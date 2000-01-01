5 самых дорогих игроков, которые пропустят ЧЕ-2024
Transfermarkt составил список самых дорогих игроков, которые пропустят Евро-2024. Кто вошёл в пятёрку самых дорогостоящих неудачников?
5-е место — Джеймс Мэддисон
Полузащитник не получил вызов в сборную Англии. Стоимость футболиста — € 70 млн.
4-е место — Александер Исак
Полузащитник не поедет на Евро-2024, так как его сборная Швеции не отобралась на турнир. Стоимость футболиста — € 75 млн.
3-е место — Гави
Полузащитник не попал в заявку сборной Испании из-за травмы. Футболист оценивается в € 90 млн.
2-е место — Мартин Эдегор
Полузащитник сборной Норвегии не поедет на ЧЕ-2024, так как его команда не отобралась на турнир. Стоимость игрока — € 110 млн.
1-е место — Эрлинг Холанд
Вместе с Эдегором на Евро не поедет и Холанд. Нападающий оценивается в € 180 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков, которые пропустят Евро-2024
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