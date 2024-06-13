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Чемпионат Европы по футболу 2024: сколько заработают команды, призовые Евро-2024 за победу, деньги, подробности

Победитель Евро получит вдвое меньше, чем Аргентина на ЧМ-2022. Деньги ЧЕ-2024
Полина Куимова
Александер Чеферин
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Сумма та же, что и на Евро-2020.

Ближайший месяц сборные будут бороться не только за трофей чемпионата Европы, но ещё и за призовые.

На Евро-2024 сумма осталась той же, что и на прошлом турнире – € 331 млн. Изначально призовой фонд Евро-2020 должен был быть больше, но из-за пандемии его снизили, а в этот раз решили не повышать.

Распространяться средства будут следующим образом:

  • попадание в групповой этап – € 9,25 млн. Его получит каждая команда-участница;
  • бонус за победу – € 1 млн;
  • бонус за ничью – € 500 тыс.;
  • квалификация в 1/8 финала – € 1,5 млн;
  • выход в четвертьфинал – € 2,5 млн;
  • выход в полуфинал – € 4 млн;
  • второе место – € 5 млн;
  • победитель – € 8 млн.

Максимальная сумма, которую может получить чемпион, если выиграет все три матча в группе, – € 28,25 млн. Для сравнения – Аргентина, выиграв ЧМ-2022, заработала $ 42 млн (и это с учётом того, что она проиграла в группе Саудовской Аравии), а Франция, занявшая второе место, – $ 30 млн.

Но меньше всего платят на Кубке Азии и Кубке Африки:
Призовые Кубков Африки и Азии — грусть. Просто взгляните на эти суммы по сравнению с Евро
Призовые Кубков Африки и Азии — грусть. Просто взгляните на эти суммы по сравнению с Евро

При этом призовые Евро ежегодно растут – и странно, что за долгое время УЕФА впервые не стал их повышать.

Призовые на чемпионатах Европы
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€ 28 млн€ 66 млн€ 76 млн€ 129 млн€ 184 млн€ 196 млн€ 301 млн€ 331 млн€ 331 млн

Из полученных каждой командой призовых за выступление на турнире по договорённости с федерацией также будут выплачиваться бонусы игрокам. Они есть в двух формах – суточные и премии. Первые выплачиваются по количеству дней, проведённых на турнире, вторые – в зависимости от результата. Сборная Германии, например, в случае победы в финале выплатит каждому футболисту сборной по € 400 тыс. Остальные средства поступают напрямую в федерацию.

Ликбез:
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