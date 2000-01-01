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Сколько игроков из топ-5 лиг будет на ЧЕ-2024?
Сколько игроков из топ-5 лиг будет на ЧЕ-2024?
Уже завтра, 14 июня, в Германии стартует Евро-2024. Как много игроков из топ-5 лиг выступит на турнире за свои сборные?
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Лига 1
Лига 1
На ЧЕ-2024 будет 28 игроков, выступающих за французские команды.
Ла Лига
Ла Лига
На Евро-2024 будет 57 представителей Примеры.
Бундеслига
Бундеслига
На ЧЕ-2024 приедут 77 игроков из чемпионата Германии.
Серия А
Серия А
На Евро-2024 будет 91 футболист, играющий в итальянских командах.
АПЛ
АПЛ
На ЧЕ-2024 приедут 96 игроков из чемпионата Англии.
Сколько футболистов из европейских топ-5 лиг сыграет на Евро-2024?
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