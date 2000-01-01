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Портрет тренера «Ювентуса» из игральных костей
Портрет тренера «Ювентуса» из игральных костей
Парень собрал портрет нового главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты из нескольких тысяч игральных костей. Вы посмотрите, как круто вышло!
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Портрет нового тренера «Ювентуса» из тысяч игральных костей. Видео
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