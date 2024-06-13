Победитель Евро получит вдвое меньше, чем Аргентина на ЧМ-2022. Деньги ЧЕ-2024

Ближайший месяц сборные будут бороться не только за трофей чемпионата Европы, но ещё и за призовые.
На Евро-2024 сумма осталась той же, что и на прошлом турнире – € 331 млн. Изначально призовой фонд Евро-2020 должен был быть больше, но из-за пандемии его снизили, а в этот раз решили не повышать.
Распространяться средства будут следующим образом:
- попадание в групповой этап – € 9,25 млн. Его получит каждая команда-участница;
- бонус за победу – € 1 млн;
- бонус за ничью – € 500 тыс.;
- квалификация в 1/8 финала – € 1,5 млн;
- выход в четвертьфинал – € 2,5 млн;
- выход в полуфинал – € 4 млн;
- второе место – € 5 млн;
- победитель – € 8 млн.
Максимальная сумма, которую может получить чемпион, если выиграет все три матча в группе, – € 28,25 млн. Для сравнения – Аргентина, выиграв ЧМ-2022, заработала $ 42 млн (и это с учётом того, что она проиграла в группе Саудовской Аравии), а Франция, занявшая второе место, – $ 30 млн.
При этом призовые Евро ежегодно растут – и странно, что за долгое время УЕФА впервые не стал их повышать.
|Призовые на чемпионатах Европы
|1992
|1996
|2000
|2004
|2008
|2012
|2016
|2020
|2024
|€ 28 млн
|€ 66 млн
|€ 76 млн
|€ 129 млн
|€ 184 млн
|€ 196 млн
|€ 301 млн
|€ 331 млн
|€ 331 млн
Из полученных каждой командой призовых за выступление на турнире по договорённости с федерацией также будут выплачиваться бонусы игрокам. Они есть в двух формах – суточные и премии. Первые выплачиваются по количеству дней, проведённых на турнире, вторые – в зависимости от результата. Сборная Германии, например, в случае победы в финале выплатит каждому футболисту сборной по € 400 тыс. Остальные средства поступают напрямую в федерацию.