Победитель Евро получит вдвое меньше, чем Аргентина на ЧМ-2022. Деньги ЧЕ-2024

Сумма та же, что и на Евро-2020.

Ближайший месяц сборные будут бороться не только за трофей чемпионата Европы, но ещё и за призовые.

На Евро-2024 сумма осталась той же, что и на прошлом турнире – € 331 млн. Изначально призовой фонд Евро-2020 должен был быть больше, но из-за пандемии его снизили, а в этот раз решили не повышать.

Распространяться средства будут следующим образом:

попадание в групповой этап – € 9,25 млн. Его получит каждая команда-участница;

бонус за победу – € 1 млн;

бонус за ничью – € 500 тыс.;

квалификация в 1/8 финала – € 1,5 млн;

выход в четвертьфинал – € 2,5 млн;

выход в полуфинал – € 4 млн;

второе место – € 5 млн;

победитель – € 8 млн.

Максимальная сумма, которую может получить чемпион, если выиграет все три матча в группе, – € 28,25 млн. Для сравнения – Аргентина, выиграв ЧМ-2022, заработала $ 42 млн (и это с учётом того, что она проиграла в группе Саудовской Аравии), а Франция, занявшая второе место, – $ 30 млн.

При этом призовые Евро ежегодно растут – и странно, что за долгое время УЕФА впервые не стал их повышать.

Призовые на чемпионатах Европы 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 € 28 млн € 66 млн € 76 млн € 129 млн € 184 млн € 196 млн € 301 млн € 331 млн € 331 млн

Из полученных каждой командой призовых за выступление на турнире по договорённости с федерацией также будут выплачиваться бонусы игрокам. Они есть в двух формах – суточные и премии. Первые выплачиваются по количеству дней, проведённых на турнире, вторые – в зависимости от результата. Сборная Германии, например, в случае победы в финале выплатит каждому футболисту сборной по € 400 тыс. Остальные средства поступают напрямую в федерацию.