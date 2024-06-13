Как определяются места при равенстве очков? И как выявить лучших с третьих мест? Подробный гайд по тонкостям турнира.

Регламент Евро-2024: кто выходит из групп, 12 вариантов плей-офф и другие неожиданности

Чемпионат Европы — 2024 стартует уже в эту пятницу! Мы подготовили гайд по регламенту турнира, собрав всё самое важное.

Количество участников и составы групп

В турнире принимают участие 24 команды:

20 команд, которые попали в групповой этап напрямую через квалификацию;

три команды, одержавшие победы в стыковых матчах квалификации;

команда–организатор турнира – то есть Германия, которая попала в группу без отбора.

24 сборные поделены на шесть групп, в каждой – по четыре команды. Полный список – на одной картинке для вашего удобства.

В группе каждая команда играет с каждой по разу, за победу начисляется три очка, за ничью – одно, а за поражение – ни одного. Здесь всё стандартно. Матчи 3-го тура в каждой группе начинаются в одно и то же время.

Сколько команд выходит в следующую стадию?

Из каждой группы в 1/8 финала напрямую выходят первые два места (12 сборных), а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места.

Как определяются места при равенстве очков?

Если две или более команды из одной группы набирают одинаковое количество очков по завершении группового этапа, то для определения их места применяются следующие критерии в приведённом порядке:

количество очков, набранных в матчах, сыгранных между соответствующими командами. Например, если Испания и Италия наберут обе по шесть очков (две победы), то выше окажется команда, одержавшая победу в их очной встрече. Если же они сыграли вничью, всё внимание на следующий пункт;

лучшая разница мячей в матчах, сыгранных между соответствующими командами. Но в случае Италии и Испании и этот пункт мимо, поэтому смотрим дальше;

большее количество голов, забитых в матчах, сыгранных между соответствующими командами. И снова наш пример мимо, тогда идём ещё глубже.

Правила УЕФА гласят: «Если после применения перечисленных критериев команды по-прежнему остаются с одинаковым количеством очков, то эти критерии повторно применяются исключительно к матчам между оставшимися командами для определения их окончательного рейтинга. Если эта процедура не приводит к принятию решения, применяются другие критерии».

Вот они:

выше оказывается тот, у кого лучшая разница мячей в своей группе;

если же предыдущий критерий тоже не может быть применим, смотрят на то, кто больше забил во всех матчах группового этапа;

если количество голов тоже оказывается равным, идут уже к дисциплинарным баллам на основе жёлтых и красных карточек, полученных игроками и официальными лицами команд во всех групповых матчах (красная карточка = 3 очка, желтая карточка = 1, удаление за две желтые карточки в одном матче = 3 очка).;

последний вариант, если все предыдущие критерии не сработали, – по месту в общем рейтинге европейских отборочных турниров (при этом, если в сравнении участвует Германия, то проводится жеребьёвка, так как немцы не участвовали в последнем отборе).

Для определения общего рейтинга европейских отборочных турниров результаты матчей с командами, занявшими шестые места, аннулируются, а дальше смотрят:

положение в группе по завершении группового этапа квалификации;

количество очков;

разницу забитых и пропущенных мячей;

количество забитых мячей;

количество голов, забитых на выезде;

количество побед;

количество побед на выезде;

сумму дисциплинарных баллов;

позицию в общем рейтинге Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023.

Но и это ещё не всё!

Если две команды, набравшие одинаковое количество очков, а также забившие и пропустившие одинаковое количество голов, встречаются в последнем матче группового этапа и по его итогам все критерии сходятся, их итоговое место в группе определяется в серии пенальти. Правда, тут должно работать условие, что ни одна другая команда в группе не набирает такого же количества очков по итогам всех групповых матчей. Если одинаковое количество очков набирают три или четыре команды, применяются критерии, перечисленные выше.

Регламент Евро-2024 Фото: РИА Новости

Как определяются лучшие команды, занявшие третьи места?

Тут тоже свои критерии – каждый следующий применяется, если не сработал предыдущий.

В первую очередь смотрят, кто набрал больше очков. Если кто-то набирает равное количество, то переходят к следующему пункту:

разница мячей;

количество забитых мячей;

количество побед;

если всё перечисленное выше не срабатывает, применяют систему снижения суммы дисциплинарных баллов (принцип описан выше);

если и после этого команды оказываются равны, смотрят на общий рейтинг европейских отборочных турниров (его мы тоже уже описали выше).

Как сыграют в 1/8 финала? Ведь неизвестно, кто выйдет с третьего места

Расписание ниже.

Матч 1: Победитель группы В — 3A/D/E/F.

Матч 2: Победитель группы А – Вторая команда группы С.

Матч 3: Победитель группы F – 3A/B/C.

Матч 4: Вторая команда группы D – Вторая команда группы E.

Матч 5: Победитель группы E – 3A/B/C/D.

Матч 6: Победитель группы D – Вторая команда группы F.

Матч 7: Победитель группы С – 3D/E/F.

Матч 8: Вторая команда группы А – Вторая команда группы В.

Как понять, какая из третьих команд с каким победителем сыграет? Ну, тут может быть несколько комбинаций.

Варианты комбинаций групп, из которых вышла тройка лучших Победитель группы В Победитель группы С Победитель группы Е Победитель группы F A B C D 3A 3D 3B 3C A B C E 3A 3E 3B 3C A B C F 3A 3F 3B 3C A B D E 3D 3E 3A 3B A B D F 3D 3F 3A 3B A B E F 3E 3F 3B 3A A C D E 3E 3D 3C 3A A C D F 3F 3D 3C 3A A C E F 3E 3F 3C 3A A D E F 3E 3F 3D 3A B C D E 3E 3D 3B 3C B C D F 3F 3D 3C 3B

Будут ли овертаймы в плей-офф?

Да – два по 15 минут с пятиминутным перерывом. Если и за это время команды не выявят победителя, всё решается в серии пенальти.

Регламент Евро-2024 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В каком случае матч могут отменить или перенести?

Если у одной из команд меньше семи игроков.

Если по какой-то другой причине матч не может начаться или должен быть прерван, то окончательное решение принимает судья.

Когда будет проведён отменённый матч?

Матч могут провести полностью или сыграть только оставшееся количество минут (если он был прерван) на следующий день по соглашению играющих команд. Как правило, он должен состояться на том же стадионе.