Сколько игроков из топ-5 лиг будет на ЧЕ-2024?
Уже завтра, 14 июня, в Германии стартует Евро-2024. Как много игроков из топ-5 лиг выступит на турнире за свои сборные?
Лига 1
На ЧЕ-2024 будет 28 игроков, выступающих за французские команды.
Ла Лига
На Евро-2024 будет 57 представителей Примеры.
Бундеслига
На ЧЕ-2024 приедут 77 игроков из чемпионата Германии.
Серия А
На Евро-2024 будет 91 футболист, играющий в итальянских командах.
АПЛ
На ЧЕ-2024 приедут 96 игроков из чемпионата Англии.
Сколько футболистов из европейских топ-5 лиг сыграет на Евро-2024?
Читайте также
Топ-5 самых дорогих сборных на Евро-2024
Суперкомпьютер назвал победителя Кубка Америки
Топ-5 самых продаваемых джерси в МЛС
Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
Кто забил наибольшему количеству клубов?
Топ-6 самых дорогих российских игроков
Блогер обыграл Зидана его же легендарным финтом
ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
Мощные тренировки сына Роналду. Видео
Этот футболист играет только за «птичьи» клубы
ChatGPT предсказал победителей Евро до 2060 года
Винисиус сыграл в футбол с DJ Khaled. Видео