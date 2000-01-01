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Топ-5 самых дорогих сборных на Евро-2024
Топ-5 самых дорогих сборных на Евро-2024
Transfermarkt составил список самых дорогих сборных на Евро-2024. Как выглядит пятёрка наиболее дорогостоящих национальных команд?
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5-е место — Германия
5-е место — Германия
Общая стоимость всех игроков бундестим — € 851 млн.
4-е место — Испания
4-е место — Испания
Игроки сборной Испании суммарно оцениваются в € 956,6 млн.
3-е место — Португалия
3-е место — Португалия
Общая стоимость игроков португальской сборной — € 1,05 млрд.
2-е место — Франция
2-е место — Франция
Игроки сборной Франции суммарно оцениваются в € 1,23 млрд.
1-е место — Англия
1-е место — Англия
Общая стоимость игроков английской сборной — € 1,53 млрд.
Топ-5 самых дорогих сборных на Евро-2024
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