дриблинг, он умеет забивать. На подуставшего соперника – самое то.

В целом Евро для грузинских игроков – это возможность заявить о себе. Почти все грузины играют в разных европейских лигах – за пределами чемпионата Грузии. Но в большинстве своём это лиги не первого ряда. Есть представители чемпионатов Австрии, Греции, Кипра, Польши, Украины. Плюс есть футболисты из вторых дивизионов под топ-лигами – из Второй Бундеслиги, Лиги 2, Серии В, Чемпионшипа и Сегунды. Прояви себя на Евро – и клубы посерьёзнее подтянутся.

Это относится и к тем, кто уже играет в топ-чемпионатах. Будущее Хвичи под вопросом. И, возможно, выступление на Евро повлияет на то, где он начнёт следующий сезон. А ещё выступление на чемпионате Европы может повлиять на будущее Георгия Мамардашвили.

Георгий Мамардашвили Фото: UEFA via Getty Images

Голкипер «Валенсии» – один из главных игроков сборной Грузии. Он давно на виду в Ла Лиге, а теперь ещё и сыграет на большом турнире сборных. Более того, Мамардашвили отбил пенальти в послематчевой серии с греками. Так что его роль в историческом успехе сложно переоценить. Пишут, что Георгием интересуются «Атлетико» и «Ньюкасл». Возможно, после Евро придёт ещё кто-нибудь серьёзный.

Грузии будет очень сложно выйти из группы. Почти невозможно, если называть вещи своими именами. По крайней мере, так кажется на бумаге. Но это не значит, что против Грузии будет легко. Португалию вынесем за скобки. Это топ-сборная, мерить Грузию по ней нет никакого смысла. А вот Турции и Чехии грузины могут создать проблемы.

Конечно, чехи и турки опытнее. И классных футболистов там тоже хватает. Плюс Грузия будет лишена своего стадиона, а это очень важный фактор. Те же турки в Германии, по сути, сыграют дома. Но и для турок, и для чехов будет большой ошибкой считать, что матч с Грузией = гарантия трёх очков.

Грузины вряд ли выйдут в плей-офф сами. Но они могут помешать выйти туда Турции или Чехии, могут отобрать у них очки. Если это получится, в Грузии гарантирована новая серия всенародного праздника. Если нет – ничего страшного. Грузины уже выполнили задачу: они на Евро впервые в истории. Они уже дали праздник, они уже молодцы.