Первый и последний Евро для Роналду и других ветеранов. Как же они изменились! Фото

Смотреть матч открытия Евро-2024 Германия – Шотландия в 22:00 в Okko

*Реклама. Рекламодатель: ООО «Окко» 18+

erid: 2RanynrcHaY

Главные герои любого чемпионата Европы или мира – это не только находящиеся на пике звёзды, но и игроки-легенды турниров. На Евро-2024 выступит целая группа футболистов, для которых континентальное первенство будет четвёртым или пятым в карьере. А для рекордсмена Криштиану Роналду – и вовсе шестым. Рассказываем об этих игроках. Давайте вспомним, какими они были на своём первом чемпионате Европы, и сравним их с самими собой сегодняшними.

Криштиану Роналду, Португалия

На Евро-2004 Сейчас

39-летний Роналду сыграет в Германии на своём шестом чемпионате Европы и тем самым побьёт собственный рекорд. Первым для Криштиану был домашний Евро-2004. Тогда в свои 19 форвард «Манчестер Юнайтед» забил на групповом этапе Греции и сделал голевую передачу в матче с Россией. А в полуфинале с Нидерландами совершил ещё два результативных действия – сначала открыл счёт, а затем ассистировал Манише. Португальцы дошли до финала, но там уступили Греции (0:1). Затем Роналду поиграл на Евро-2008, Евро-2012, победном Евро-2016 и Евро-2020. Он рекордсмен и по количеству матчей (25). Теперь едет на турнир как игрок «Аль-Насра».

Пепе, Португалия

На Евро-2008 Сейчас

Для 41-летнего центрального защитника это будет пятый Евро в карьере. В 2007 году натурализованный бразилец дебютировал за сборную Португалии, после чего отправился на дебютный Евро-2008. Тогда Пепе было 25, он выступал за «Реал». Центрбек сыграл во всех четырёх матчах, забил в 1-м туре Турции. Однако в четвертьфинале Португалия с Пепе была бита Германией (2:3). Потом он поучаствовал в Евро-2012, «золотом» Евро-2016 и Евро-2020. Сейчас же Пепе представляет в национальной команде «Порту».

Руй Патрисиу, Португалия

На Евро-2012 Сейчас

Для Руя Патрисиу, как и для Пепе, предстоящий Евро – пятый в карьере. Однако на первом в 2008 году голкипер не сыграл. Сидел в запасе под Рикарду. Дебютировал Патрисиу на чемпионатах Европы в 2012-м. Ему было 24 года, он выступал за лиссабонский «Спортинг». На групповом этапе пропустил четыре мяча от Германии, Дании и Нидерландов, в четвертьфинале с Чехией (1:0) впервые сыграл «на ноль», в полуфинале с Испанией тоже не пропустил. Но после нулевой ничьей Руй проиграл серию пенальти. Патрисиу был первым номером команды и на победном Евро-2016, и на Евро-2020. А теперь Руй, играющий за «Рому», опять лишь в роли сменщика – Диогу Кошты.

Лука Модрич, Хорватия

На Евро-2008 Сейчас

38-летний хорват – ещё один топ-футболист, который сыграет на своём пятом чемпионате Европы. Впервые мы увидели Модрича на Евро в 2008 году. Тогда ему было 22, он только переходил из загребского «Динамо» в «Тоттенхэм». Ещё и не мечтал о «Реале»! В 1-м туре Лука забил Австрии, во 2-м провёл на поле все 90 минут с Германией, а в 3-м получил отдых перед плей-офф. Но в четвертьфинале голевой передачи Модрича на 119-й минуте не хватило для победы над Турцией. Хорваты в драматичном матче пропустили на 120-й и уступили в серии пенальти. Лука поиграл на Евро-2012. Евро-2016 и Евро-2020 с капитанской повязкой. Он и сегодня, будучи «дедом» из Мадрида, ключевая фигура у «шашечных».

Иван Перишич, Хорватия

На Евро-2012 Сейчас

Перишич готовится к своему четвёртому чемпионату Европы. Дебютным для полузащитника был Евро-2012. На тот турнир 23-летний Иван ехал игроком дортмундской «Боруссии». Он принял участие во всех трёх матчах группового этапа с Ирландией, Италией и Испанией, в 1-м туре даже сделал голевую передачу. Однако хорваты не вышли из группы, так что дебютный Евро получился грустным для Перишича. Затем полузащитник выступал на Евро-2016 и Евро-2020. А на стартующий чемпионат Европы Иван отправился как игрок «Хайдука», в котором перезагружал карьеру после травмы и провёл всего семь матчей в чемпионате Хорватии.

Домагой Вида, Хорватия

На Евро-2012 Сейчас

Для Виды Евро-2024 тоже станет четвёртым в карьере. Впервые он сыграл на чемпионате Европы в 2012 году, будучи защитником загребского «Динамо». В первых двух матчах группового этапа Домагой смотрел футбол со скамейки, а в 3-м туре отыграл чуть больше часа с Испанией (0:1). Причём тренер Славен Билич поставил его на правый фланг. После этого Вида принимал участие в Евро-2016 и Евро-2020. На нынешний турнир отправился как игрок греческого АЕКа.

Тони Кроос, Германия

На Евро-2004 Сейчас

В этом списке по три звезды не только из Португалии и Хорватии, но и из Германии. Кроос вернулся в сборную, чтобы сыграть на своём четвёртом чемпионате Европы. Дебютировал полузащитник на Евро-2012. Тогда Тони было 22 года и он представлял «Баварию». Правда, на турнире 12-летней давности Кроос (представьте себе!) выходил лишь на замену во всех трёх матчах группового этапа. В четвертьфинале с Грецией и вовсе остался в запасе. И только в полуфинале с Италией сыграл 90 минут, но с ним немцы потерпели первое поражение (1:2) и выбыли. Хавбек выступал ещё на Евро-2016 и Евро-2020. А после Евро-2024 Тони завершит карьеру. С «Реалом» он уже красиво попрощался победой в Лиге чемпионов.

Томас Мюллер, Германия

Евро-2012 Сейчас

На своём четвёртом чемпионате Европы должен сыграть и Мюллер. Атакующий полузащитник, как и Кроос, начинал с Евро-2012. Впрочем, Томас, в отличие от Тони, во всех матчах группового этапа появлялся в стартовом составе. Но в плей-офф 22-летний игрок «Баварии» присел на скамейку. И в четвертьфинале с Грецией, и в полуфинале с Италией выходил только на замену. Завершил турнир без результативных действий. Поиграл Мюллер и на двух следующих европейских первенствах. На Евро-2024 он также будет представлять «Баварию», в которой провёл всю карьеру.

Мануэль Нойер, Германия

На Евро-2012 Сейчас

Похожая история у Нойера. Голкипер выступит на своём четвёртом чемпионате Европы, а дебютировал в 26 лет, будучи уже голкипером «Баварии», на Евро-2012. На том турнире во всех пяти матчах Мануэль вышел в стартовом составе сборной Германии, сыграл «на ноль» в 1-м туре с Португалией, а в итоге пропустил шесть мячей. На Евро-2016 и Евро-2020 Нойер был капитаном немцев. Мануэль до сих пор в «Баварии» и национальной команде. Правда, на Евро-2024 будет уже без повязки, которая отдана Илкаю Гюндогану.

Роберт Левандовски, Польша

На Евро-2012 Сейчас

Для Левандовского Евро-2024 также станет четвёртым в карьере, если травма не помешает сыграть ему на турнире. Напомним, Роберт точно пропустит 1-й тур. Дебютировал же форвард на Евро-2012. В то время 23-летний поляк был футболистом дортмундской «Боруссии». Левандовски забил в стартовой игре сборной Греции, а вот во встречах с Россией и Чехией отличиться не сумел. Поляки, игравшие дома, выбыли после группового этапа. На Евро-2016 и Евро-2020 в восьми матчах Роберт положил ещё четыре мяча. А на Евро-2024 он представляет «Барселону».

Войцех Щенсны, Польша

На Евро-2012 Сейчас

Помимо Левандовского, на своём четвёртом чемпионате Европы сыграет у поляков голкипер Щенсны. И для Войцеха первым был Евро-2012. 22-летний вратарь выступал за лондонский «Арсенал», а в национальной команде имел статус основного. Однако в стартовом матче с греками Щенсны заработал удаление на 68-й минуте, во 2-м туре отбывал дисквалификацию, а в 3-м остался в запасе. Так и завершил турнир с одним пропущенным мячом. Сегодня Щенсны всё ещё первый номер в сборной Польши и «Ювентуса».

Оливье Жиру, Франция

На Евро-2012 Сейчас

В сборной Франции тоже есть легенда – человек, который поучаствовал уже в трёх чемпионатах Европы и должен сыграть на Евро-2024. Для Жиру первым был Евро-2012. В тот период 25-летний нападающий лишь готовился к переходу из «Монпелье» в лондонский «Арсенал» и не считался звездой французов. На групповом этапе он посмотрел со скамейки матч с Англией, затем выходил на замены во встречах с Украиной, Швецией и в четвертьфинале с Испанией. Провёл на поле в общей сумме около 40 минут, результативных действий не совершил. Французы вылетели, уступив испанцам. На Евро-2016 Оливье забил три гола, на Евро-2020 – снова ни одного. Теперь Жиру после «Милана» уезжает в МЛС.

Андрей Ярмоленко, Украина

На Евро-2012 Сейчас

Завершает список футболистов, для которых Евро-2024 будет четвёртым в карьере, уроженец Санкт-Петербурга и форвард сборной Украины Ярмоленко. Впервые вингер сыграл на Евро-2012. Ему было всего 22, он выступал за киевское «Динамо». Андрей попал в основу во всех трёх встречах со Швецией, Францией и Англией. Сделал голевую передачу в стартовом матче. Дальше украинцы не продвинулись, выбыв уже после группового этапа. Затем Ярмоленко поиграл на Евро-2016 и Евро-2020 с капитанской повязкой. Сейчас вингер тоже в киевском «Динамо» и капитан в сборной.